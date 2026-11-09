DICAS

Erva-cidreira é fácil de cultivar em casa: para que serve e por que tomar esse chá que é um santo remédio

Conhecida pelo aroma cítrico e pelo uso tradicional contra desconfortos digestivos, a melissa pode ser cultivada em vasos e canteiros com poucos cuidados



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:11

Erva-cidreira pode ser cultivada em vasos e utilizada no preparo de infusões tradicionalmente consumidas para aliviar desconfortos digestivos leves Crédito: Ilustração gerada por IA

Depois de um almoço farto, a sensação de barriga estufada, acompanhada de gases e desconforto abdominal, pode transformar o restante do dia em um incômodo. Entre as plantas tradicionalmente utilizadas nessas situações, uma chama a atenção pelo aroma suave de limão e pela facilidade de cultivo: a erva-cidreira.

Conhecida cientificamente como Melissa officinalis, a espécie possui folhas verdes e delicadas, semelhantes às da hortelã. Além de perfumar jardins e varandas, pode ser utilizada no preparo de infusões.

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Seu uso para aliviar sintomas digestivos leves é reconhecido pela Agência Europeia de Medicamentos com base na tradição de consumo. Isso, porém, não significa que o chá tenha eficácia comprovada para eliminar imediatamente os gases ou tratar doenças do aparelho digestivo.

Uma planta conhecida

Diferentemente do capim-limão, que apresenta folhas compridas e estreitas, a melissa pertence à mesma família botânica da hortelã. Seu aroma característico aparece principalmente quando as folhas são tocadas ou amassadas.

Entre seus compostos naturais está o ácido rosmarínico, além de substâncias aromáticas presentes nos óleos essenciais. Esses componentes despertam interesse científico, embora ainda existam limitações nas pesquisas sobre os efeitos digestivos da infusão em humanos.

Tradicionalmente, o chá é consumido em momentos de desconforto abdominal leve. A bebida também está associada a uma sensação de relaxamento, característica que ajudou a popularizar a planta em diferentes culturas.

Como cultivar em casa?

Manter um pé de erva-cidreira não exige um quintal grande. A planta pode crescer em vasos espaçosos, jardineiras ou canteiros, desde que encontre condições adequadas de luminosidade e drenagem.

Locais que recebem algumas horas de sol e oferecem proteção contra o calor mais intenso costumam funcionar bem. Embora tolere exposição solar direta, a melissa também se desenvolve em ambientes de meia-sombra.

Outro cuidado importante envolve a terra. O substrato deve permitir a saída do excesso de água, evitando que as raízes permaneçam encharcadas. Regas regulares ajudam a manter a umidade, especialmente durante os períodos mais quentes.

Com o crescimento, a planta pode se espalhar pelo canteiro. Por isso, cultivar a espécie em vasos também é uma alternativa para controlar sua expansão.

Colheita faz diferença

Folhas saudáveis, verdes e sem sinais de doenças são as mais indicadas para o preparo da bebida. A retirada pode ser feita com uma tesoura limpa, evitando danificar excessivamente os ramos.

Quem deseja preservar o aroma pode colher pequenas quantidades conforme a necessidade. As folhas frescas apresentam características sensoriais diferentes das versões secas, mas isso não significa que sejam necessariamente superiores em seus efeitos sobre a digestão.

Antes do consumo, é fundamental lavar as folhas em água corrente e confirmar a identificação da espécie. O nome popular erva-cidreira também é utilizado para outras plantas, que possuem características distintas.

Preparo do chá

Para fazer a infusão, basta aquecer a água, desligar o fogo e acrescentar as folhas devidamente higienizadas. Em seguida, o recipiente pode permanecer tampado por alguns minutos, permitindo que a bebida adquira aroma e sabor.

Depois, é só coar e aguardar até atingir uma temperatura agradável. A quantidade de folhas e o tempo de infusão devem respeitar orientações confiáveis de preparo, especialmente quando o consumo tiver finalidade medicinal.

Não existe comprovação de que beber o chá exatamente 15 ou 30 minutos depois de comer produza resultados superiores. Da mesma forma, a bebida não substitui avaliação médica quando os sintomas são frequentes ou intensos.

Quando ter cuidado?

Apesar da origem vegetal, a melissa não é automaticamente adequada para todas as pessoas. Gestantes, lactantes, crianças e pessoas que utilizam medicamentos regularmente devem buscar orientação profissional antes do uso medicinal.

Desconfortos persistentes, dores fortes, vômitos recorrentes ou alterações importantes no funcionamento intestinal também precisam de investigação.