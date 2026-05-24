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Entenda por que Gabriel Ganley disse que estava se 'sentindo desprotegido' em último vídeo postado antes da morte

Influenciador fitness morreu aos 22 anos e publicação feita dias antes voltou a circular nas redes sociais neste sábado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de maio de 2026 às 16:00

Gabriel Ganley
Gabriel Ganley Crédito: Reprodução

Um vídeo publicado por Gabriel Ganley no TikTok voltou a repercutir nas redes sociais após a confirmação da morte do fisiculturista, neste sábado (23). O influenciador fitness tinha 22 anos e acumulava milhões de seguidores mostrando rotina de treinos, alimentação e bastidores do universo do fisiculturismo.

Na gravação, feita dois dias antes da morte, Gabriel aparece brincando com os seguidores após decidir tirar o bigode, marca registrada do visual que mantinha há mais de um ano. “Depois de um ano, mais de um ano, conservando o bigode, voltei com a skin bebezinho. Estou me sentindo desprotegido”, disse o atleta no vídeo.

Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness

Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
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Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
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Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução

A publicação viralizou poucas horas depois de a Integralmedica, empresa patrocinadora do fisiculturista, divulgar uma nota lamentando a morte do jovem. A causa do falecimento não foi informada oficialmente.

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No comunicado, a empresa afirmou que Gabriel era mais do que um atleta promissor e destacou o impacto que ele tinha sobre os seguidores nas redes sociais.

“Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade”, diz um trecho da nota.

Conhecido pelo apelido de “Bebezinho”, Gabriel Ganley tinha cerca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram e se tornou popular entre fãs do universo fitness pelo jeito carismático e pela interação constante com os internautas.

Após a confirmação da morte, seguidores, atletas e amigos deixaram mensagens de despedida nas redes sociais. “Vai fazer falta, irmão”, escreveu um internauta. “Descanse em paz, menino”, comentou outra seguidora.

Ramon Dino e Gabriel Ganley

Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
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Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução

A Integralmedica também relembrou momentos vividos ao lado do influenciador e afirmou que o carisma e a paixão pela vida deixaram marcas entre pessoas próximas e fãs. “Ficam as resenhas no CT, o atendimento aos fãs que ele carregou no colo e a sua vontade de fazer o bem”, afirmou a empresa na homenagem publicada nas redes sociais.

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