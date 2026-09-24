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Enterrada viva: ex-namorado acusado de matar influenciadora Stefanie Pieper vai a julgamento

Stefanie Pieper tinha 32 anos e foi encontrada morta em uma área de floresta; acusado chegou a confessar o crime, mas depois mudou a versão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15:29

Stefanie Pieper
Stefanie Pieper Crédito: Reprodução

O caso da morte da influenciadora austríaca Stefanie Pieper, de 32 anos, terá um novo capítulo com o julgamento de Patrick M., de 31, ex-namorado da vítima. Ele é acusado de matar a jovem em novembro de 2025 e ocultar o corpo dentro de uma mala, posteriormente enterrada em uma região de floresta próxima à fronteira da Áustria com a Eslovênia.

Segundo a acusação, Stefanie foi esfaqueada e estrangulada dentro do próprio apartamento antes de ser colocada na bagagem. Um dos pontos mais chocantes da investigação é a possibilidade de a influenciadora ainda estar viva naquele momento.

Stefanie Pieper

Influenciadora por Reprodução | Instagram
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Stefanie Pieper por Reprodução
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A perícia identificou marcas graves no rosto da vítima que, segundo a investigação, podem indicar uma tentativa de escapar enquanto estava confinada na mala.

“É inteiramente possível que ela ainda estivesse viva quando foi colocada na mala”, afirmou um representante da promotoria durante as investigações.

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Desaparecimento chamou atenção dos amigos

Antes de desaparecer, Stefanie havia participado de uma festa de Natal. Depois do evento, ela enviou mensagens a uma amiga relatando ter visto um homem desconhecido na escadaria.

A influenciadora tinha uma sessão de fotos marcada para o dia seguinte, mas não apareceu. O comportamento chamou a atenção de pessoas próximas, já que o desaparecimento repentino não era considerado habitual. “Jamais teria simplesmente cancelado”, afirmou o fotógrafo responsável pelo trabalho.

Cerca de uma semana depois, o corpo de Stefanie foi localizado pelas autoridades.

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Patrick M. foi preso em Šentilj, na Eslovênia, e posteriormente extraditado para a Áustria. De acordo com as informações divulgadas sobre o caso, ele inicialmente confessou a autoria do crime, mas depois mudou sua versão.

Atualmente, o acusado sustenta que apenas teria participado da ocultação do cadáver da ex-namorada.

O irmão e o padrasto de Patrick também chegaram a ser investigados sob suspeita de participação no transporte da mala. Segundo informações atribuídas ao jornal alemão Bild, porém, eles não serão formalmente indiciados.

Quem era Stefanie Pieper?

Stefanie tinha cerca de 45 mil seguidores no Instagram e trabalhava como maquiadora e criadora de conteúdo. Nas redes sociais, compartilhava publicações sobre moda, beleza, estilo de vida e momentos de sua rotina.

Ela também se dedicava à música e publicava vídeos interpretando covers de canções internacionais. A morte da influenciadora provocou comoção entre seguidores e pessoas que acompanhavam seu trabalho.

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