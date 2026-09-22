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Equipe de Bruno Avelar se pronuncia após morte em acidente de helicóptero: 'Imensa dor'

Comunicado publicado nesta terça-feira (22) cita Bruno Avelar, Paulo Soares, o cantor Rick e o piloto da aeronave; famílias agradeceram mensagens e pediram privacidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:01

Rick Sollo e Bruno Avelar embarcaram em jatinho na manhã desta segunda-feira (21), antes de desaparecimento de helicóptero
Rick Sollo e Bruno Avelar embarcaram em jatinho na manhã desta segunda-feira (21), antes de desaparecimento de helicóptero Crédito: Reprodução/Instagram

A equipe do empresário Bruno Avelar divulgou uma nota oficial nesta terça-feira (22) sobre a morte dele e de outros ocupantes do helicóptero que desapareceu durante um voo em Santa Catarina. O comunicado cita o videomaker Paulo Soares, o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, e o piloto da aeronave.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do empresário Bruno Avelar, de Paulo Soares, do cantor Rick, da dupla Rick & Renner, e do piloto da aeronave, após as buscas realizadas em razão do desaparecimento do voo em que estavam”, diz o início da nota.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC

Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Rick & Renner   por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
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Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram

A manifestação foi publicada no perfil oficial de Bruno Avelar. No texto, familiares e equipes prestaram homenagem às vítimas e destacaram as histórias e trajetórias construídas por elas.

A nota também reservou um trecho para falar sobre a atuação profissional de Bruno. Ele é descrito como empresário, investidor, palestrante e fundador do Poder do Network, além de conselheiro de dezenas de empresas e executivos.

Segundo o comunicado, Bruno dedicou a carreira ao empreendedorismo e à construção de conexões entre pessoas e negócios, tornando-se conhecido por incentivar empresários a ampliarem suas redes de relacionamento, oportunidades e impacto.

O texto também homenageia Paulo Soares, Rick e o piloto, destacando os legados e as lembranças deixadas por eles entre familiares e amigos.

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Famílias pedem privacidade

As famílias agradeceram as manifestações de carinho, mensagens e orações recebidas desde o início das buscas pelo helicóptero. Também pediram respeito e privacidade durante o período de luto.

Segundo a nota, informações sobre despedidas e cerimônias serão divulgadas posteriormente, após definição das respectivas famílias.

O comunicado divulgado no perfil de Bruno cita nominalmente Bruno Avelar, Paulo Soares e Rick, além do piloto, que não é identificado pelo nome no texto.

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Veja a nota na íntegra:

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do empresário Bruno Avelar, de Paulo Soares, do cantor Rick, da dupla Rick & Renner, e do piloto da aeronave, após as buscas realizadas em razão do desaparecimento do voo em que estavam.

Neste momento de imensa dor, familiares, amigos, equipes e todos que conviveram com eles se unem em respeito às suas memórias, às suas histórias e às trajetórias que construíram ao longo de suas vidas.

Bruno Avelar, empresário, investidor, palestrante e fundador do Poder do Network, dedicou sua carreira ao empreendedorismo e à construção de conexões entre pessoas e negócios. Atuava como conselheiro de dezenas de empresas e executivos e tornou-se conhecido por incentivar empresários a ampliarem suas redes de relacionamento, oportunidades e impacto.

Paulo Soares, Rick e o piloto também deixam suas histórias, seus legados e, principalmente, a lembrança que permanecerá entre familiares, amigos e todos aqueles que tiveram a oportunidade de compartilhar momentos de suas vidas.

Mais do que suas atuações profissionais, ficam as pessoas que foram, as relações que construíram, os caminhos que abriram e as marcas que deixaram na vida daqueles que estiveram ao seu lado.

As famílias agradecem todas as manifestações de carinho, as mensagens e as orações recebidas desde o início das buscas e pedem respeito e privacidade neste momento de luto.

Informações sobre despedidas e cerimônias serão divulgadas posteriormente, conforme definição das respectivas famílias.”

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