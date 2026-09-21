Escondidinho de mandioquinha fica pronto em apenas 10 minutos: aprenda a montar na travessa para o queijo dourar na airfryer

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:38
Sabe aquele dia de preguiça em que você quer comer algo muito gostoso sem sujar muita louça? O escondidinho de mandioquinha com carne moída feito na airfryer é a solução perfeita para esses momentos. O prato rende uma porção individual bem servida, ideal para um almoço rápido.
Escondidinho de mandioquinha super fácil de fazer
O grande segredo dessa receita é o uso do que você já tem em casa. O doce natural do purê de batata-baroa (a famosa mandioquinha) equilibra muito bem com o salgado da carne já pronta. Para fazer, você vai precisar de 250 gramas de carne moída cozida e temperada, duas mandioquinhas e duas colheres de sopa de queijo ralado.
A montagem é a etapa mais simples do processo. Escolha um refratário pequeno, que seja resistente ao calor e caiba no cesto da sua fritadeira elétrica. Forre o fundo da travessa com a mandioquinha amassada, cubra tudo com a carne moída e espalhe o queijo ralado por cima.
Por fim, leve a travessa para a airfryer programada a 180°C por cerca de 10 minutos. O calor vai aquecer tudo por igual e derreter o queijo, formando uma casquinha dourada e muito saborosa por cima. Retire o recipiente com cuidado usando uma luva térmica e sirva em seguida.
Ingredientes
250g de carne moída cozida e temperada
2 mandioquinhas (batata-baroa) em purê
2 colheres de sopa de queijo ralado