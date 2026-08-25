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Entre as mais caras do mundo, saiba como é a escola do filho de Adriane Galisteu na Suíça

Aos 16 anos, Vittorio Iódice passou a morar na Suíça pelos próximos seis meses

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 12:23

Filho de Adriane Galisteu vai estudar na Collège du Léman, em Genebra, Suíça Crédito: Divulgação

Adriane Galisteu e o empresário Alexandre Iódice decidiram matricular o filho único, Vittorio, de 16 anos, em um renomado colégio interno na Suíça. O modelo adotado pela família é o de boarding school, no qual os alunos de várias partes do mundo não apenas assistem às aulas, mas residem integralmente dentro das instalações do campus durante todo o período letivo.

Filho de Adriane Galisteu vai estudar na Suíça 1 de 10

A experiência exclusiva tem um custo elevado, a anuidade da instituição fica em torno de R$ 750 mil. O montante cobre as despesas acadêmicas e de alojamento, deixando de fora gastos com passagens aéreas internacionais, materiais didáticos e a manutenção do jovem no país europeu.

Em publicação nas redes sociais, a apresentadora compartilhou os bastidores da despedida na Europa e falou sobre a mistura de sentimentos ao ver o garoto dar os primeiros passos rumo à vida adulta de forma independente:

"Missão cumprida… Deixamos o Vittorio na escola! Sei o tamanho do privilégio e da oportunidade que ele está vivendo. Sei que esse tempo longe de casa vai fazê-lo crescer, descobrir o mundo e, principalmente, descobrir a si mesmo. Mas saber de tudo isso não faz o coração de mãe apertar menos", desabafou.