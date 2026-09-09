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Entrada da mansão de Nicolas Cage desaba, provoca vazamento de gás e abre cratera na rua

Entrada da casa de praia do ator em Malibu cedeu e incidente ainda provocou vazamento de gás

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:26

Nicolas Cage
Nicolas Cage Crédito: Reprodução

Uma cratera gigante se abriu em frente à mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia, após parte da entrada da propriedade desabar na manhã desta terça-feira (8). O imóvel fica em uma área afetada pelas condições provocadas pela tempestade tropical Marie.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostram os estragos na região da casa de praia do ator. Além da abertura da cratera, o desabamento provocou um vazamento de gás.

Nicolas Cage

Nicolas Cage por Reprodução
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Nicolas Cage por Reprodução

De acordo com a Associated Press, o vazamento começou por volta das 6h e foi controlado poucas horas depois. Não há informações sobre feridos.

Dias antes, no sábado (5), a tempestade tropical Marie havia provocado alagamentos, ondas fortes e correntes de retorno perigosas no litoral do sul da Califórnia. Mesmo distante da costa, o sistema alterou as condições do oceano e levou grandes volumes de água para regiões próximas ao mar.

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A propriedade atingida pertence a Nicolas Cage desde 2024. Segundo o antigo proprietário, a residência foi vendida ao ator naquele ano.

Até o momento, os representantes de Nicolas Cage não se pronunciaram sobre os danos causados à propriedade.

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