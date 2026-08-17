Entenda o que são estrelas vermelhas e bandeira do Brasil no Instagram

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:00
Na noite desse domingo (16/8), a funcionalidade “Notas” do Instagram foi dominada por apoiadores do presidente Lula (PT) e eleitores de Flávio Bolsonaro (PL). Usuários da rede social declararam apoio nas eleições deste ano usando emojis relacionados aos candidatos.
Conheça os candidatos à presidência de 2026
O movimento começou após o presidente Lula promover o primeiro evento de campanha em busca da reeleição em São Bernardo do Campo, São Paulo. O filho de Jair Bolsonaro, por sua vez, fez comício no Rio de Janeiro, também nesse domingo.