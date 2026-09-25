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Entenda por que Ana Maria Braga vai se afastar do ‘Mais Você’

Apresentadora vai se dedicar às gravações da segunda temporada de ‘Chef de Alto Nível’, que estreia em outubro na Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 16:25

Ana Maria Braga ficará 45 dias longe do ‘Mais Você’ para gravar o ‘Chef de Alto Nível Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga anunciou, durante o Mais Você desta sexta-feira (25), que ficará temporariamente longe do matinal. A apresentadora vai se afastar por 45 dias a partir da próxima segunda-feira para gravar a segunda temporada do reality Chef de Alto Nível.

A novidade foi contada ao vivo durante uma conversa com Louro Mané. Animada com o retorno da competição, Ana explicou que a pausa na rotina do programa acontecerá por conta das gravações da nova temporada.

“A partir da semana que vem eu vou estar fora por 45 dias para gravações, por bons motivos. Segunda temporada do reality saboroso Chef de Alto Nível”, afirmou.

6 curiosidades sobre Ana Maria Braga

Ana Maria Braga já apresentou o Mais Você sem dormir, mantendo energia e bom humor por Reprodução
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O livro Mais Você 10 Anos reúne receitas e bastidores do programa e foi um sucesso de vendas por Reprodução
Em 2003, Ana Maria lançou o álbum Sou Eu, com canções inéditas e textos recitados por ela por Reprodução
Ana Maria Braga já comandou o Mais Você direto do estúdio e de sua fazenda por Reprodução
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Ana Maria Braga já apresentou o Mais Você sem dormir, mantendo energia e bom humor por Reprodução

A nova edição terá 24 competidores, que serão avaliados em três cozinhas com estruturas e recursos diferentes. O trio de jurados será formado pelos chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

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Antes mesmo da estreia, o público poderá conhecer os participantes no próprio Mais Você. Eles serão apresentados em grupos de três, contarão suas histórias e também vão preparar receitas e compartilhar dicas culinárias.

“O nosso Chef de Alto Nível desse ano começa aqui no Mais Você. Nós vamos mostrar como o time chegou aos 24 concorrentes, vamos mostrar os bastidores. O esquenta começa desse jeito”, explicou Ana.

A apresentadora ainda convidou os telespectadores a acompanhar essa preparação e começar a escolher seus favoritos.

Chef de Alto Nível estreia em 13 de outubro, no horário nobre da Globo, após Quem Ama Cuida. O vencedor da temporada levará R$ 500 mil.

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