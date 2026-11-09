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Errou o destino? Lewis Hamilton diz que queria conhecer Salvador, e não Trancoso

Piloto britânico relembrou viagem à Bahia e afirmou que pretende visitar a capital baiana na próxima oportunidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10:00

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton Crédito: Reprodução/Instagram

Lewis Hamilton parece ter ficado com vontade de conhecer melhor a Bahia. Depois de passar o Réveillon de 2023 em Trancoso, no Sul do estado, o heptacampeão mundial de Fórmula 1 revelou que, na verdade, gostaria de ter visitado Salvador. Em uma entrevista, o britânico chegou a dizer que escolheu o destino errado e garantiu que a capital baiana será uma parada no Brasil no futuro.

"Sim, eu fui para a Bahia, mas acho que fui ao lugar errado. Foi legal, mas eu fui para Trancoso? É lindo, mas, na verdade, eu queria mesmo era ter ido para a Bahia... Ah, desculpa, Salvador. Então, na próxima oportunidade que eu tiver, Salvador será o destino", afirmou, em uma entrevista concedida durante o fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton e Kim Kardashian por Reprodução/Instagram
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Lewis Hamilton e Kim Kardashian por Reprodução/Instagram
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Lewis Hamilton e Kim Kardashian por Reprodução/Instagram
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Lewis Hamilton e Kim Kardashian por Reprodução/Instagram
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Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram

A declaração também apareceu em um material divulgado pela Puma. Na conversa, Hamilton voltou a falar sobre a vontade de conhecer a capital baiana e revelou outro destino brasileiro que está em seus planos: os Lençóis Maranhenses, no Maranhão.

"Fui para a Bahia, mas não consegui ir para Salvador. Esse é o próximo lugar. E tem também outro lugar que eu adoraria conhecer. É tipo um deserto", contou, ao se referir ao destino maranhense.

Hamilton revela preferências pelo Brasil

Cidadão honorário do Brasil desde 2022, o piloto também falou sobre o que mais gosta no país durante a entrevista divulgada pela Puma. Entre os destaques, citou a cultura, a gastronomia e a música, mas apontou os brasileiros como seu aspecto favorito.

"A cultura, a comida, música... Mas acho que principalmente as pessoas", afirmou.

Hamilton também revelou que o funk é o gênero musical brasileiro de que mais gosta e que a feijoada é sua comida preferida no país.

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