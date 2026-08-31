Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entenda o que causou fortes dores e levou o cantor Flavinho, do Pagod’art, a ser internado após passar mal

Cantor apresentou fortes dores abdominais e precisou realizar exames médicos; apresentação aconteceria em Maragogipe

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 08:56

Flavinho, do Pagodar't
Flavinho, do Pagodar't Crédito: Reprodução

O cantor Flavinho, vocalista da banda Pagod’art, precisou ser hospitalizado após passar mal neste domingo (30). Por causa do problema de saúde, a apresentação que o artista faria em Maragogipe, no Recôncavo baiano, foi cancelada e deverá ganhar uma nova data.

O show fazia parte da programação da Festa de São Bartolomeu 2026, tradicional celebração realizada no município.

Flavinho, do Pagodar't

Flavinho, do Pagodar't por Reprodução
Pagod'art leva quebradeira e pagode raiz para o Circuito Barra-Ondina por Pedro Carreiro/CORREIO
Pagod'art leva quebradeira e pagode raiz para o Circuito Barra-Ondina por Pedro Carreiro/CORREIO
Pagod'art leva quebradeira e pagode raiz para o Circuito Barra-Ondina por Pedro Carreiro/CORREIO
Pagod'art leva quebradeira e pagode raiz para o Circuito Barra-Ondina por Pedro Carreiro/CORREIO
Pagod'art leva quebradeira e pagode raiz para o Circuito Barra-Ondina por Pedro Carreiro/CORREIO
Pagod'art leva quebradeira e pagode raiz para o Circuito Barra-Ondina por Pedro Carreiro/CORREIO
Pagod'art leva quebradeira e pagode raiz para o Circuito Barra-Ondina por Pedro Carreiro/CORREIO
Flavinho do Pagod’art por Pedro Carreiro/CORREIO
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media
Flavinho e convidados agitam Salvador com roda de samba por Divulgação
Flavinho e convidados agitam Salvador com roda de samba por Divulgação/@erifotografo
Flavinho e convidados agitam Salvador com roda de samba por Divulgação/@erifotografo
Flavinho e convidados agitam Salvador com roda de samba por Divulgação/@erifotografo
Flavinho e convidados agitam Salvador com roda de samba por Divulgação/@erifotografo
Flavinho e convidados agitam Salvador com roda de samba por Divulgação/@erifotografo
Pagodart por Divulgação
Flavinho comemora aniversário em Cajazeiras por Divulgação
1 de 26
Flavinho, do Pagodar't por Reprodução

Segundo as informações divulgadas, a suspeita é de que Flavinho tenha sentido fortes dores abdominais. O cantor foi encaminhado para uma unidade de saúde para realizar exames médicos. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o diagnóstico ou o atual estado de saúde do artista.

Leia mais

Imagem - Chocolate quente cremoso é receita perfeita para os dias de chuva e fica pronto em 10 minutos

Chocolate quente cremoso é receita perfeita para os dias de chuva e fica pronto em 10 minutos

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Não permita que um erro antigo tenha mais autoridade sobre sua vida do que todas as escolhas que você fez depois dele' - a reflexão inspirada em Kierkegaard

Frase do dia da Filosofia: 'Não permita que um erro antigo tenha mais autoridade sobre sua vida do que todas as escolhas que você fez depois dele' - a reflexão inspirada em Kierkegaard

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando a família do parceiro começa a decidir pelo casal, o problema deixa de ser a interferência e passa a ser a falta de limites' - a reflexão inspirada em Salvador Minuchin

Frase do dia da Psicologia: 'Quando a família do parceiro começa a decidir pelo casal, o problema deixa de ser a interferência e passa a ser a falta de limites' - a reflexão inspirada em Salvador Minuchin

Show terá nova data

A produção do Pagod’art confirmou que a apresentação será remarcada, mas ainda não informou quando o grupo voltará a Maragogipe.

“Novas informações sobre a realização do evento, incluindo a nova data, serão divulgadas em breve através dos canais oficiais”, informou a equipe.

A produção também não divulgou previsão para que Flavinho retome a agenda de apresentações.

Mais recentes

Imagem - Ex-jogador da Seleção é acusado de agredir namorada com socos e chutes após discussão por ciúmes

Ex-jogador da Seleção é acusado de agredir namorada com socos e chutes após discussão por ciúmes
Imagem - VÍDEO: veja momento em que Pedro Scooby 'apaga' no palco de apresentação ao vivo na Dança dos Famosos

VÍDEO: veja momento em que Pedro Scooby 'apaga' no palco de apresentação ao vivo na Dança dos Famosos
Imagem - Esposa de Lito Sousa revela piora em estado de saúde e rápida perda de movimentos após diagnóstico: 'Corpo físico muito afetado'

Esposa de Lito Sousa revela piora em estado de saúde e rápida perda de movimentos após diagnóstico: 'Corpo físico muito afetado'