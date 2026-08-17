TELEVISÃO

Erro dos universitários faz participante perder R$ 60 mil no Show do Milhão

Dúvida em questão de matemática custou o avanço no jogo, e competidor deixou o programa com R$ 40 mil

Kamila Macedo

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 19:18

André perde 100 mil Crédito: Reprodução/X

Já se imaginou perdendo R$ 60 mil por uma resposta errada? Foi o que aconteceu com um participante do Show do Milhão chamado André, durante o programa exibido no último domingo (16), ao pedir ajuda aos universitários após ficar em dúvida sobre uma pergunta.

O participante chegou a um momento decisivo do jogo, no qual poderia parar e levar R$ 80 mil, acertar a questão e avançar para garantir R$ 100 mil, ou errar a resposta e sair com R$ 40 mil.

No programa, o competidor tem direito a quatro recursos de ajuda: pulo, cartas, placas e universitários. Nessa rodada, André optou por consultar os estudantes.

Show do Milhão 1 de 6

A pergunta envolvia uma questão de matemática, que dizia o seguinte: “A milésima parte de um litro é um mililitro, que também corresponde a:”. As alternativas eram: um metro cúbico, um decímetro cúbico, um centímetro cúbico e um milímetro cúbico.

Os universitários indicaram a opção “milímetro cúbico”. No entanto, a alternativa correta para a pergunta feita por Patrícia Abravanel era “centímetro cúbico”.

Quando as luzes ficaram vermelhas, indicando o erro, Patrícia Abravanel ficou visivelmente surpresa. “Nossa, que strike”, comentou a apresentadora.

Com o equívoco, André deixou o programa com o prêmio de R$ 40 mil.