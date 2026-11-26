MÚSICA

Entre ancestralidade e futuro, Nação Zumbi apresenta novo álbum, ‘Outro Carnaval’ após 12 anos

Álbum traz nove faixas com inspirações da psicodelia, afrofuturismo e vivências

Felipe Sena

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 07:00

Nação Zumbi lança novo álbum Crédito: Duda Portella

Às vezes, olhar para o passado é encontrar respostas para continuar avançando. É reconhecer a força dos ancestrais, revisitar memórias e imaginar outros caminhos possíveis. Essa perspectiva dialoga com o afrofuturismo, movimento estético, cultural e político que combina ficção científica, fantasia e história africana para construir narrativas de protagonismo negro e projetar futuros possíveis. O termo foi cunhado em 1994 pelo escritor Mark Dery.

É também sob essa perspectiva que a Nação Zumbi apresenta “Outro Carnaval”, álbum de músicas inéditas lançado após 12 anos, na última sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, e já disponível nas plataformas digitais. Com nove faixas, o trabalho reúne referências de diferentes partes do Brasil e nasce de um processo de imersão conduzido sem pressa, ao longo de um ano e dois meses de estúdio. Nesse período, a banda participou de todas as etapas, da concepção aos arranjos.

“Foi a primeira vez que tivemos todo esse tempo, porque primeiro a gente faz a pré-produção para não ter problemas, principalmente quando rodamos o Brasil em turnê de álbuns já lançados”, conta Jorge Du Peixe, vocalista da banda formada na década de 1990, em Recife, em entrevista ao jornal CORREIO. O grupo é composto ainda por Alexandre Dengue (baixo e direção musical), Neilton Carvalho (guitarra), Toca Ogan (percussão), Tom Rocha (bateria), Gustavo da Lua (percussão) e Marcos Matias (percussão).

Álbum 'Outro Carnaval', de Nação Zumbi (capa: Ricardo H Fernandes) Crédito: Divulgação

O tempo dedicado à criação permitiu que os músicos explorassem novas possibilidades sonoras sem abandonar as referências que acompanham a trajetória do grupo. Du Peixe conta que se divertiu durante o processo, marcado por flertes psicodélicos e orquestrais inspirados na música brasileira dos anos 1970. As referências ganham vida nos sopros e arranjos de Henrique Albino. “Eu sou pesquisador, minha pesquisa é artistas brasileiros, toco manualmente”, diz o artista.

Na Nação Zumbi, a combinação entre tradição e experimentação também se manifesta na estética afrociberdélica, característica do grupo. Batidas eletrônicas, colagens sonoras e efeitos disparados manualmente ao vivo compõem uma identidade musical que aproxima diferentes temporalidades e referências culturais. É nesse encontro entre memória e invenção que a banda constrói sua própria linguagem.

As composições também refletem as inquietações de Du Peixe diante do mundo contemporâneo. O álbum transita entre as turbulências do presente, a resiliência que marca a trajetória da banda e a força do lirismo e da experimentação estética. Na faixa-título, “Outro Carnaval”, a referência está distante da festa momesca: os versos apontam para ideias de recomeço e superação.

Para Du Peixe, a construção das músicas está diretamente ligada às imagens que surgem durante seu processo de escrita. “Traz letras imagéticas, então tudo do que eu escrevo tem muita imagem, mas as letras traduzem ainda quadrinhos, amigos e vivências. Me inspiro ainda nesse Brasil, nos jovens que foram às ruas, e na América Latina que quase sucumbiu, mas a salvamos”, detalha.

A relação com o Brasil e suas transformações aparece, assim, como uma das fontes de inspiração do trabalho. Ao observar as manifestações populares, as experiências coletivas e as referências culturais que atravessam o país, o artista encontra elementos para construir narrativas que não se limitam ao passado. A ancestralidade surge como ponto de partida para imaginar outros futuros.

Essa postura também se relaciona à maneira como a Nação Zumbi enxerga a criação musical. Para Du Peixe, o processo de pesquisa e elaboração cuidadosa tem perdido espaço em determinadas produções contemporâneas. O grupo, no entanto, faz questão de preservar suas raízes sem deixar de experimentar. “Existem muitos modismos, muito Ctrl+C e Ctrl+V, nos inspiramos uns nos outros, não precisa ser essa coisa”, afirma, ao ressaltar também a permanência das referências psicodélicas.