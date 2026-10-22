Escondidinho de carne moída gratinado: receita cremosa e prática para o almoço não precisa ir ao forno

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 11:00
O escondidinho é um dos pratos caseiros preferidos dos brasileiros, mas quase ninguém sabe que dá para pular a etapa demorada do forno. Usando um refratário pequeno ou forma que caiba na sua fritadeira, você resolve o almoço em poucos minutos.
A receita é perfeita para limpar a geladeira e aproveitar aquele purê que sobrou do dia anterior. A carne moída temperada fica no fundo, coberta pelo purê e por uma camada caprichada de queijo, que gratina super rápido.
Veja como fazer escondidinho de carne moída gratinado
2 xícaras de purê de batata pronto
250g de carne moída refogada com cebola, alho e cheiro-verde
1/2 xícara de queijo parmesão ou mussarela ralada
2 colheres de sopa de requeijão
Orégano a gosto
Pegue um pote de cerâmica ou vidro que aguente calor e caiba na gaveta da airfryer.
Espalhe a carne moída no fundo, apertando de leve com a colher, e passe o requeijão por cima para deixar mais cremoso.
Cubra a carne com o purê de batata, espalhando até fechar os cantos.
Finalize com o queijo ralado e um pouquinho de orégano.
Coloque o pote na cesta e asse a 180°C por 12 a 15 minutos, até formar aquela casquinha dourada.