Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entre as mais caras do mundo, saiba como é a escola do filho de Adriane Galisteu na Suíça

Aos 16 anos, Vittorio Iódice passou a morar na Suíça pelos próximos seis meses

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 12:23

Filho de Adriane Galisteu vai estudar na Collège du Léman, em Genebra, Suíça Crédito: Divulgação

Adriane Galisteu e o empresário Alexandre Iódice decidiram matricular o filho único, Vittorio, de 16 anos, em um renomado colégio interno na Suíça. O modelo adotado pela família é o de boarding school, no qual os alunos de várias partes do mundo não apenas assistem às aulas, mas residem integralmente dentro das instalações do campus durante todo o período letivo.

Filho de Adriane Galisteu vai estudar na Suíça

Filho de Adriane Galisteu vai estudar na Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
1 de 10
Filho de Adriane Galisteu vai estudar na Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação

A experiência exclusiva tem um custo elevado, a anuidade da instituição fica em torno de R$ 750 mil. O montante cobre as despesas acadêmicas e de alojamento, deixando de fora gastos com passagens aéreas internacionais, materiais didáticos e a manutenção do jovem no país europeu.

Em publicação nas redes sociais, a apresentadora compartilhou os bastidores da despedida na Europa e falou sobre a mistura de sentimentos ao ver o garoto dar os primeiros passos rumo à vida adulta de forma independente:

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Adriane Galisteu deixa filho de 15 anos na Suíça e desabafa: 'Coração apertado'

Adriane Galisteu se emociona ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para intercâmbio na Suíça

Homem que perdeu R$ 56 mil em apostas faz novo pedido contra Virginia e Adriane Galisteu na Justiça; entenda

Aos 15 anos, filho de Adriane Galisteu faz rara aparição com a namorada no aniversário da avó; veja fotos

Adriane Galisteu revela data de estreia de A Fazenda 18

"Missão cumprida… Deixamos o Vittorio na escola! Sei o tamanho do privilégio e da oportunidade que ele está vivendo. Sei que esse tempo longe de casa vai fazê-lo crescer, descobrir o mundo e, principalmente, descobrir a si mesmo. Mas saber de tudo isso não faz o coração de mãe apertar menos", desabafou.

Nomes como Ticiane Pinheiro, Eliana, Viviane Araújo, Renata Alves e Romana Novais deixaram mensagens de apoio à comunicadora, destacando a maturidade de Vittorio e compartilhando o acolhimento ao momento de transformação vivido pela família.

Leia mais

Imagem - Na luta contra doença rara, esposa de Lito Sousa recebe respostas de centros nos EUA

Na luta contra doença rara, esposa de Lito Sousa recebe respostas de centros nos EUA

Imagem - Não consegue fazer o bolo de cenoura perfeito? Passo a passo de liquidificador garante massa fofinha e calda crocante

Não consegue fazer o bolo de cenoura perfeito? Passo a passo de liquidificador garante massa fofinha e calda crocante

Imagem - Este suspense em que família fica presa por força invisível agora é o mais assistido em 82 países

Este suspense em que família fica presa por força invisível agora é o mais assistido em 82 países

Tags:

Adriane Galisteu Suíça Collège du Léman

Mais recentes

Imagem - Na luta contra doença rara, esposa de Lito Sousa recebe respostas de centros nos EUA

Na luta contra doença rara, esposa de Lito Sousa recebe respostas de centros nos EUA
Imagem - Acidente rompe bíceps de ator durante gravação de 'God of War', ex-lutador assume papel de Kratos, e série precisa ser refilmada

Acidente rompe bíceps de ator durante gravação de 'God of War', ex-lutador assume papel de Kratos, e série precisa ser refilmada
Imagem - Não consegue fazer o bolo de cenoura perfeito? Passo a passo de liquidificador garante massa fofinha e calda crocante

Não consegue fazer o bolo de cenoura perfeito? Passo a passo de liquidificador garante massa fofinha e calda crocante