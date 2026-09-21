HORA DO RANGO

Escondidinho de mandioquinha fica pronto em apenas 10 minutos: aprenda a montar na travessa para o queijo dourar na airfryer

Essa receita leva poucos ingredientes e reaproveita sobras da geladeira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:38

Escondidinho de mandioca e cogumelos Crédito: irina2511 | Shutterstock)

Sabe aquele dia de preguiça em que você quer comer algo muito gostoso sem sujar muita louça? O escondidinho de mandioquinha com carne moída feito na airfryer é a solução perfeita para esses momentos. O prato rende uma porção individual bem servida, ideal para um almoço rápido.

Escondidinho de mandioquinha super fácil de fazer 1 de 10

O grande segredo dessa receita é o uso do que você já tem em casa. O doce natural do purê de batata-baroa (a famosa mandioquinha) equilibra muito bem com o salgado da carne já pronta. Para fazer, você vai precisar de 250 gramas de carne moída cozida e temperada, duas mandioquinhas e duas colheres de sopa de queijo ralado.

A montagem é a etapa mais simples do processo. Escolha um refratário pequeno, que seja resistente ao calor e caiba no cesto da sua fritadeira elétrica. Forre o fundo da travessa com a mandioquinha amassada, cubra tudo com a carne moída e espalhe o queijo ralado por cima.

Por fim, leve a travessa para a airfryer programada a 180°C por cerca de 10 minutos. O calor vai aquecer tudo por igual e derreter o queijo, formando uma casquinha dourada e muito saborosa por cima. Retire o recipiente com cuidado usando uma luva térmica e sirva em seguida.

Ingredientes

250g de carne moída cozida e temperada

2 mandioquinhas (batata-baroa) em purê