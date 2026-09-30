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Escondidinho fit de batata-doce fica pronto rapidinho e gratina no potinho: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

Receita perfeita para quem busca uma opção prática e saudável

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11:30

Imagem Edicase Brasil
Escondidinho  Crédito: istetiana | Shutterstoc

Perfeito para quem busca uma opção prática e saudável, este escondidinho fit sacia a fome sem pesar no estômago. O purê de batata-doce cremoso com frango desfiado temperado, rende um prato individual com um gratinado em poucos minutos.

Veja como fazer um escondidinho fit de batata-doce

O purê de batata-doce cremoso com frango desfiado temperado, rende um prato individual com um gratinado em poucos minutos. por
Misture o requeijão no purê de batata-doce. Em um potinho próprio para airfryer, faça uma camada de frango desfiado, cubra com o purê e finalize com o queijo ralado por cima. Leve à airfryer a 200°C por 10 minutos. por
Ingredientes: 200g de frango desfiado temperado, 1 xícara de purê de batata-doce, 1 colher de requeijão light, Queijo ralado para gratinar por Imagem: WS-Studio | Shutterstock
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O purê de batata-doce cremoso com frango desfiado temperado, rende um prato individual com um gratinado em poucos minutos. por

Modo de preparo

Misture o requeijão no purê de batata-doce. Em um potinho próprio para airfryer, faça uma camada de frango desfiado, cubra com o purê e finalize com o queijo ralado por cima. Leve à airfryer a 200°C por 10 minutos.

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Frango xadrez na airfryer: receita rápida e suculenta tem legumes crocantes em menos de 20 minutos

Ingredientes

200g de frango desfiado temperado

1 xícara de purê de batata-doce

1 colher de requeijão light

Queijo ralado para gratinar

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