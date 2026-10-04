LUTO

'Era a casa dele': viúva revela destino das cinzas de Lito Sousa e apoia homenagem

Mila Seidl apoiou proposta de renomear o Aeroporto Internacional de Guarulhos

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:09

Mila Seidl, viúva de Lito Sousa Crédito: Reprodução/Instagram

Viúva de Lito Sousa, a empresária Mila Seidl revelou neste domingo (4) o destino das cinzas do influenciador, que foi cremado na última semana após sua morte. A informação foi compartilhada por ela ao comentar uma campanha que começou nas redes sociais para que o Aeroporto Internacional de Guarulhos receba o nome do criador do canal "Aviões e Músicas".

Mila afirmou que vê a proposta com carinho e explicou que o aeroporto teve um papel central na vida de Lito. "Eu vejo com muito amor essa ideia. O aeroporto de Guarulhos tem uma representação na vida dele inexplicável. Ele trabalhou lá por três décadas", declarou.

Mila Seidl fala sobre saudade de Lito Sousa 1 de 9

Segundo a empresária, o próprio Lito havia manifestado o desejo de que suas cinzas fossem espalhadas por três lugares importantes para ele e para a família. "Inclusive, ele pediu que as cinzas dele fossem jogadas um pouco em Congonhas, onde ele começou, um pouco em Guarulhos e um pouco em algum lugar que tivesse uma representação especial para mim", contou.

Para Mila, o Aeroporto Internacional de Guarulhos foi o local mais significativo da trajetória profissional do marido. "Ele passou mais parte da vida dele lá no aeroporto do que em qualquer outro lugar. Lá, foi a casa dele por muito tempo, o lugar que ele amava de paixão."

A empresária também afirmou que está aberta a discutir a possibilidade de a homenagem se concretizar. "Ele era apaixonado por avião grande (...) lá era o paraíso para ele. Foi lá que ele conheceu a ter todas as ideias de construir o Aviões e Músicas".

Mila reconheceu que não sabe se a mudança de nome do aeroporto seria viável ou se faria sentido para a população, mas destacou o significado que a iniciativa teria para os familiares. "Para a gente, é uma uma homenagem que eu nem sei dizer. Não sei o quanto isso é possível, o quanto faz sentido para a população, mas isso faz sentido para o nosso coração, para a família".