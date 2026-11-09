Erva-cidreira é fácil de cultivar em casa: para que serve e por que tomar esse chá que é um santo remédio

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Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:11
Depois de um almoço farto, a sensação de barriga estufada, acompanhada de gases e desconforto abdominal, pode transformar o restante do dia em um incômodo. Entre as plantas tradicionalmente utilizadas nessas situações, uma chama a atenção pelo aroma suave de limão e pela facilidade de cultivo: a erva-cidreira.
Conhecida cientificamente como Melissa officinalis, a espécie possui folhas verdes e delicadas, semelhantes às da hortelã. Além de perfumar jardins e varandas, pode ser utilizada no preparo de infusões.
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Seu uso para aliviar sintomas digestivos leves é reconhecido pela Agência Europeia de Medicamentos com base na tradição de consumo. Isso, porém, não significa que o chá tenha eficácia comprovada para eliminar imediatamente os gases ou tratar doenças do aparelho digestivo.
Diferentemente do capim-limão, que apresenta folhas compridas e estreitas, a melissa pertence à mesma família botânica da hortelã. Seu aroma característico aparece principalmente quando as folhas são tocadas ou amassadas.
Entre seus compostos naturais está o ácido rosmarínico, além de substâncias aromáticas presentes nos óleos essenciais. Esses componentes despertam interesse científico, embora ainda existam limitações nas pesquisas sobre os efeitos digestivos da infusão em humanos.
Tradicionalmente, o chá é consumido em momentos de desconforto abdominal leve. A bebida também está associada a uma sensação de relaxamento, característica que ajudou a popularizar a planta em diferentes culturas.
Manter um pé de erva-cidreira não exige um quintal grande. A planta pode crescer em vasos espaçosos, jardineiras ou canteiros, desde que encontre condições adequadas de luminosidade e drenagem.
Locais que recebem algumas horas de sol e oferecem proteção contra o calor mais intenso costumam funcionar bem. Embora tolere exposição solar direta, a melissa também se desenvolve em ambientes de meia-sombra.
Outro cuidado importante envolve a terra. O substrato deve permitir a saída do excesso de água, evitando que as raízes permaneçam encharcadas. Regas regulares ajudam a manter a umidade, especialmente durante os períodos mais quentes.
Com o crescimento, a planta pode se espalhar pelo canteiro. Por isso, cultivar a espécie em vasos também é uma alternativa para controlar sua expansão.
Folhas saudáveis, verdes e sem sinais de doenças são as mais indicadas para o preparo da bebida. A retirada pode ser feita com uma tesoura limpa, evitando danificar excessivamente os ramos.
Quem deseja preservar o aroma pode colher pequenas quantidades conforme a necessidade. As folhas frescas apresentam características sensoriais diferentes das versões secas, mas isso não significa que sejam necessariamente superiores em seus efeitos sobre a digestão.
Antes do consumo, é fundamental lavar as folhas em água corrente e confirmar a identificação da espécie. O nome popular erva-cidreira também é utilizado para outras plantas, que possuem características distintas.
Para fazer a infusão, basta aquecer a água, desligar o fogo e acrescentar as folhas devidamente higienizadas. Em seguida, o recipiente pode permanecer tampado por alguns minutos, permitindo que a bebida adquira aroma e sabor.
Depois, é só coar e aguardar até atingir uma temperatura agradável. A quantidade de folhas e o tempo de infusão devem respeitar orientações confiáveis de preparo, especialmente quando o consumo tiver finalidade medicinal.
Não existe comprovação de que beber o chá exatamente 15 ou 30 minutos depois de comer produza resultados superiores. Da mesma forma, a bebida não substitui avaliação médica quando os sintomas são frequentes ou intensos.
Apesar da origem vegetal, a melissa não é automaticamente adequada para todas as pessoas. Gestantes, lactantes, crianças e pessoas que utilizam medicamentos regularmente devem buscar orientação profissional antes do uso medicinal.
Desconfortos persistentes, dores fortes, vômitos recorrentes ou alterações importantes no funcionamento intestinal também precisam de investigação.
Para quem aprecia o sabor e deseja manter uma pequena horta, entretanto, a erva-cidreira reúne duas vantagens: é relativamente simples de cultivar e oferece folhas aromáticas para preparar uma bebida caseira.