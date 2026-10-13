Entregou o casal? Ivete Sangalo faz comentário curioso sobre jovem e levanta suspeitas que Marcelo está namorando

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:34
Uma publicação de Ivete Sangalo nos Stories do Instagram chamou atenção por um detalhe curioso. A cantora compartilhou uma fotografia de Mafe Oliva, jovem que costuma interagir nas redes sociais com Marcelo Sangalo, filho mais velho da artista, e deixou uma homenagem carinhosa. O que despertou curiosidade, porém, foi uma referência a "cunhadas" no texto.
"Mafêsss, sua tia te ama. Tu é tão linda, tão doce e de uma presença tão leve. Te amamos muito! Suas cunhadas tb são doidas por tu! Viva vc princesa", escreveu Ivete, ao marcar o perfil da jovem.
A expressão levantou a possibilidade de que a cantora estivesse se referindo às filhas gêmeas, Helena e Marina, irmãs mais novas de Marcelo. A mensagem, entretanto, não esclarece quem seriam as cunhadas mencionadas.
Nas redes sociais, Mafe e Marcelo já chamaram atenção pelas interações em publicações um do outro, incluindo comentários com emojis de coração. A proximidade alimenta especulações sobre um possível relacionamento entre os dois, embora não haja confirmação pública de namoro.
Marcelo Sangalo
Marcelo, de 17 anos, é o primogênito de Ivete Sangalo e Daniel Cady. O adolescente também vem conquistando espaço na música e já participou de apresentações ao lado da mãe.
Apesar da curiosidade provocada pela publicação, Ivete não mencionou Marcelo na homenagem nem explicou o significado da referência às "cunhadas". Até o momento, a mensagem não permite afirmar que a cantora tenha confirmado um relacionamento do filho.
O registro, publicado no perfil oficial da artista, mostra Mafe sentada em um ambiente aberto, com uma presilha de flor no cabelo, acompanhada da declaração afetuosa de Ivete.