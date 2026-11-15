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Erika Januza desabafa sobre traição de Arlindinho e dispara: 'A pessoa já é suja sozinha'

Atriz afirma que ainda enfrenta constrangimento pela exposição do término, critica a diferença de tratamento entre ela e o ex e diz que não desistiu de encontrar um novo amor

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13:38

Erika Januza
Erika Januza Crédito: Reprodução/Instagram

Erika Januza, de 41 anos, voltou a falar sobre o fim do relacionamento com o sambista Arlindinho, marcado por um episódio de traição. Quatro meses após o término, a atriz contou que ainda se sente constrangida com a exposição da vida pessoal e questionou por que as cobranças sobre o caso continuam recaindo principalmente sobre ela.

Em entrevista, Erika relatou que a repercussão chegou até Angola, onde esteve recentemente a convite da TV Globo para um evento relacionado à novela A Nobreza do Amor. Mesmo tendo passado apenas 24 horas no país, foi abordada por pessoas interessadas em saber sobre o fim do namoro.

A atriz também criticou a diferença de tratamento entre ela e o ex-companheiro. “As pessoas só perguntam sobre o que aconteceu pra mim, já reparou? Pro outro lado, nada”, afirmou. Erika disse que, embora tenha vontade de reagir de maneira mais impulsiva, prefere não se desgastar com a situação.

Erika Januza e Arlindinho

Erika Januza e Arlindinho por Reprodução/Redes Sociais
Erika Januza e Arlindinho por Reprodução/Redes Sociais
Erika Januza e Arlindinho por Reprodução/Redes Sociais
Erika Januza e Arlindinho por Reprodução/Redes Sociais
Erika Januza e Arlindinho por Reprodução/Redes Sociais
Erika Januza e Arlindinho por Reprodução/Redes Sociais
Erika Januza e Arlindinho por Reprodução/Redes Sociais
Erika Januza e Arlindinho por Reprodução/Instagram
Erika Januza e Arlindinho por Reprodução/Instagram
Arlindinho e Erika Januza por Reprodução
Arlindinho e Erika Januza por Reprodução
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Erika Januza e Arlindinho por Reprodução/Redes Sociais

“Eu sou uma pessoa de carne e osso, às vezes, quero xingar, chorar, gritar, não ser tão elegante, quebrar tudo. Mas vale a pena? Me sujar por alguém que não merece que eu me suje? A pessoa já é suja sozinha, então, eu prefiro estar afastada de tudo isso”, declarou.

Atriz recebeu relatos de outras mulheres

Depois da repercussão do término, Erika passou a receber mensagens de mulheres que compartilharam experiências de traição, humilhação e relacionamentos difíceis. Para ela, a identificação revelou como muitas mulheres ainda acabam responsabilizadas por situações que não provocaram.

A atriz também contou que completar 40 anos representou uma mudança na maneira como enxerga a própria autoestima e a vida amorosa. Ela falou sobre experiências relacionadas à solidão da mulher negra e afirmou que hoje não depende da validação de outras pessoas.

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Apesar da decepção, Erika garantiu que não desistiu de viver um novo relacionamento. “Me recuso a desacreditar do amor. Ainda sonho com uma vida a dois, um companheiro para estar ao meu lado, que seja, de fato, alguém do bem”, disse. A artista, porém, reconheceu que passou a observar com mais atenção as atitudes de quem se aproxima.

Carreira em ritmo intenso

Enquanto reorganiza a vida pessoal, Erika vive uma fase movimentada na profissão. Após concluir as gravações de A Nobreza do Amor, começou a trabalhar na sexta temporada de Arcanjo Renegado e se prepara para um novo projeto previsto para janeiro. Em fevereiro, também deve retornar ao Carnaval como musa da Portela.

A atriz integra ainda o elenco do programa Saia Justa, onde participa de conversas sobre relacionamentos, sexualidade e experiências femininas. Para ela, ter espaço para falar abertamente sobre esses assuntos e perceber a identificação do público tem sido importante nesta fase da vida.

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