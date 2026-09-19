Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Erik Marmo vive angústia após perda de lar depois de incêndio; saiba detalhes

Prédio onde o ator morava com a família pegou fogo em Beverly Hills

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 14:06

Erik Marmo
Erik Marmo Crédito: Reprodução |

O ator Erik Marmo ainda lida com as consequências do incêndio que destruiu o prédio onde morava com a família em Beverly Hills, nos Estados Unidos, no último fim de semana. Não foram divulgados detalhes da causa do incêndio.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, que será exibido neste final de semana, Erik relembrou os momentos de tensão e como tenta seguir a vida.

Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio

Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Go Fund Me
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Go Fund Me
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Go Fund Me
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Instagram
1 de 28
Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio por Reprodução/Go Fund Me

Leia mais

Imagem - Aos 32 anos, influenciadora Niina Secrets perde bebê e desabafa: ‘É muito difícil fingir que está tudo bem’

Aos 32 anos, influenciadora Niina Secrets perde bebê e desabafa: ‘É muito difícil fingir que está tudo bem’

Imagem - Roberto Carlos dá presente sonhado por todas fãs para Sonia Abrão

Roberto Carlos dá presente sonhado por todas fãs para Sonia Abrão

Imagem - Xuxa processa Andréa Sorvetão após dívida de apartamento

Xuxa processa Andréa Sorvetão após dívida de apartamento

Com o fogo que tomou conta da residência, o ator precisou tomar decisões rápidas e priorizou documentos e itens essenciais da família, deixando para trás grande parte dos pertences que tinha dentro da residência.

Em meio às dificuldades, Erik ressaltou a mobilização das pessoas próximas, como amigos e conhecidos, para arrecadar dinheiro e oferecer apoio à família durante o período após o incêndio.

"As pessoas se mobilizam, e nesse sentido a gente recebeu ajuda de um monte de gente. Esse dinheiro vai ajudar muito, porque ainda não temos onde ficar", disse o artista, que recebeu ajuda de vaquinha realizada por conhecidos.

No momento, Erik, a esposa e os filhos estão sendo recebidos na casa de amigos enquanto procuram um novo lugar para morar.

Além de encontrar uma nova residência, como praticamente todos os itens da casa foram perdidos, a família também precisará reconstruir a estrutura básica do dia a dia.

O ator ainda explicou que, após conseguir uma nova casa, será necessário conquistar praticamente tudo novamente, segundo o portal Terra.

O ator explicou que, depois de conseguir uma nova casa, será necessário adquirir praticamente tudo novamente.

"Quando a gente arrumar uma casa, vamos ter que comprar cama, enxoval, sofá, eletrodomésticos", completou.

Tags:

Erik Marmo

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Além do Tempo: no capítulo da próxima segunda-feira (21), Vitória se desespera com revelação de Alberto

Além do Tempo: no capítulo da próxima segunda-feira (21), Vitória se desespera com revelação de Alberto