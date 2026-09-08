DESABAFO

Erika Januza fala sobre bastidores do término com Arlindinho: 'Fez um estrago'

Atriz afirma que ainda não chegou o momento

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:45

Erika Januza recebeu flores de amigos Crédito: Reprodução | Instagram

Erika Januza abriu o jogo sobre o fim do relacionamento com Arlindinho e afirmou que ainda pretende contar publicamente detalhes do que viveu durante a relação. Em entrevista ao Splash UOL nesta segunda-feira (7), a atriz disse que passou por uma situação difícil e definiu o impacto do antigo relacionamento como um "estrago feio".

Sem mencionar diretamente o nome de Arlindinho durante o desabafo, Erika afirmou que não pretende permitir que o episódio defina sua vida. "Uma pessoa passou pela minha vida, fez um estrago feio, mas eu sou muito maior do que isso", declarou.

Erika Januza recebe apoio após término 1 de 11

A atriz admitiu que chegou a sentir vontade de revelar imediatamente tudo o que teria acontecido entre os dois. Segundo Erika, no entanto, existem detalhes da história que ainda não são conhecidos pelo público.

"Sabe o que eu acho? A vontade que eu tinha era de falar tudo o que aconteceu, do início ao fim, que ninguém nem sabe. Mas eu tenho tanta coisa para fazer, tanto trabalho maravilhoso… Acho que um dia, em algum lugar, essa história merece ser contada", afirmou.

Erika reforçou que a decisão de permanecer em silêncio, pelo menos por enquanto, não significa que o assunto esteja definitivamente encerrado.

"Eu poderia ter agido de outro jeito, poderia ter feito escândalo, poderia ter feito várias coisas. Mas não sou eu, entende? Mas que um dia eu vou falar, eu vou", garantiu.

Término de Erika Januza e Arlindinho

O fim do relacionamento ganhou repercussão após Arlindinho ser flagrado em frente a uma casa de swing. O término teria sido marcado por uma traição, segundo informações divulgadas na época. Erika, porém, não detalhou na nova entrevista o que teria acontecido entre os dois.

Em meio à repercussão, a atriz contou que passou a receber mensagens de pessoas que se identificaram com sua experiência.

Erika Januza e Arlindinho 1 de 11

"Tem tanta gente falando sobre isso, se identificando com a minha história, no sentido de acolhimento, de 'quero dividir com você o que sinto'. É uma coisa tão linda. Acho que eu nunca vivi uma coisa nessa esfera de acolhimento e de identificação tão bonita", disse.

Apesar do "caos", como definiu o momento, Erika prefere concentrar a atenção na carreira. Ela destacou que está envolvida simultaneamente com trabalhos em novela, no "Saia Justa" e em "Arcanjo". "Tem tanta coisa boa para encher minha cabeça, coisa que vale a pena", afirmou.

A atriz também destacou que pretende seguir respeitando o próprio jeito de lidar com a situação, mesmo reconhecendo que poderia ter reagido publicamente de outra maneira. "Eu não sei ser grossa com as pessoas. Eu posso até tentar, mas não é o que eu sou. Acho que cada um faz aquilo que é pertinente à sua verdade", explicou.