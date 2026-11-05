Erika Januza, atriz de ‘A Nobreza do Amor’, abre o jogo sobre Arlindinho: ‘Desrespeitoso’

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Felipe Sena
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 17:05
O fim do relacionamento entre Erika Januza e Arlindinho voltou a repercutir nas redes sociais. No ar na novela ‘A Nobreza do Amor’ e no programa Saia Justa, do GNT, a apresentadora abriu o jogo sobre a conduta do ex diante do término.
Diante a exposição pública e os desdobramentos sobre a atitude do filho de Arlindo Cruz, que teve fotos vazadas em uma casa de swing, deixaram marcas profundas na atriz, que não economizou críticas ao analisar a conduta do ex-parceiro.
Erika Januza e Arlindinho
"Não dá para dizer: 'Ah, é melhor porque sou mais madura'. Não dá nem para dizer que você aprende a lidar, porque cada um termina de um jeito. E esse jeito foi muito desrespeitoso comigo enquanto ser humano, como pessoa", disparou a estrela da Globo.
Januza refletiu sobre o impacto que episódios como o que passou deixa na vida de mulheres cotidianamente. "A mulher passa por muitas coisas assim e tem que dar a volta por cima. Mas não é normal ser desrespeitada nesse nível. É uma coisa de uma vida exposta. Não é uma dor que é só minha. A cada lugar em que eu paro, até hoje, eu tenho que ficar falando sobre isso", lamentou a atriz.
Mesmo com os problemas trazidos pelo episódio, Januza decidiu seguir em frente e refletiu que o episódio ficou no passado. "Então, é mais difícil digerir a coisa. Mas eu sobrevivi. E aqui estou, firme e forte. Isso foi um fragmento da minha vida. Isso não define a minha vida, define a outra pessoa. Foi uma tempestade na minha vida e, da mesma forma que chove um dia, no outro o sol sai. Meu sol já saiu", concluiu.