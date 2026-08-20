JUSTIÇA

Entenda processo de Chico Buarque, Gil e Djavan contra deputada do PL

Os artistas estão processando a deputada Ana Caroline Campagnolo (PL-SC) pelo uso de músicas em curso pago divulgado nas redes sociais

MetrópoIes

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 13:55

Chico, Gil e Djavan Crédito: Reprodução

A Justiça do Rio de Janeiro tomou uma nova decisão no processo movido por Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan e herdeiros de outros artistas contra a deputada estadual Ana Caroline Campagnolo (PL-SC) e a Livraria Campagnolo. A ação foi motivada pelo uso de músicas em uma aula paga do curso “Clube Antifeminista”, divulgada no YouTube e no Instagram, sem autorização para TAL finalidade.

Gilberto Gil ao longo de sua carreira 1 de 44