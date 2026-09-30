Escondidinho fit de batata-doce fica pronto rapidinho e gratina no potinho: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11:30
Perfeito para quem busca uma opção prática e saudável, este escondidinho fit sacia a fome sem pesar no estômago. O purê de batata-doce cremoso com frango desfiado temperado, rende um prato individual com um gratinado em poucos minutos.
Veja como fazer um escondidinho fit de batata-doce
Modo de preparo
Misture o requeijão no purê de batata-doce. Em um potinho próprio para airfryer, faça uma camada de frango desfiado, cubra com o purê e finalize com o queijo ralado por cima. Leve à airfryer a 200°C por 10 minutos.
Ingredientes
200g de frango desfiado temperado
1 xícara de purê de batata-doce
1 colher de requeijão light
Queijo ralado para gratinar