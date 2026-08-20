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Entenda processo de Chico Buarque, Gil e Djavan contra deputada do PL

Os artistas estão processando a deputada Ana Caroline Campagnolo (PL-SC) pelo uso de músicas em curso pago divulgado nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 13:55

Chico, Gil e Djavan
Chico, Gil e Djavan Crédito: Reprodução

A Justiça do Rio de Janeiro tomou uma nova decisão no processo movido por Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan e herdeiros de outros artistas contra a deputada estadual Ana Caroline Campagnolo (PL-SC) e a Livraria Campagnolo. A ação foi motivada pelo uso de músicas em uma aula paga do curso “Clube Antifeminista”, divulgada no YouTube e no Instagram, sem autorização para TAL finalidade.

Gilberto Gil ao longo de sua carreira

Gilberto Gil — Domingo no Parque por Wikimedia Commons
Gal Costa, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Caetano Veloso formaram o quarteto Doces Bárbaros que saiu em turnê em 1976 por Reprodução
Gilberto Gil já empossado vereador por Salvador, em abril de 1989 por José Santos Melo/Arquivo CORREIO
Gilberto Gil e Rita Lee por Divulgação
Gilberto Gil dividiu o palco com Luiz Gonzaga e Dominguinhos, no ano de 1985, em São Paulo por Reprodução/Google Arts & Culture
Gilberto Gil e Jimmy Cliff no aeroporto por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Gilberto Gil e Nana Caymmi foram namorados durante a década de 60 por Reprodução
Gilberto Gil, Preta Gil e Sandra Gadelha por Reprodução / Instagram
Flora Gil e Gilberto Gil no início da década de 80 por Arquivo Pessoal
Flora Gil e Gilberto Gil com o primeiro filho que tiveram juntos, Bem por Arquivo Pessoal
Casamento de Flora Gil e Gilberto Gil por Arquivo Pessoal
Caetano Veloso e Gilberto Gil por Reprodução/Redes Sociais
Gilberto Gil e Gal Costa por Reprodução/Beti Niemeyer
Caetano Veloso e Gilberto Gil por Reprodução/Redes Sociais
Gilberto Gil e Gal Costa por Reprodução
Gilberto Gil e Pedro Gil por Reprodução
Gilberto Gil e Gal Costa por Reprodução
Gilberto Gil e Flora Gil por Reprodução/Redes Sociais
Gilberto Gil, imortal da Academia Brasileira de Letras por Reprodução
Gilberto Gil e Gal Costa por Reprodução
Gilberto Gil surpreende ao revelar romance com Gal Costa por Reprodução/Beti Niemeyer
Gilberto Gil e Chico Buarque por Reprodução
Gilberto Gil e Chico Buarque por Reprodução
Gilberto Gil e Nana Caymmi por Acervo MPB Bossa
Gilberto Gil e Nana Caymmi por Reprodução / Redes Sociais
Bono e Gilberto Gil em 2006 por Reprodução
Gilberto Gil e Rita Lee por Reprodução
O arcebisbispo emérito da Igreja Anglicana e Prêmio Nobel da Paz, 86 anos, veio algumas vezes à Bahia. A última vez em Salvador, em 2007, foi ao Camarote 2222, de Gilberto Gil, em plena folia do circuito Barra-Ondina
Maria Bethânia e Gilberto Gil por Reprodução/ Instagram
Gilberto Gil por @solefotoitalia
Gilberto Gil e Ivete Sangalo por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Aos 83 anos, Gilberto Gil vem a Salvador para único show do São João 2026 por Elias Dantas/divulgação
Gilberto Gil vem a Salvador para show no Arraiá do Alô Alô Bahia por @solefotoitalia
Apartamento de Gilberto Gil combina vista para o mar e localização entre as mais valorizadas do Rio por André Nazareth
Gilberto Gil em Tempo Rei por Pridia
Caetano Veloso ao lado de Gilberto Gil em uma de suas muitas visitas à Casa da Mãe por Reprodução/Redes Sociais
Aos 83 anos, Gilberto Gil vem a Salvador para festa de São João do Alô Alô Bahia por @solefoitalia
Apartamento de Gilberto Gil no Edifício Chopin combina vista para o mar, reforma premiada e localização entre as mais valorizadas do Rio por André Nazareth / Editora Globo
Gilberto Gil no Tiny Desk Brasil ao lado dos netos, Flor e Bento Gil por Reprodução/ Youtube
Gilberto faz homenagem à Preta no Instagram por Reprodução
Gilberto Gil e Preta Gil por Reprodução
Flora Gil e Gilberto Gil por Arquivo Pessoal
Caetano Veloso e Gilberto Gil por Reprodução/Redes Sociais
Gilberto Gil dividiu o palco com Luiz Gonzaga e Dominguinhos, no ano de 1985, em São Paulo por Reprodução/Google Arts & Culture
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Gilberto Gil — Domingo no Parque por Wikimedia Commons

Segundo o processo, Ana Caroline e a livraria teriam obtido autorização das editoras para utilizar as obras na sob uma justificativa diferente da que foi realmente utilizada. Os artistas alegam que as canções foram usadas em uma “aula magna” de um curso pago, com finalidade comercial e conteúdo ideológico diferentes daqueles informados inicialmente.

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Reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

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