MOMENTO DIFÍCIL

Erik Marmo vive angústia após perda de lar depois de incêndio; saiba detalhes

Prédio onde o ator morava com a família pegou fogo em Beverly Hills

Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 14:06

Erik Marmo Crédito: Reprodução |

O ator Erik Marmo ainda lida com as consequências do incêndio que destruiu o prédio onde morava com a família em Beverly Hills, nos Estados Unidos, no último fim de semana. Não foram divulgados detalhes da causa do incêndio.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, que será exibido neste final de semana, Erik relembrou os momentos de tensão e como tenta seguir a vida.

Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio 1 de 28

Com o fogo que tomou conta da residência, o ator precisou tomar decisões rápidas e priorizou documentos e itens essenciais da família, deixando para trás grande parte dos pertences que tinha dentro da residência.

Em meio às dificuldades, Erik ressaltou a mobilização das pessoas próximas, como amigos e conhecidos, para arrecadar dinheiro e oferecer apoio à família durante o período após o incêndio.

"As pessoas se mobilizam, e nesse sentido a gente recebeu ajuda de um monte de gente. Esse dinheiro vai ajudar muito, porque ainda não temos onde ficar", disse o artista, que recebeu ajuda de vaquinha realizada por conhecidos.

No momento, Erik, a esposa e os filhos estão sendo recebidos na casa de amigos enquanto procuram um novo lugar para morar.

Além de encontrar uma nova residência, como praticamente todos os itens da casa foram perdidos, a família também precisará reconstruir a estrutura básica do dia a dia.

O ator ainda explicou que, após conseguir uma nova casa, será necessário conquistar praticamente tudo novamente, segundo o portal Terra.

O ator explicou que, depois de conseguir uma nova casa, será necessário adquirir praticamente tudo novamente.