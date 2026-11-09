Errou o destino? Lewis Hamilton diz que queria conhecer Salvador, e não Trancoso

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Giuliana Mancini
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10:00
Lewis Hamilton parece ter ficado com vontade de conhecer melhor a Bahia. Depois de passar o Réveillon de 2023 em Trancoso, no Sul do estado, o heptacampeão mundial de Fórmula 1 revelou que, na verdade, gostaria de ter visitado Salvador. Em uma entrevista, o britânico chegou a dizer que escolheu o destino errado e garantiu que a capital baiana será uma parada no Brasil no futuro.
"Sim, eu fui para a Bahia, mas acho que fui ao lugar errado. Foi legal, mas eu fui para Trancoso? É lindo, mas, na verdade, eu queria mesmo era ter ido para a Bahia... Ah, desculpa, Salvador. Então, na próxima oportunidade que eu tiver, Salvador será o destino", afirmou, em uma entrevista concedida durante o fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo.
Lewis Hamilton
A declaração também apareceu em um material divulgado pela Puma. Na conversa, Hamilton voltou a falar sobre a vontade de conhecer a capital baiana e revelou outro destino brasileiro que está em seus planos: os Lençóis Maranhenses, no Maranhão.
"Fui para a Bahia, mas não consegui ir para Salvador. Esse é o próximo lugar. E tem também outro lugar que eu adoraria conhecer. É tipo um deserto", contou, ao se referir ao destino maranhense.
Hamilton revela preferências pelo Brasil
Cidadão honorário do Brasil desde 2022, o piloto também falou sobre o que mais gosta no país durante a entrevista divulgada pela Puma. Entre os destaques, citou a cultura, a gastronomia e a música, mas apontou os brasileiros como seu aspecto favorito.
"A cultura, a comida, música... Mas acho que principalmente as pessoas", afirmou.
Hamilton também revelou que o funk é o gênero musical brasileiro de que mais gosta e que a feijoada é sua comida preferida no país.