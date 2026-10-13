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Entregou o casal? Ivete Sangalo faz comentário curioso sobre jovem e levanta suspeitas que Marcelo está namorando

Cantora compartilhou uma foto de Mafe Oliva e fez declaração carinhosa; expressão usada na mensagem chamou atenção pela possível referência às filhas gêmeas da artista

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:34

Marcelo Sangalo Crédito: Agnews

Uma publicação de Ivete Sangalo nos Stories do Instagram chamou atenção por um detalhe curioso. A cantora compartilhou uma fotografia de Mafe Oliva, jovem que costuma interagir nas redes sociais com Marcelo Sangalo, filho mais velho da artista, e deixou uma homenagem carinhosa. O que despertou curiosidade, porém, foi uma referência a "cunhadas" no texto.

"Mafêsss, sua tia te ama. Tu é tão linda, tão doce e de uma presença tão leve. Te amamos muito! Suas cunhadas tb são doidas por tu! Viva vc princesa", escreveu Ivete, ao marcar o perfil da jovem.

Mafê Oliva Crédito: Reprodução

A expressão levantou a possibilidade de que a cantora estivesse se referindo às filhas gêmeas, Helena e Marina, irmãs mais novas de Marcelo. A mensagem, entretanto, não esclarece quem seriam as cunhadas mencionadas.

Nas redes sociais, Mafe e Marcelo já chamaram atenção pelas interações em publicações um do outro, incluindo comentários com emojis de coração. A proximidade alimenta especulações sobre um possível relacionamento entre os dois, embora não haja confirmação pública de namoro.

Marcelo Sangalo 1 de 27

Marcelo, de 17 anos, é o primogênito de Ivete Sangalo e Daniel Cady. O adolescente também vem conquistando espaço na música e já participou de apresentações ao lado da mãe.

Apesar da curiosidade provocada pela publicação, Ivete não mencionou Marcelo na homenagem nem explicou o significado da referência às "cunhadas". Até o momento, a mensagem não permite afirmar que a cantora tenha confirmado um relacionamento do filho.