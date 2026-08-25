Enterrada de bruços há 2.500 anos, estátua de mármore é encontrada por arqueólogos em meio a uma antiga 'calçada” romana e põe fim a mistério

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 09:55
Por centenas de anos, uma enorme figura de mármore permaneceu escondida de uma maneira bastante curiosa: de bruços, enterrada e partida ao meio.
Quando arqueólogos encontraram as peças durante escavações em Sardis, no oeste da atual Turquia, perceberam que não se tratava simplesmente de uma estátua destruída.
Esculturas
A escultura, com cerca de 2.500 anos, havia ganhado uma nova função muito diferente daquela para a qual foi criada.
A história começou entre 470 e 450 a.C., quando um artista esculpiu a figura de um jovem em tamanho maior que o natural.
A estátua tinha cerca de 2,13 metros de altura e mostrava o personagem segurando na mão direita uma fruta, provavelmente um marmelo.
A fruta teria sido destinada a uma oferenda aos deuses.
Naquele período, Sardis era uma cidade importante da Anatólia e havia passado pelo domínio persa.
A própria aparência da escultura revela esse momento de transição.
O cabelo comprido e a postura lembram tradições escultóricas mais antigas, do século 6 a.C.
Já o rosto e as mãos apresentam características mais próximas das obras produzidas na primeira metade do século 5 a.C.
E havia ainda a roupa.
O jovem veste peças consideradas tipicamente lídias, incluindo um himation, uma espécie de manto, sobre um chiton e outra peça listrada.
Para os pesquisadores, essa mistura é justamente uma das características mais intrigantes da descoberta.
Segundo Nicholas Cahill, diretor de campo da Expedição de Sardis, a combinação entre elementos antigos e formas mais modernas é bastante marcante.
O tempo passou e Sardis também mudou de mãos.
Depois que a região ficou sob domínio romano, em 133 a.C., a antiga escultura ganhou uma função completamente diferente.
Os trabalhadores quebraram o monumento em duas partes e colocaram os pedaços de bruços no chão.
A ideia era simples: reutilizar o mármore como pavimentação.
É justamente essa decisão que acabou preservando a peça.
Escondida sob o piso e virada para baixo, a escultura permaneceu protegida durante séculos.
Quando os arqueólogos encontraram os dois grandes fragmentos, perceberam que estavam diante de uma descoberta incomum.
A estátua perdeu os pés e alguns fragmentos menores, mas as duas partes principais permaneceram.
A posição em que os romanos deixaram o monumento acabou funcionando, de maneira inesperada, como uma espécie de proteção.
Aquilo que deveria ter sido apenas uma pedra para uma calçada conservou uma obra de milhares de anos.
A descoberta também ajuda a contar a própria história de Sardis.
A cidade foi capital do antigo reino da Lídia e, depois, passou pelo domínio persa, grego, selêucida e romano.
Mais tarde, tornou-se um centro cristão e também abrigou uma comunidade judaica. O declínio começou no século 6 d.C., mas o abandono completo da cidade só ocorreu no início do século 15.
As escavações no local começaram entre 1910 e 1914 e uma expedição permanente trabalha ali desde 1958.
Mesmo depois de mais de um século de pesquisas, essa é a primeira escultura desse tipo encontrada em Sardis.
A escultura ainda será limpa, estudada e restaurada.
Uma das buscas será por possíveis vestígios de tinta na superfície do mármore, já que esculturas gregas e romanas da Antiguidade frequentemente eram coloridas.
Depois dos trabalhos de conservação, a expectativa é que a peça seja colocada em exposição no Museu de Manisa, na cidade turca de mesmo nome.