Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Erva-cidreira é fácil de cultivar em casa: para que serve e por que tomar esse chá que é um santo remédio

Conhecida pelo aroma cítrico e pelo uso tradicional contra desconfortos digestivos, a melissa pode ser cultivada em vasos e canteiros com poucos cuidados

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:11

Erva-cidreira pode ser cultivada em vasos e utilizada no preparo de infusões tradicionalmente consumidas para aliviar desconfortos digestivos leves
Erva-cidreira pode ser cultivada em vasos e utilizada no preparo de infusões tradicionalmente consumidas para aliviar desconfortos digestivos leves Crédito: Ilustração gerada por IA

Depois de um almoço farto, a sensação de barriga estufada, acompanhada de gases e desconforto abdominal, pode transformar o restante do dia em um incômodo. Entre as plantas tradicionalmente utilizadas nessas situações, uma chama a atenção pelo aroma suave de limão e pela facilidade de cultivo: a erva-cidreira.

Conhecida cientificamente como Melissa officinalis, a espécie possui folhas verdes e delicadas, semelhantes às da hortelã. Além de perfumar jardins e varandas, pode ser utilizada no preparo de infusões.

10 plantas ideais para ter dentro de casa

undefined por Reprodução/Freepik
undefined por Reprodução/Freepik
undefined por Divulgação/Pinterest - Lily Ardor
undefined por Divulgação/Pinterest - Revista Casa e Jardim
undefined por Divulgação/Pinterest - Selvva
undefined por Divulgação/Pinterest - Etsy
undefined por Reproduçaõ/Shutterstock
undefined por Divulgação/Pinterest - UOL
undefined por Divulgação/Pinterest - UOL
undefined por Divulgação/Pinterest - Tua Casa
1 de 10
undefined por Reprodução/Freepik

Seu uso para aliviar sintomas digestivos leves é reconhecido pela Agência Europeia de Medicamentos com base na tradição de consumo. Isso, porém, não significa que o chá tenha eficácia comprovada para eliminar imediatamente os gases ou tratar doenças do aparelho digestivo.

Uma planta conhecida

Diferentemente do capim-limão, que apresenta folhas compridas e estreitas, a melissa pertence à mesma família botânica da hortelã. Seu aroma característico aparece principalmente quando as folhas são tocadas ou amassadas.

Entre seus compostos naturais está o ácido rosmarínico, além de substâncias aromáticas presentes nos óleos essenciais. Esses componentes despertam interesse científico, embora ainda existam limitações nas pesquisas sobre os efeitos digestivos da infusão em humanos.

Tradicionalmente, o chá é consumido em momentos de desconforto abdominal leve. A bebida também está associada a uma sensação de relaxamento, característica que ajudou a popularizar a planta em diferentes culturas.

Como cultivar em casa?

Manter um pé de erva-cidreira não exige um quintal grande. A planta pode crescer em vasos espaçosos, jardineiras ou canteiros, desde que encontre condições adequadas de luminosidade e drenagem.

Locais que recebem algumas horas de sol e oferecem proteção contra o calor mais intenso costumam funcionar bem. Embora tolere exposição solar direta, a melissa também se desenvolve em ambientes de meia-sombra.

Outro cuidado importante envolve a terra. O substrato deve permitir a saída do excesso de água, evitando que as raízes permaneçam encharcadas. Regas regulares ajudam a manter a umidade, especialmente durante os períodos mais quentes.

Com o crescimento, a planta pode se espalhar pelo canteiro. Por isso, cultivar a espécie em vasos também é uma alternativa para controlar sua expansão.

Leia mais

Imagem - Prego no tronco para árvore dar mais frutos: para que serve truque viral e por que ela pode causar danos

Prego no tronco para árvore dar mais frutos: para que serve truque viral e por que ela pode causar danos

Imagem - Adeus, pipoqueira: truque simples para fazer pipoca na panela sem queimar e evitar que os grãos fiquem sem estourar

Adeus, pipoqueira: truque simples para fazer pipoca na panela sem queimar e evitar que os grãos fiquem sem estourar

Imagem - Sua casa preparada para o calor: 6 cuidados de limpeza que ajudam a evitar mofo e mau cheiro

Sua casa preparada para o calor: 6 cuidados de limpeza que ajudam a evitar mofo e mau cheiro

Colheita faz diferença

Folhas saudáveis, verdes e sem sinais de doenças são as mais indicadas para o preparo da bebida. A retirada pode ser feita com uma tesoura limpa, evitando danificar excessivamente os ramos.

Quem deseja preservar o aroma pode colher pequenas quantidades conforme a necessidade. As folhas frescas apresentam características sensoriais diferentes das versões secas, mas isso não significa que sejam necessariamente superiores em seus efeitos sobre a digestão.

Antes do consumo, é fundamental lavar as folhas em água corrente e confirmar a identificação da espécie. O nome popular erva-cidreira também é utilizado para outras plantas, que possuem características distintas.

Preparo do chá

Para fazer a infusão, basta aquecer a água, desligar o fogo e acrescentar as folhas devidamente higienizadas. Em seguida, o recipiente pode permanecer tampado por alguns minutos, permitindo que a bebida adquira aroma e sabor.

Depois, é só coar e aguardar até atingir uma temperatura agradável. A quantidade de folhas e o tempo de infusão devem respeitar orientações confiáveis de preparo, especialmente quando o consumo tiver finalidade medicinal.

Não existe comprovação de que beber o chá exatamente 15 ou 30 minutos depois de comer produza resultados superiores. Da mesma forma, a bebida não substitui avaliação médica quando os sintomas são frequentes ou intensos.

Quando ter cuidado?

Apesar da origem vegetal, a melissa não é automaticamente adequada para todas as pessoas. Gestantes, lactantes, crianças e pessoas que utilizam medicamentos regularmente devem buscar orientação profissional antes do uso medicinal.

Desconfortos persistentes, dores fortes, vômitos recorrentes ou alterações importantes no funcionamento intestinal também precisam de investigação.

Para quem aprecia o sabor e deseja manter uma pequena horta, entretanto, a erva-cidreira reúne duas vantagens: é relativamente simples de cultivar e oferece folhas aromáticas para preparar uma bebida caseira.

Tags:

Dicas

Mais recentes

Imagem - Família de Rochele Santrelly pede ajuda financeira após morte da artista aos 50 anos: 'Momento de tristeza'

Família de Rochele Santrelly pede ajuda financeira após morte da artista aos 50 anos: 'Momento de tristeza'
Imagem - Morre Marcelo Carloni, gestor da TV Diário, aos 45 anos

Morre Marcelo Carloni, gestor da TV Diário, aos 45 anos
Imagem - Menina de 11 anos percebe motorista sem ar no ônibus escolar e chama o pai para ajudar a salvar a profissional diante de uma crise de asma

Menina de 11 anos percebe motorista sem ar no ônibus escolar e chama o pai para ajudar a salvar a profissional diante de uma crise de asma