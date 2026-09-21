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Escondidinho de mandioquinha fica pronto em apenas 10 minutos: aprenda a montar na travessa para o queijo dourar na airfryer

Essa receita leva poucos ingredientes e reaproveita sobras da geladeira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:38

Imagem Edicase Brasil
Escondidinho de mandioca e cogumelos  Crédito: irina2511 | Shutterstock)

Sabe aquele dia de preguiça em que você quer comer algo muito gostoso sem sujar muita louça? O escondidinho de mandioquinha com carne moída feito na airfryer é a solução perfeita para esses momentos. O prato rende uma porção individual bem servida, ideal para um almoço rápido.

Escondidinho de mandioquinha super fácil de fazer

Sabe aquele dia de preguiça em que você quer comer algo muito gostoso sem sujar muita louça?  por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
O escondidinho de mandioquinha com carne moída feito na airfryer é a solução perfeita para esses momentos.  por Imagem: Julia Sedaeva | Shutterstock
O prato rende uma porção individual bem servida, ideal para um almoço rápido. por Imagem: WS-Studio | Shutterstock
O grande segredo dessa receita é o uso do que você já tem em casa.  por Imagem: lhmfoto | Shutterstock
O que você vai precisar - 250g de carne moída cozida e temperada, 2 mandioquinhas (batata-baroa) em purê rústico, 2 colheres de sopa de queijo ralado por Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock
Escolha um refratário pequeno, que seja resistente ao calor e caiba no cesto da sua fritadeira elétrica.  por Imagem: margouillat photo | Shutterstock
Forre o fundo da travessa com a mandioquinha amassada, cubra tudo com a carne moída e espalhe o queijo ralado por cima. por
Por fim, leve a travessa para a airfryer programada a 180°C por cerca de 10 minutos.  por Imagem: Sérgio Koval | Shutterstock
O calor vai aquecer tudo por igual e derreter o queijo, formando uma casquinha dourada e muito saborosa por cima.  por Imagem: Jobz-Fotografia | Shutterstock
Retire o recipiente com cuidado usando uma luva térmica e sirva em seguida. por Imagem: Estudio Originar | Shutterstock
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Sabe aquele dia de preguiça em que você quer comer algo muito gostoso sem sujar muita louça?  por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

O grande segredo dessa receita é o uso do que você já tem em casa. O doce natural do purê de batata-baroa (a famosa mandioquinha) equilibra muito bem com o salgado da carne já pronta. Para fazer, você vai precisar de 250 gramas de carne moída cozida e temperada, duas mandioquinhas e duas colheres de sopa de queijo ralado.

A montagem é a etapa mais simples do processo. Escolha um refratário pequeno, que seja resistente ao calor e caiba no cesto da sua fritadeira elétrica. Forre o fundo da travessa com a mandioquinha amassada, cubra tudo com a carne moída e espalhe o queijo ralado por cima.

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Por fim, leve a travessa para a airfryer programada a 180°C por cerca de 10 minutos. O calor vai aquecer tudo por igual e derreter o queijo, formando uma casquinha dourada e muito saborosa por cima. Retire o recipiente com cuidado usando uma luva térmica e sirva em seguida.

Ingredientes

250g de carne moída cozida e temperada

2 mandioquinhas (batata-baroa) em purê

2 colheres de sopa de queijo ralado

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