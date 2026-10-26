LUTO

Morre Eric Bauza, dublador de Pernalonga, Patolino e Gaguinho, aos 46 anos

Canadense ganhou três troféus no Emmy

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 12:06

Eric Bauza, dublador do Pernalonga e do Patolino Crédito: Reprodução/Instagram

O dublador Eric Bauza morreu neste domingo (25), aos 46 anos, em sua casa. A notícia foi confirmada pelos familiares por meio de uma nota em seu perfil no Instagram. De acordo com a revista norte-americana Variety, complicações causadas por pressão alta no coração levaram à morte súbita do canadense.

Eric Bauza, dublador do Pernalonga e do Patolino 1 de 5

Com mais de duas décadas de carreira, Bauza ficou mundialmente conhecido por assumir os papéis principais da turma do Looney Tunes, o clássico desenho animado da Warner Bros. Ele era o responsável por dar vida aos personagens: Pernalonga, Patolino, Gaguinho, Piu-Piu, Frangolino e Hortelino Troca-Letras.

Entre 2022 e 2025, o ator levou para casa três estatuetas do Emmy, a maior premiação da televisão dos Estados Unidos, pelo trabalho de dublagem em produções infantis e séries.

Filho de imigrantes filipinos, o artista nasceu em Ontário, no Canadá, e começou a treinar imitações ainda pequeno. Ao longo dos anos, emprestou a voz para produções de grande bilheteria nos cinemas, incluindo 'Space Jam: Um Novo Legado' (2021) e a animação de videogame 'Super Mario Bros - O Filme' (2023), na qual viveu o General Toad.