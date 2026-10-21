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Entre polêmica sobre estrutura e expectativa por músicas surpresas, saiba o que esperar dos shows do BTS em São Paulo

Grupo sul-coreano desembarca em solo brasileiro para se apresentar no Estádio do MorumBIS nos dias 28, 30 e 31 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 16:34

O BTS é formado por sete integrantes: RM, Suga, V, Jin, Jimin, J-hope e Jungkook
O BTS é formado por sete integrantes: RM, Suga, V, Jin, Jimin, J-hope e Jungkook Crédito: Reprodução

O BTS oficializou seu retorno global aos palcos este ano com o lançamento do álbum “Arirang” e o início de sua turnê mundial, que marca o reencontro do grupo de k-pop com o público em grandes apresentações pelo mundo. No Brasil, eles têm shows agendados para os dias 28, 30 e 31 de outubro no Estádio MorumBIS, em São Paulo.

Na apresentação que deu início à turnê, realizada em Goyang, na Coreia do Sul, no dia 9 de abril, os artistas revelaram a setlist oficial. No entanto, a partir das datas subsequentes, a produção introduziu um elemento dinâmico: a inclusão de duas músicas surpresas por noite no repertório. A lista de músicas permanece praticamente inalterada desde o primeiro show, com exceção da 20ª e da 21ª posições, reservadas para esse momento especial.

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A seleção dessas faixas não teve os critérios divulgados, mas os fãs observaram um padrão de diretrizes específicas. As canções que já integram o repertório fixo ficam fora do sorteio. Por outro lado, a repetição de faixas surpresas em diferentes cidades é permitida. Exemplo disso foi "Run", presente nas apresentações em Goyang (Coreia do Sul), Nova Jersey (Estados Unidos) e Santiago (Chile).

Desde então, cresce a expectativa sobre quais serão as músicas surpresas tocadas na passagem do septeto pelo Brasil.

BTS

Integrantes do BTS juntos em live por Reprodução/X
Wootteo, um dos mascotes do cantor Jin, membro do BTS, tem seu próprio perfil no Instagram por reprodução/Instagram
BTS no show "Yet To Come in Busan", realizado em 15 de outubro de 2022 por reprodução
BTS no Grammy, 2022 por Frazer Harrison / Getty images / Widelg
BTS por Reprodução
V por Reprodução
RM e V por Reprodução
Jungkook e Jimin por Reprodução
BTS por Reprodução
Jin, J-Hope e Jungkook por Reprodução
V, RM, Suga e Jimin por Reprodução
RM e V, integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Jungkook e Jimin por Reprodução
J-Hope por Reprodução
Jin por Reprodução
Jimin por Reprodução
Suga por Reprodução
V por Reprodução
BTS por reprodução
BTS por Reprodução
BTS por reproducao
BTS por divulgação
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
BTS por Divulgação
“Are You Sure?” acompanha os membros do BTS, Jimin e Jung Kook, viajando por diversos países (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures ) por
1 de 30
Integrantes do BTS juntos em live por Reprodução/X

Os shows têm entre 2 e 3 horas de duração, com setlist composto por 23 músicas – incluindo faixas do álbum "Arirang”, como “SWIM” e “2.0”, e grandes sucessos da carreira, a exemplo de “Dynamite” e “Butter”.

A apresentação conta com trocas de figurino e interação direta com os fãs, como no momento em que cantam “IDOL”, quando os integrantes realizam uma caminhada ao redor do estádio. Quanto à estrutura, o palco segue o formato 360º. No entanto, segundo a Live Nation, produtora responsável pela etapa brasileira, o espaço terá apenas quatro painéis centrais organizados em cubo – diferentemente do padrão apresentado no início da turnê em países como Estados Unidos, Coreia do Sul, França e México, que contavam com 12 telões de LED distribuídos ao redor do palco.

De acordo com comunicado divulgado pela produtora, “a configuração de produção para a BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, que acontecerá nos dias 28, 30 e 31 de outubro no MorumBIS, em São Paulo, será consistente com o mesmo formato definido para todas as datas da turnê na América do Sul”. A estrutura de quatro telões foi apresentada na abertura desta etapa sul-americana, na Colômbia, e mantida nos países seguintes, como Peru e Chile. Ainda restam Argentina e Brasil para completar a passagem do grupo pelo continente.

A empresa também ressaltou que as informações divulgadas anteriormente sobre os shows permanecem inalteradas: “Todas as informações sobre os shows, datas, setores e mapa do evento foram compartilhadas através dos canais oficiais da Live Nation Brasil e permanecem exatamente como anunciadas.”

Parte dos fãs, no entanto, discorda do posicionamento apresentado pela produtora e alega que a estrutura divulgada inicialmente previa os 12 telões de LED.

A seguir, confira as variações das músicas surpresas em cada cidade:

Goyang, Coreia do Sul (09/04)

20. Mikrokosmos (do Map of the Soul: PERSONA, 2019)

21. I Need U (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1, 2015)

Goyang, Coreia do Sul (11/04)

20. Take Two (single solto, 2023)

21. DNA (do Love Yourself: Answer, 2018)

Goyang, Coreia do Sul (12/04)

20. Spring Day (do You Never Walk Alone, 2017)

21. Run (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 2, 2015)

Tóquio, Japão (17/04)

20. Save ME (do The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, 2016)

21. Crystal Snow (do Face Yourself, 2018)

Tóquio, Japão (18/04)

20. Dope (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1, 2015)

21. For You (do Youth, 2015)

Tampa, EUA (25/04)

20. Permission to Dance (single solto, 2021)

21. Magic Shop (do Love Yourself: Tear, 2018)

Tampa, EUA (26/04)

20. Boy with Luv (do Map of the Soul: Persona, 2019)

21. Pied Piper (do Love Yourself: Her, 2017)

Tampa, EUA (28/04)

20. Life Goes On (do BE, 2020)

21. Silver Spoon (do The Most Beautiful Moment in Life Pt.2, 2015)

El Paso, EUA (02/05)

20. ON (do Map of the Soul: 7, 2020)

21. Outro: Wings (do You Never Walk Alone, 2017)

El Paso, EUA (03/05)

20. Dionysius (do Map of the Soul: Persona, 2019)

21. Best of Me (do Love Yourself: Her, 2017)

Cidade do México, México (07/05)

20. Boy in Luv (do Skool Love Affair, 2014)

21. So What (do Love Yourself: Tear, 2018)

Cidade do México, México (09/05)

20. We Are Bulletproof Pt. 2 (do 2 Cool 4 Skool, 2013)

21. Just One Day (do Skool Love Affair, 2014)

Cidade do México, México (10/05)

20. Airplane pt. 2 (do Love Yourself: Tear, 2018)

21. Spring Day (do You Never Walk Alone, 2017)

Stanford, EUA (16/05)

20. N.O. (do O!RUL8,2?, 2013)

21. Anpanman (do Love Yourself: Tear, 2018)

Stanford, EUA (17/05)

20. Dope (do The Most Beautiful Moment in Life Pt.1, 2015)

21. Blood, Sweat & Tears (do Wings, 2016)

Stanford, EUA (19/05)

20. I Need U (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1, 2015)

21. No More Dream (do 2 Kool 4 Skool, 2013)

Las Vegas, EUA (23/05)

20. Permission to Dance (single solto, 2021)

21. Go Go (do Love Yourself: Her, 2017)

Las Vegas, EUA (24/05)

20. Black Swan (do Map of the Soul: 7, 2020)

21. Spine Breaker (do Skool Love Affair, 2014)

Las Vegas, EUA (27/05)

20. Anpanman (do Love Yourself: Tear, 2018)

21. Attack on Bangtan (do O!RUL8,2?, 2013)

Las Vegas, EUA (28/05)

20. Boyz With Fun (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1, 2015)

21. Danger (do Dark & Wild, 2014)

Busan, Coreia do Sul (12/06)

20. Paldogangsan (do O!RUL8,2?, 2013)

21. Ma City (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 2, 2015)

Busan, Coreia do Sul (13/06)

20. dimple (do Love Yourself: Her, 2017)

21. Ddaeng (single solto, 2018)

22. Magic Shop (do Love Yourself: Tear, 2018)

Madri, Espanha (26/06)

20. Airplane pt. 2 (do Love Yourself: Tear, 2018)

21. Outro: Wings (do You Never Walk Alone, 2017)

Madri, Espanha (27/06)

20. Mikrokosmos (do Map of the Soul: PERSONA, 2019)

21. Best of Me (do Love Yourself: Her, 2017)

Laken, Bélgica (01/07)

20. Tomorrow (do Skool Love Affair, 2014)

21. Boy with Luv (do Map of the Soul: Persona, 2019)

Laken, Bélgica (02/07)

20. ON (do Map of the Soul: 7, 2020)

21. For Youth (do Proof, 2022)

Londres, Inglaterra (06/07)

20. Life Goes On (do BE, 2020)

21. Dionysius (do Map of the Soul: Persona, 2019)

Londres, Inglaterra (07/07)

20. Save ME (do The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, 2016)

21. Epilogue: Young Forever (do The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, 2016)

Munique, Alemanha (11/07)

20. Silver Spoon (do The Most Beautiful Moment in Life Pt.2, 2015)

21. Pied Piper (do Love Yourself: Her, 2017)

Munique, Alemanhã (12/07)

20. Louder Than Bombs (do Map of the Soul: 7, 2020)

21. Blood, Sweat & Tears (do Wings, 2016)

Saint-Denis, França (17/07)

20. Boy with Luv (do Map of the Soul: Persona, 2019)

21. Jump (do Skool Luv Affair, 2014)

Saint-Denis, França (18/07)

20. So What (do Love Yourself: Tear, 2018)

21. We are Bulletproof: the Eternal (do Map of the Soul: 7, 2020)

Nova Jersey, EUA (01/08)

20. Dis-ease (do Be, 2020)

21. Run (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 2, 2015)

Nova Jersey, EUA (02/08)

20. Autumn Leaves (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 2, 2015)

21. Go Go (do Love Yourself: Her, 2017)

Foxborough, EUA (05/08)

20. Paradise (do Love Yourself: Tear, 2018)

21. No More Dream (do 2 Kool 4 Skool, 2013)

Foxborough, EUA (06/08)

20. Make it Right (do Map of the Soul: Persona, 2019)

21. N.O. (do O!RUL8,2?, 2013)

Baltimore, EUA (10/08)

20. Telepathy (do Be, 2020)

21. Boy in Luv (do Skool Love Affair, 2014)

Baltimore, EUA (11/08)

20. Just One Day (do Skool Love Affair, 2014)

21. Best of Me (do Love Yourself: Her, 2017)

Arlington, EUA (15/08)

20. Permission to Dance (single solto, 2021)

21. Go Go (do Love Yourself: Her, 2017)

Arlington, EUA (16/08)

20. Butterfly (do The Most Beautiful Moment in Life pt.2, 2015)

21. DNA (do Love Yourself: Answer, 2018)

Toronto, Canadá (22/08)

20. Outro: Wings (do You Never Walk Alone, 2017)

21. Dope (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1, 2015)

Toronto, Canadá (23/08)

20. 00:00 (Zero O'Clock) (do Map of the Soul: 7, 2020)

21. Outro: Tear (do Love Yourself: Tear, 2018)

Chicago, EUA (27/08)

20. Tomorrow (do Skool Love Affair, 2014)

21. Hip Hop Phile (do Dark & Wild, 2014)

Chicago, EUA (28/08)

20. 134340 (do Love Yourself: Tear, 2018)

21. Mikrokosmos (do Map of the Soul: PERSONA, 2019)

Inglewood, EUA (01/09)

20. Boy in Luv (do Skool Love Affair, 2014)

21. Magic Shop (do Love Yourself: Tear, 2018)

Inglewood, EUA (02/09)

20. Love Maze (do Love Yourself: Tear, 2018)

21. Silver Spoon (do The Most Beautiful Moment in Life Pt.2, 2015)

Inglewood, EUA (05/09)

20. HOME (do Map of the Soul: Persona, 2019)

21. Pied Piper (do Love Yourself: Her, 2017)

Inglewood, EUA (06/09)

20. Whalien 52 (do The Most Beautiful Moment in Life pt.2, 2015)

21. Spring Day (do You Never Walk Alone, 2017)

Bogotá, Colômbia (02/10)

20. I'm Fine (do Love Yourself: Answer, 2018)

21. So What (do Love Yourself: Tear, 2018)

Bogotá, Colômbia (03/10)

20. We Are Bulletproof Pt. 2 (do 2 Cool 4 Skool, 2013)

21. Mikrokosmos (do Map of the Soul: PERSONA, 2019)

Lima, Peru (07/10)

20. Home (do Map of the Soul: Persona, 2019)

21. Outro: Wings (do You Never Walk Alone, 2017)

Lima, Peru (09/10)

20. Paldogangsan (do O!RUL8,2?, 2013)

21. We Are Bulletproof: The Eternal (do Map of the Soul: 7, 2020)

Lima, Peru (10/10)

20. Outro: House of Cards (do The Most Beautiful Moment in Life pt.2, 2015)

21. UGH! (do Map of the Soul: 7, 2020)

Santiago, Chile (14/10)

20. Run (do The Most Beautiful Moment in Life Pt. 2, 2015)

21. Save ME (do The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, 2016)

Santiago, Chile (16/10)

20. Telepathy (do Be, 2020)

21. Heartbeat (da trilha sonora do jogo BTS World, 2019)

Santiago, Chile (17/10)

20. Jump (do Skool Luv Affair, 2014)

21. Spine Breaker (do Skool Love Affair, 2014)

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Tags:

Bts bts - Tour Arirang

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