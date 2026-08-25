CURIOSIDADES

Enterrada de bruços há 2.500 anos, estátua de mármore é encontrada por arqueólogos em meio a uma antiga 'calçada” romana e põe fim a mistério

Escultura monumental de um jovem, criada na Antiguidade, foi quebrada em duas partes e reutilizada pelos romanos como pavimentação em Sardis, na atual Turquia



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 09:55

Virada para baixo e escondida sob o piso, a antiga estátua acabou sendo preservada por séculos e agora revela novas pistas sobre a história da cidade Crédito: Foto: Reprodução /Ministério da Cultura e Turismo da Turquia

Por centenas de anos, uma enorme figura de mármore permaneceu escondida de uma maneira bastante curiosa: de bruços, enterrada e partida ao meio.

Quando arqueólogos encontraram as peças durante escavações em Sardis, no oeste da atual Turquia, perceberam que não se tratava simplesmente de uma estátua destruída.

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A escultura, com cerca de 2.500 anos, havia ganhado uma nova função muito diferente daquela para a qual foi criada.

Primeiro, uma estátua feita para os deuses

A história começou entre 470 e 450 a.C., quando um artista esculpiu a figura de um jovem em tamanho maior que o natural.

A estátua tinha cerca de 2,13 metros de altura e mostrava o personagem segurando na mão direita uma fruta, provavelmente um marmelo.

A fruta teria sido destinada a uma oferenda aos deuses.

Naquele período, Sardis era uma cidade importante da Anatólia e havia passado pelo domínio persa.

A própria aparência da escultura revela esse momento de transição.

Um jovem com um visual cheio de pistas

O cabelo comprido e a postura lembram tradições escultóricas mais antigas, do século 6 a.C.

Já o rosto e as mãos apresentam características mais próximas das obras produzidas na primeira metade do século 5 a.C.

E havia ainda a roupa.

O jovem veste peças consideradas tipicamente lídias, incluindo um himation, uma espécie de manto, sobre um chiton e outra peça listrada.

Para os pesquisadores, essa mistura é justamente uma das características mais intrigantes da descoberta.

Segundo Nicholas Cahill, diretor de campo da Expedição de Sardis, a combinação entre elementos antigos e formas mais modernas é bastante marcante.

Séculos depois, tudo mudou

O tempo passou e Sardis também mudou de mãos.

Depois que a região ficou sob domínio romano, em 133 a.C., a antiga escultura ganhou uma função completamente diferente.

Os trabalhadores quebraram o monumento em duas partes e colocaram os pedaços de bruços no chão.

A ideia era simples: reutilizar o mármore como pavimentação.

É justamente essa decisão que acabou preservando a peça.

Escondida sob o piso e virada para baixo, a escultura permaneceu protegida durante séculos.

O que parecia uma pedra era muito mais

Quando os arqueólogos encontraram os dois grandes fragmentos, perceberam que estavam diante de uma descoberta incomum.

A estátua perdeu os pés e alguns fragmentos menores, mas as duas partes principais permaneceram.

A posição em que os romanos deixaram o monumento acabou funcionando, de maneira inesperada, como uma espécie de proteção.

Aquilo que deveria ter sido apenas uma pedra para uma calçada conservou uma obra de milhares de anos.

Uma cidade que mudou muitas vezes

A descoberta também ajuda a contar a própria história de Sardis.

A cidade foi capital do antigo reino da Lídia e, depois, passou pelo domínio persa, grego, selêucida e romano.

Mais tarde, tornou-se um centro cristão e também abrigou uma comunidade judaica. O declínio começou no século 6 d.C., mas o abandono completo da cidade só ocorreu no início do século 15.

As escavações no local começaram entre 1910 e 1914 e uma expedição permanente trabalha ali desde 1958.

Mesmo depois de mais de um século de pesquisas, essa é a primeira escultura desse tipo encontrada em Sardis.

Agora, os pesquisadores querem descobrir mais

A escultura ainda será limpa, estudada e restaurada.

Uma das buscas será por possíveis vestígios de tinta na superfície do mármore, já que esculturas gregas e romanas da Antiguidade frequentemente eram coloridas.