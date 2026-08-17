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Entenda o que são estrelas vermelhas e bandeira do Brasil no Instagram

Usuários do Instagram movimentaram a rede social nesse domingo (16/8) com emojis relacionados à eleição presidencial deste ano

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:00

Usuários das redes sociais manifestam em quem vão votar
Usuários das redes sociais manifestam em quem vão votar Crédito: Reprodução

Na noite desse domingo (16/8), a funcionalidade “Notas” do Instagram foi dominada por apoiadores do presidente Lula (PT) e eleitores de Flávio Bolsonaro (PL). Usuários da rede social declararam apoio nas eleições deste ano usando emojis relacionados aos candidatos.

Conheça os candidatos à presidência de 2026

Augusto Cury (Avante) por Divulgação
Clariana Barão (DC) por Divulgação
Edmilson Costa (PCB) por Divulgação
Flávio Bolsonaro (PL) por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
Hertz Dias (PSTU) por Divulgação
Leonardo Avalanche (PRTB) por Divulgação
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por Reprodução/ Gov BR
Renan Santos (Missão) por Foto: Divulgação/ CNM
Romeu Zema (Novo) por Reprodução
Ronaldo Caiado (PSD) por Wesley Costa (Secom Goiás)
Rui Costa Pimenta (PCO) por Reprodução
Samara Martins (UP) por Divulgação
Wilson Grassi (Democrata) por Divulgação
Pablo Marçal (PRTB) - Candidatura ainda será analisada pela Justiça Eleitoral por Record
1 de 14
Augusto Cury (Avante) por Divulgação

O movimento começou após o presidente Lula promover o primeiro evento de campanha em busca da reeleição em São Bernardo do Campo, São Paulo. O filho de Jair Bolsonaro, por sua vez, fez comício no Rio de Janeiro, também nesse domingo.

Leia mais

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Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

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