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Entenda o que é o Narcan, medicamento encontrado na casa de Hayden Panettiere

Entenda o que é o medicamento à base de naloxona encontrado no local onde a atriz foi encontrada morta

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 20:31

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere Crédito: Reprodução/Instagram

A morte de Hayden Panettiere, aos 36 anos, trouxe novamente atenção para um medicamento conhecido nos Estados Unidos por agir em situações de overdose. Segundo relatos divulgados pela imprensa americana, Narcan, nome comercial da naloxona, foi encontrado no local onde a atriz foi localizada sem vida.

A presença do medicamento, porém, não confirma a causa da morte. A autópsia realizada nesta segunda-feira (17) não identificou sinais de trauma, enquanto a causa e a maneira da morte continuam sob investigação.

Para que serve o Narcan?

O Narcan é uma versão da naloxona, substância capaz de bloquear rapidamente os efeitos dos opioides no organismo. O medicamento pode ser utilizado quando há suspeita de overdose provocada por substâncias como fentanil, heroína, morfina e oxicodona.

Hayden Panettiere

Hayden Panettiere em As Apimentadas por Divulgação
Hayden Panettiere por CarlaVanWagoner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere em Nashville por Divulgação
Hayden Panettiere por CarlaVanWagoner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere em Heroes por Divulgação
Hayden Panettiere por Everett Collection / Shutterstock.com
Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Heroes, em 2006 por Divulgação
Hayden Panettiere por Ga Fullner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere interpretou a aspirante a cantora country Juliette Barnes na série de TV Nashville por Divulgação
Hayden Panettiere por Everett Collection / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Ga Fullner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Phil Stafford / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
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Hayden Panettiere em As Apimentadas por Divulgação

Nos Estados Unidos, a naloxona pode ser administrada por spray nasal ou injeção. A FDA, agência reguladora americana, destaca que o medicamento pode reverter os efeitos de uma overdose por opioides e ser administrado inclusive por pessoas sem treinamento médico.

O efeito é temporário e não substitui o atendimento de emergência. Mesmo após a aplicação da naloxona, é necessário buscar atendimento médico imediatamente.

Por que o medicamento ficou tão conhecido?

A naloxona ganhou importância nos Estados Unidos diante da crise de overdoses por opioides. Em 2023, a FDA aprovou o Narcan em spray nasal para venda sem necessidade de receita, ampliando o acesso ao medicamento.

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O remédio também ficou conhecido por ter sido utilizado em casos envolvendo celebridades. Demi Lovato, por exemplo, recebeu naloxona após sofrer uma overdose em 2018.

O medicamento é usado no Brasil?

A naloxona também existe no Brasil, mas seu acesso e utilização seguem regras diferentes das adotadas nos Estados Unidos. Informações oficiais sobre medicamentos e suas bulas podem ser consultadas no Bulário Eletrônico da Anvisa.

No caso de Hayden, autoridades ainda não apontaram oficialmente o que provocou a morte. A atriz, conhecida por trabalhos em “Heroes” e “Nashville”, foi encontrada inconsciente em Greenville, na Carolina do Sul, no domingo (16), e morreu no local.

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