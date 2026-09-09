DENÚNCIA

Entregadora de iFood denuncia que foi xingada e ameaçada por jogador do Fluminense ao se recusar a subir com delivery: 'Estou com medo'

Samantha Guzman afirma que caso ocorreu com John Kennedy e relata que um homem apresentado como amigo do atleta teria ido até seu local de trabalho

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 19:13

John Kennedy discutiu com entregadora Crédito: Reprodução

Uma entregadora de aplicativo denunciou ter sido ameaçada e xingada após realizar uma entrega para o jogador John Kennedy, do Fluminense. Samantha Guzman, que também é ex-atleta de vôlei, relatou o episódio nas redes sociais e afirmou estar com medo depois que a situação teria se estendido até seu local de trabalho.

Segundo Samantha, a confusão começou no último dia 7, quando ela fazia a última entrega antes de voltar para casa. A entregadora contou que estava acompanhada da filha, de 4 anos, e precisava entregar um pedido no Copa D’Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro. “Ontem, dia 7/9, fui fazer minha última entrega do dia. Chegando lá, mandei uma mensagem pro cliente avisando que eu não subia. Ele não respondeu e entrei em contato com o suporte, que ligou e mandou mensagem pro cliente”, relatou.

Entregadora de iFood relata ameaças de John Kennedy 1 de 10

De acordo com a entregadora, a conversa evoluiu para uma discussão e ela teria sido ameaçada e xingada pelo jogador. “Nesse período, fui ameaçada, xingada e a pessoa era ninguém menos que o jogador do Fluminense John Kennedy. Sem querer, eu respondi porque a pessoa estava me xingando: ‘Não é porque você é famoso que tem que esculachar’. Quando me senti acuada, ameaçada, entrei em contato com meu marido”, afirmou.

Samantha contou ainda que o desentendimento continuou na porta do hospital e mobilizou agentes públicos. “Eu tava com a minha filha e meu marido na porta do hospital, e a pessoa falava que eu não estava. Quando a gente chegou pra entregar, o cara: ‘Ah, vocês não estavam aqui’. Teve uma história toda na porta do hospital, chegou polícia, Seop. Enfim, tudo se resolveu na porta do hospital”, disse.

Entregadora relata novas ameaças

Apesar de acreditar que o episódio havia terminado, Samantha afirmou que, no dia seguinte, um homem identificado como André, apresentado por ela como amigo e motorista de John Kennedy, teria aparecido em seu local de trabalho. “Só que hoje, o amigo dele, que o John Kennedy falou que era motorista dele, André, tá vindo na porta da minha loja me ameaçar e ameaçar meu marido”, declarou.

Ela também disse não saber como o homem teria descoberto onde o casal trabalha. “Não sei como ele descobriu que a gente trabalha aqui. Já veio com dois carros diferentes. Falou pro funcionário: ‘Fala pro André que a gente não anda sozinho’”, contou.

Ao publicar os vídeos e prints que, segundo ela, mostram as conversas ocorridas durante e depois da entrega, Samantha fez um alerta a outras mulheres e profissionais de delivery. “Isso é um alerta pra nós, mulheres, e pra entregador de iFood, que é uma profissão que sofre muito na rua. [...] Acho que não tem necessidade nenhuma de fazer o que ele fez com a gente”, desabafou.

Na legenda da publicação, ela reforçou o temor diante da situação: “Estou sendo ameaçada e tô com medo. Compartilhem, por favor”.