Entenda por que Gabriel Ganley disse que estava se 'sentindo desprotegido' em último vídeo postado antes da morte

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Fernanda Varela
Publicado em 24 de maio de 2026 às 16:00
Um vídeo publicado por Gabriel Ganley no TikTok voltou a repercutir nas redes sociais após a confirmação da morte do fisiculturista, neste sábado (23). O influenciador fitness tinha 22 anos e acumulava milhões de seguidores mostrando rotina de treinos, alimentação e bastidores do universo do fisiculturismo.
Na gravação, feita dois dias antes da morte, Gabriel aparece brincando com os seguidores após decidir tirar o bigode, marca registrada do visual que mantinha há mais de um ano. “Depois de um ano, mais de um ano, conservando o bigode, voltei com a skin bebezinho. Estou me sentindo desprotegido”, disse o atleta no vídeo.
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness
A publicação viralizou poucas horas depois de a Integralmedica, empresa patrocinadora do fisiculturista, divulgar uma nota lamentando a morte do jovem. A causa do falecimento não foi informada oficialmente.
No comunicado, a empresa afirmou que Gabriel era mais do que um atleta promissor e destacou o impacto que ele tinha sobre os seguidores nas redes sociais.
“Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade”, diz um trecho da nota.
Conhecido pelo apelido de “Bebezinho”, Gabriel Ganley tinha cerca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram e se tornou popular entre fãs do universo fitness pelo jeito carismático e pela interação constante com os internautas.
Após a confirmação da morte, seguidores, atletas e amigos deixaram mensagens de despedida nas redes sociais. “Vai fazer falta, irmão”, escreveu um internauta. “Descanse em paz, menino”, comentou outra seguidora.
Ramon Dino e Gabriel Ganley
A Integralmedica também relembrou momentos vividos ao lado do influenciador e afirmou que o carisma e a paixão pela vida deixaram marcas entre pessoas próximas e fãs. “Ficam as resenhas no CT, o atendimento aos fãs que ele carregou no colo e a sua vontade de fazer o bem”, afirmou a empresa na homenagem publicada nas redes sociais.