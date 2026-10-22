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Escondidinho de carne moída gratinado: receita cremosa e prática para o almoço não precisa ir ao forno

Veja como montar um prato gratinado irresistível em uma única travessa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 11:00

Escondidinho de carne moída gratinado Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O escondidinho é um dos pratos caseiros preferidos dos brasileiros, mas quase ninguém sabe que dá para pular a etapa demorada do forno. Usando um refratário pequeno ou forma que caiba na sua fritadeira, você resolve o almoço em poucos minutos.

A receita é perfeita para limpar a geladeira e aproveitar aquele purê que sobrou do dia anterior. A carne moída temperada fica no fundo, coberta pelo purê e por uma camada caprichada de queijo, que gratina super rápido.

Veja como fazer escondidinho de carne moída gratinado

O escondidinho é um dos pratos caseiros preferidos dos brasileiros, mas quase ninguém sabe que dá para pular a etapa demorada do forno. Usando um refratário pequeno ou forma que caiba na sua fritadeira, você resolve o almoço em poucos minutos. por Imagem gerada por inteligência artificial
A receita é perfeita para limpar a geladeira e aproveitar aquele purê que sobrou do dia anterior. A carne moída temperada fica no fundo, coberta pelo purê e por uma camada caprichada de queijo, que gratina super rápido. por Imagem gerada por inteligência artificial
 Ingredientes , 2 xícaras de purê de batata pronto, 250g de carne moída refogada com cebola, alho e cheiro-verde, 1/2 xícara de queijo parmesão ou mussarela ralada, 2 colheres de sopa de requeijão, Orégano a gosto por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Pegue um pote de cerâmica ou vidro que aguente calor e caiba na gaveta da airfryer.  por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Espalhe a carne moída no fundo, apertando de leve com a colher, e passe o requeijão por cima para deixar mais cremoso. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Cubra a carne com o purê de batata, espalhando até fechar os cantos.  por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Finalize com o queijo ralado e um pouquinho de orégano. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Coloque o pote na cesta e asse a 180°C por 12 a 15 minutos, até formar aquela casquinha dourada. por Imagem gerada por inteligência artificial
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O escondidinho é um dos pratos caseiros preferidos dos brasileiros, mas quase ninguém sabe que dá para pular a etapa demorada do forno. Usando um refratário pequeno ou forma que caiba na sua fritadeira, você resolve o almoço em poucos minutos. por Imagem gerada por inteligência artificial

  • Ingredientes

2 xícaras de purê de batata pronto

250g de carne moída refogada com cebola, alho e cheiro-verde

1/2 xícara de queijo parmesão ou mussarela ralada

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2 colheres de sopa de requeijão

Orégano a gosto

  • Modo de preparo

Pegue um pote de cerâmica ou vidro que aguente calor e caiba na gaveta da airfryer.

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Espalhe a carne moída no fundo, apertando de leve com a colher, e passe o requeijão por cima para deixar mais cremoso.

Cubra a carne com o purê de batata, espalhando até fechar os cantos.

Finalize com o queijo ralado e um pouquinho de orégano.

Coloque o pote na cesta e asse a 180°C por 12 a 15 minutos, até formar aquela casquinha dourada.

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