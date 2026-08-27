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Erro na rega apodrece o miolo da orquídea: veja o truque caseiro que evita a perda das flores

Orquídea com miolo podre? Descubra o truque de rega na base que evita o apodrecimento e ajuda a planta a florir mais vezes

  • J
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Juliana Matias

  • Agência Correio

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 13:18

Descubra o truque de rega na base que evita o apodrecimento e ajuda a planta a florir mais vezes Crédito: Divulgação/Unsplash

Toda orquídea guarda um pequeno drama silencioso dentro do vaso. Ela floresce, encanta por semanas, e depois murcha, deixando quem cuida dela com a mesma dúvida: será que ela vai florir de novo? A resposta, segundo especialistas da American Orchid Society (AOS), está num truque caseiro simples, que combina o jeito certo de regar com uma nutrição rica em fósforo, capaz de fazer a mesma orquídea soltar novas hastes florais várias vezes ao longo do mesmo ano.

Para entender por que tantas orquídeas param de florir, é preciso voltar à origem dessas plantas. As orquídeas do gênero Phalaenopsis, as mais comuns em vasos domésticos no Brasil, são epífitas por natureza: na floresta, elas vivem presas em troncos de árvores, recebendo água da chuva que escorre e seca rapidamente. Foi para essa rotina que a planta evoluiu. E é justamente aí que mora o primeiro erro de quem cultiva orquídeas em casa.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

O vilão silencioso que apodrece a orquídea por dentro

Dentro de um vaso fechado, a água que devia escorrer acaba ficando parada no centro das folhas. Sem conseguir secar como faria em uma árvore, essa umidade vira um convite para bactérias como a Erwinia carotovora.

Em poucos dias, essas bactérias começam a desmanchar o miolo da planta por dentro. O resultado é silencioso, mas devastador: a podridão central impede que novas hastes se formem, muitas vezes antes mesmo de qualquer botão aparecer.

A solução, no entanto, é simples. Basta molhar apenas as cascas de pinus e as raízes na base do vaso, nunca o centro da planta. E se a água acidentalmente escorrer para o miolo, a orientação é secar imediatamente com papel-toalha.

O gatilho invisível que faz a orquídea acordar

Depois de resolvido o problema da água, entra em cena um segundo protagonista da história: a temperatura. Na natureza, as orquídeas sentem a chegada de cada estação através de pequenas variações térmicas entre o dia e a noite e é esse mesmo estímulo que pode ser recriado dentro de casa.

Uma oscilação de 8°C a 10°C, mantida por cerca de três semanas, funciona como um sinal de alarme biológico. Ele avisa à planta que a época de reprodução está chegando, e ativa gemas florais que estavam dormentes nos nós da haste.

Na prática, o segredo é deixar o vaso em um ambiente mais fresco à noite, em torno de 18°C, e mais iluminado durante o dia, perto de 26°C, especialmente durante o outono. Esse pequeno desconforto controlado é o que desperta a próxima floração.

Como a nutrição certa transforma o esforço em flores

Enquanto a temperatura desperta a planta, é a alimentação que garante força para ela florescer de verdade. A aplicação de NPK 09-45-15 ou farinha de ossos diluída, a cada 15 dias no período de pré-floração, fortalece a formação de pétalas mais resistentes e vistosas.

Mas há um detalhe que muitos ignoram: o adubo nunca deve ser aplicado em substrato seco. Regar com água pura antes de adubar evita que os sais concentrados do fertilizante queimem as pontas verdes das raízes ativas, as mesmas raízes revestidas por um tecido esponjoso chamado velame, responsável por absorver os nutrientes por capilaridade.

O passo a passo completo para manter a orquídea florida o ano todo

Para colocar o truque em prática, alguns cuidados quinzenais fazem toda a diferença. O primeiro é o banho de imersão de 5 minutos: basta colocar o vaso plástico dentro de uma bacia com água e deixar drenar totalmente depois.

Também é importante posicionar o vaso perto de janelas voltadas para o leste, onde a planta recebe a luz suave da manhã sem se queimar com o sol forte do meio-dia.

Depois que as flores caem, a poda também estimula novos botões: o ideal é cortar a haste acima do terceiro nó, o que favorece o surgimento de brotações laterais.

Vale lembrar ainda que as raízes que aparecem para fora do vaso não devem ser cortadas, elas são raízes aéreas de respiração, que captam umidade do ar. Só é recomendado remover aquelas que estiverem secas e ocas ao toque.

Com esses cuidados combinados, é possível manter a orquídea saudável e florida repetidas vezes ao longo do mesmo ano, sem agredir a planta nem comprometer seu desenvolvimento.

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Planta Casa E Jardim

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