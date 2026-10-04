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'Era a casa dele': viúva revela destino das cinzas de Lito Sousa e apoia homenagem

Mila Seidl apoiou proposta de renomear o Aeroporto Internacional de Guarulhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:09

Mila Seidl, viúva de Lito Sousa
Mila Seidl, viúva de Lito Sousa Crédito: Reprodução/Instagram

Viúva de Lito Sousa, a empresária Mila Seidl revelou neste domingo (4) o destino das cinzas do influenciador, que foi cremado na última semana após sua morte. A informação foi compartilhada por ela ao comentar uma campanha que começou nas redes sociais para que o Aeroporto Internacional de Guarulhos receba o nome do criador do canal "Aviões e Músicas".

Mila afirmou que vê a proposta com carinho e explicou que o aeroporto teve um papel central na vida de Lito. "Eu vejo com muito amor essa ideia. O aeroporto de Guarulhos tem uma representação na vida dele inexplicável. Ele trabalhou lá por três décadas", declarou.

Mila Seidl fala sobre saudade de Lito Sousa

Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, fala sobre luto e saudade do influenciador por Reprodução/Instagram
Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, fala sobre luto e saudade do influenciador por Reprodução/Instagram
Lito Sousa e seu filho, Malone, de 7 anos por Reprodução/Instagram
Lito Sousa  por Reprodução | Redes Sociais
Lito Sousa e seu filho, Malone, de 7 anos por Reprodução/Instagram
Lito e Mila se conheceram em 2014 e construíram uma parceria de vida e trabalho por Reprodução
Informações do velório de Lito Sousa por Divulgação
Mila Seidl se despediu de Lito Sousa em uma homenagem marcada por lembranças da família e da aviação por Reprodução
Lito e Mila se conheceram em 2014 e construíram uma parceria de vida e trabalho por Reprodução
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Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, fala sobre luto e saudade do influenciador por Reprodução/Instagram

Segundo a empresária, o próprio Lito havia manifestado o desejo de que suas cinzas fossem espalhadas por três lugares importantes para ele e para a família. "Inclusive, ele pediu que as cinzas dele fossem jogadas um pouco em Congonhas, onde ele começou, um pouco em Guarulhos e um pouco em algum lugar que tivesse uma representação especial para mim", contou.

Para Mila, o Aeroporto Internacional de Guarulhos foi o local mais significativo da trajetória profissional do marido. "Ele passou mais parte da vida dele lá no aeroporto do que em qualquer outro lugar. Lá, foi a casa dele por muito tempo, o lugar que ele amava de paixão."

A empresária também afirmou que está aberta a discutir a possibilidade de a homenagem se concretizar. "Ele era apaixonado por avião grande (...) lá era o paraíso para ele. Foi lá que ele conheceu a ter todas as ideias de construir o Aviões e Músicas".

Mila reconheceu que não sabe se a mudança de nome do aeroporto seria viável ou se faria sentido para a população, mas destacou o significado que a iniciativa teria para os familiares. "Para a gente, é uma uma homenagem que eu nem sei dizer. Não sei o quanto isso é possível, o quanto faz sentido para a população, mas isso faz sentido para o nosso coração, para a família".

Lito Sousa morreu em 1º de outubro, aos 46 anos. Ele ficou conhecido nacionalmente pelos vídeos sobre aviação publicados no canal do YouTube "Aviões e Músicas". Casado com Mila Seidl há mais de dez anos, o influenciador deixou a esposa e o filho, Malone, de 7 anos.

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