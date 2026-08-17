Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Erro dos universitários faz participante perder R$ 60 mil no Show do Milhão

Dúvida em questão de matemática custou o avanço no jogo, e competidor deixou o programa com R$ 40 mil

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 19:18

André perde 100 mil
André perde 100 mil Crédito: Reprodução/X

Já se imaginou perdendo R$ 60 mil por uma resposta errada? Foi o que aconteceu com um participante do Show do Milhão chamado André, durante o programa exibido no último domingo (16), ao pedir ajuda aos universitários após ficar em dúvida sobre uma pergunta.

O participante chegou a um momento decisivo do jogo, no qual poderia parar e levar R$ 80 mil, acertar a questão e avançar para garantir R$ 100 mil, ou errar a resposta e sair com R$ 40 mil.

No programa, o competidor tem direito a quatro recursos de ajuda: pulo, cartas, placas e universitários. Nessa rodada, André optou por consultar os estudantes.

Show do Milhão

Show do Milhão por Reprodução
Show do Milhão por Reprodução
Show do Milhão por Reprodução
Show do Milhão por Reprodução
Show do Milhão por Reprodução
Show do Milhão por Reprodução
1 de 6
Show do Milhão por Reprodução

A pergunta envolvia uma questão de matemática, que dizia o seguinte: “A milésima parte de um litro é um mililitro, que também corresponde a:”. As alternativas eram: um metro cúbico, um decímetro cúbico, um centímetro cúbico e um milímetro cúbico.

Os universitários indicaram a opção “milímetro cúbico”. No entanto, a alternativa correta para a pergunta feita por Patrícia Abravanel era “centímetro cúbico”.

Quando as luzes ficaram vermelhas, indicando o erro, Patrícia Abravanel ficou visivelmente surpresa. “Nossa, que strike”, comentou a apresentadora.

Com o equívoco, André deixou o programa com o prêmio de R$ 40 mil.

Leia mais

Imagem - 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' se torna o oitavo filme a atingir US$ 2 bilhões em bilheteria; veja a lista

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' se torna o oitavo filme a atingir US$ 2 bilhões em bilheteria; veja a lista

Imagem - Gretchen se pronuncia após abandonar show em festival

Gretchen se pronuncia após abandonar show em festival

Imagem - Robbie Williams fala sobre diagnóstico de autismo aos 52 anos: 'Explica muita coisa'

Robbie Williams fala sobre diagnóstico de autismo aos 52 anos: 'Explica muita coisa'

Tags:

Patrícia Abravanel Show do Milhão

Mais recentes

Imagem - Bela se desespera com a morte de Juli em Por Você, nesta terça (18 de agosto)

Bela se desespera com a morte de Juli em Por Você, nesta terça (18 de agosto)
Imagem - Hoje (18 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor

Hoje (18 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor
Imagem - A solidão começa a ficar para trás hoje (18 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês

A solidão começa a ficar para trás hoje (18 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês