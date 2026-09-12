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Escondidinho barato de batata e super fácil de fazer: aprenda a técnica do purê cremoso

Clássico da culinária pode ser feito com ingredientes simples que você tem em casa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 11:30

Escondidinho de batata-doce com carne moída de peru (Imagem: Sérgio Koval | Shutterstock)
Escondidinho de batata  Crédito: Imagem: Sérgio Koval | Shutterstock

O escondidinho é uma ótima opção para aproveitar sobras de carne ou frango e economizar no cardápio da semana. Para começar, faça o purê, amasse as batatas ainda quentes e leve ao fogo baixo com manteiga e leite. Mexa até que a mistura fique bem lisa, macia e sem grumos, ponto essencial para usar na base e na cobertura.

10 dicas para um escondidinho de batata perfeito

Cozinhe as batatas até ficarem bem macias para facilitar o momento de amassar por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
Amasse as batatas ainda bem quentes para o purê ficar sem nenhum gruminho por Imagem: lhmfoto | Shutterstock
Use fogo baixo na hora de misturar a manteiga e o leite para garantir a cremosidade por Imagem: margouillat photo | Shutterstock
Tempere bem o purê com sal e uma pitada de noz-moscada para realçar o sabor por Imagem: Sérgio Koval | Shutterstock
Desfie a sobra de carne ou frango e capriche no molho de tomate para o recheio não ficar seco por Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock
Refogue a carne com alho e cebola para dar um gostinho extra de comida caseira por Imagem: WS-Studio | Shutterstock
Monte o prato em camadas, colocando metade do purê no fundo da travessa por Imagem: Julia Sedaeva | Shutterstock
Cubra tudo com o restante do purê e espalhe queijo ralado por cima por Imagem: Estudio Originar | Shutterstock
Leve ao forno apenas para gratinar e deixar aquela casquinha dourada crocante por
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Cozinhe as batatas até ficarem bem macias para facilitar o momento de amassar por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

Enquanto o purê descansa, prepare o recheio. Esquente a sobra de carne ou frango junto com um molho de tomate caprichado para garantir que a comida não fique seca.

Na hora de montar, pegue um refratário pequeno e faça as camadas: coloque metade do purê no fundo, espalhe o recheio de carne ou frango por cima e cubra com o restante do purê.

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Finalize polvilhando queijo ralado e leve ao forno apenas para gratinar e formar aquela casquinha dourada por cima.

Ingredientes

4 batatas médias cozidas

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de leite

2 xícaras de sobra de carne ou frango desfiado

1 xícara de molho de tomate

Sal a gosto

Queijo ralado a gosto para polvilhar

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