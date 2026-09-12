Escondidinho barato de batata e super fácil de fazer: aprenda a técnica do purê cremoso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 11:30
O escondidinho é uma ótima opção para aproveitar sobras de carne ou frango e economizar no cardápio da semana. Para começar, faça o purê, amasse as batatas ainda quentes e leve ao fogo baixo com manteiga e leite. Mexa até que a mistura fique bem lisa, macia e sem grumos, ponto essencial para usar na base e na cobertura.
10 dicas para um escondidinho de batata perfeito
Enquanto o purê descansa, prepare o recheio. Esquente a sobra de carne ou frango junto com um molho de tomate caprichado para garantir que a comida não fique seca.
Na hora de montar, pegue um refratário pequeno e faça as camadas: coloque metade do purê no fundo, espalhe o recheio de carne ou frango por cima e cubra com o restante do purê.
Finalize polvilhando queijo ralado e leve ao forno apenas para gratinar e formar aquela casquinha dourada por cima.
Ingredientes
4 batatas médias cozidas
2 colheres de sopa de manteiga
1/2 xícara de leite
2 xícaras de sobra de carne ou frango desfiado
1 xícara de molho de tomate
Sal a gosto
Queijo ralado a gosto para polvilhar