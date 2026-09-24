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Erick Jacquin é internado e faz procedimento no coração; entenda

Jurado do MasterChef Brasil segue sob cuidados médicos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:41

Erick Jacquin
Erick Jacquin Crédito: Reprodução | Instagram

Uma das principais figuras do MasterChef Brasil, Erick Jacquin precisou ser submetido a um procedimento no coração após enfrentar um problema de saúde.

Dois stents foram colocados no coração do jurado do reality culinário, e ele segue sob cuidados médicos. De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a previsão é de que o chef receba alta nesta sexta-feira (25), caso sua recuperação siga conforme esperado.

Érick Jacquin

Érick Jacquin por Reprodução
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O stent é um pequeno tubo feito em metal usado pelos médicos para manter abertas as artérias que estão bloqueadas ou estreitas. Geralmente, o procedimento é realizado durante a angioplastia para tratar a doença arterial coronária e o bloqueio de artérias, que pode causar infarto do miocárdio.

A 13ª edição MasterChef Brasil é voltada para cozinheiros amadores, e chega ao último episódio na próxima terça-feira (29). Carla Araújo e Jéssica Cechella são as finalistas da competição e disputam um prêmio de R$ 300 mil, além de um curso profissional de culinária, uma viagem com experiência gastronômica em Lisboa e o troféu do programa. Inclusive, a presença de Erick Jacquin segue prevista para essa etapa.

Além dos compromissos com a edição atual, Erick Jacquin aparece entre os nomes escalados para o próximo MasterChef Profissionais, previsto para outubro. A nova fase contará novamente com competidores conhecidos pelo público em outras temporadas da franquia. Entre eles estão Marcelo Verde, Irina Cordeiro, Hugo Merchan e Léo Salles, vencedor da edição mais recente de Confeitaria.

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Erick Jacquin

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