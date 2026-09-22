ATUALIZAÇÃO

Equipe de Rick & Renner emite novo comunicado no 2ª dia de buscas: 'Unidos em oração'

Helicóptero sumiu em Santa Catarina na segunda-feira (21) e buscas entram no segundo dia com uso de drones térmicos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 07:09

Helicóptero que levava Rick, da dupla com Renner, desaparece em SC Crédito: Reprodução

As buscas pelo helicóptero que sumiu com o cantor Rick Sollo entram em uma nova fase nesta terça-feira (22), completando mais de 12 horas de operação na Serra catarinense. A equipe de comunicação da dupla Rick & Renner publicou um comunicado oficial pedindo cautela e orações, reforçando que acompanha de perto o trabalho das autoridades.

A aeronave, um modelo Bell 430 emprestado pela empresa JTA, partiu de Porto Belo às 10h30 de segunda-feira (21) com destino a São Joaquim. Além de Rick, viajavam o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto.

O Corpo de Bombeiros Militar e a FAB intensificam as buscas dividindo a operação em dois pontos principais: a área do último sinal de celular e o suposto trajeto de queda, concentrados a cerca de 30 km de distância.

Drones térmicos da Defesa Civil e dos bombeiros sobrevoam a zona rural de Urubici nesta manhã sem chuva. O quartel local recebeu reforços de outras regiões para dar celeridade ao resgate.

Esposa de Rick há mais de 40 anos, Geralda Helena compartilhou uma mensagem de fé nos Stories do Instagram citando um "testemunho tão grande". A JTA Empreendimento e Urbanismo, proprietária do helicóptero, confirmou o empréstimo aos amigos e pediu o fim de especulações precipitadas.

Leia na íntegra comunicado oficial da dupla Rick & Renner

"Informamos que, neste momento, seguimos aguardando informações oficiais sobre a localização da aeronave e de todos os seus ocupantes.

As equipes responsáveis pelas buscas seguem mobilizadas e acompanhamos cada atualização junto às autoridades competentes.

Pedimos, por respeito às famílias e a todos os envolvidos, que não sejam compartilhadas informações não confirmadas.

Agradecemos profundamente todas as mensagens, orações e manifestações de carinho recebidas.