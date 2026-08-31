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Entenda o que causou fortes dores e levou o cantor Flavinho, do Pagod’art, a ser internado após passar mal

Cantor apresentou fortes dores abdominais e precisou realizar exames médicos; apresentação aconteceria em Maragogipe

Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 08:56

Flavinho, do Pagodar't Crédito: Reprodução

O cantor Flavinho, vocalista da banda Pagod’art, precisou ser hospitalizado após passar mal neste domingo (30). Por causa do problema de saúde, a apresentação que o artista faria em Maragogipe, no Recôncavo baiano, foi cancelada e deverá ganhar uma nova data.

O show fazia parte da programação da Festa de São Bartolomeu 2026, tradicional celebração realizada no município.

Flavinho, do Pagodar't 1 de 26

Segundo as informações divulgadas, a suspeita é de que Flavinho tenha sentido fortes dores abdominais. O cantor foi encaminhado para uma unidade de saúde para realizar exames médicos. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o diagnóstico ou o atual estado de saúde do artista.

Show terá nova data

A produção do Pagod’art confirmou que a apresentação será remarcada, mas ainda não informou quando o grupo voltará a Maragogipe.

“Novas informações sobre a realização do evento, incluindo a nova data, serão divulgadas em breve através dos canais oficiais”, informou a equipe.