Entre as mais caras do mundo, saiba como é a escola do filho de Adriane Galisteu na Suíça

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 12:23
Adriane Galisteu e o empresário Alexandre Iódice decidiram matricular o filho único, Vittorio, de 16 anos, em um renomado colégio interno na Suíça. O modelo adotado pela família é o de boarding school, no qual os alunos de várias partes do mundo não apenas assistem às aulas, mas residem integralmente dentro das instalações do campus durante todo o período letivo.
Filho de Adriane Galisteu vai estudar na Suíça
A experiência exclusiva tem um custo elevado, a anuidade da instituição fica em torno de R$ 750 mil. O montante cobre as despesas acadêmicas e de alojamento, deixando de fora gastos com passagens aéreas internacionais, materiais didáticos e a manutenção do jovem no país europeu.
Em publicação nas redes sociais, a apresentadora compartilhou os bastidores da despedida na Europa e falou sobre a mistura de sentimentos ao ver o garoto dar os primeiros passos rumo à vida adulta de forma independente:
"Missão cumprida… Deixamos o Vittorio na escola! Sei o tamanho do privilégio e da oportunidade que ele está vivendo. Sei que esse tempo longe de casa vai fazê-lo crescer, descobrir o mundo e, principalmente, descobrir a si mesmo. Mas saber de tudo isso não faz o coração de mãe apertar menos", desabafou.
Nomes como Ticiane Pinheiro, Eliana, Viviane Araújo, Renata Alves e Romana Novais deixaram mensagens de apoio à comunicadora, destacando a maturidade de Vittorio e compartilhando o acolhimento ao momento de transformação vivido pela família.