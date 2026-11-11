MÚSICA

Escarcéu transforma frustrações da vida real em música e lança primeiro álbum nesta quinta (12)

Formada por Marcel e Alinne Garruth, dupla reúne 12 faixas e participações de Pedro Luís, Thais Macedo e Késia em disco que mistura MPB, pop, beats e experimentações

Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 19:05

Escarcéu estreia com álbum que transforma desaforos e frustrações em música brasileira Crédito: Divulgação

Transformar os desaforos da vida em música. É a partir dessa proposta que a dupla Escarcéu, formada por Marcel e Alinne Garruth, apresenta seu primeiro álbum de estúdio. Intitulado Os Incontáveis Desdobramentos de um Efeito Borboleta, o trabalho chega às plataformas digitais à meia-noite desta quinta-feira (12), com 12 faixas que misturam referências da música brasileira, pop contemporâneo, instrumentação orgânica, beats e distorções.

Com uma sonoridade que combina irreverência, experimentação e humor ácido, o disco transforma frustrações cotidianas e expectativas quebradas em matéria-prima para a criação. A proposta é olhar para as contradições da vida sem abrir mão da ironia. “A gente levou todos os desaforos para casa e transformou no trabalho mais potente das nossas vidas. O Escarcéu nasce das frustrações da vida real e da sina de só conseguir rir de tudo isso”, define a dupla.

O álbum conta com participações de artistas de diferentes trajetórias. Pedro Luís, cantor, compositor e fundador do Monobloco, integra o projeto ao lado de Thais Macedo, nome ligado à nova geração do pagode, e Késia, cantora, compositora e atriz com trabalhos no teatro, no cinema e na televisão.

Entre as 12 faixas, “Pior em Tudo” chama atenção pela abordagem do ódio, um sentimento frequentemente tratado como tabu. A música propõe reconhecer emoções difíceis sem necessariamente se deixar dominar por elas, explorando a ideia de que nem todas as relações precisam ser atravessadas pela obrigação de gostar de todo mundo.

Escarcéu 1 de 6

Marcel e Alinne Garruth já acumulavam experiências na indústria musical antes de criarem a dupla. Produtor musical, compositor e instrumentista, Marcel trabalhou com artistas como Natiruts, Ne-Yo, Kevin O Chris, Ludmilla e Jota Quest.

Alinne é compositora e label manager, com trabalhos para nomes como 3030, Johnny Hooker e Gabriel do Borel. Também participou da criação e condução de projetos musicais relacionados a artistas como Elis Regina e Vanessa da Mata.