REDES SOCIAIS

Entenda o que são estrelas vermelhas e bandeira do Brasil no Instagram

Usuários do Instagram movimentaram a rede social nesse domingo (16/8) com emojis relacionados à eleição presidencial deste ano

MetrópoIes

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:00

Usuários das redes sociais manifestam em quem vão votar Crédito: Reprodução

Na noite desse domingo (16/8), a funcionalidade “Notas” do Instagram foi dominada por apoiadores do presidente Lula (PT) e eleitores de Flávio Bolsonaro (PL). Usuários da rede social declararam apoio nas eleições deste ano usando emojis relacionados aos candidatos.



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