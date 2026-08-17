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'Escorregada' do lábio na garrafa de água gera alerta sobre a forma de fazer a limpeza, e pode estar escondendo colônia que põe em risco a saúde

A sensação escorregadia no recipiente pode ser um sinal de bactérias; veja como limpar a garrafa corretamente

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 17:17

Aquele recipiente reutilizável que acompanha sua rotina pode acumular microrganismos; veja como higienizar corretamente
Aquele recipiente reutilizável que acompanha sua rotina pode acumular microrganismos; veja como higienizar corretamente Crédito: Pexels

Você costuma encher a garrafa de água, beber ao longo do dia e simplesmente colocá-la de volta na bolsa? O hábito parece inofensivo, mas o recipiente pode acumular uma quantidade considerável de microrganismos quando não recebe a limpeza adequada.

Um estudo mostrou que garrafas reutilizáveis podem ficar cheias de bactérias. A descoberta começou quando o especialista em segurança alimentar Carl Behnke percebeu uma sensação escorregadia no interior da própria garrafa. Ao passar uma toalha de papel, ele percebeu que ela saía branca antes e suja depois, indicando o acúmulo de bactérias.

Beber água é fundamental

Hábito tão comum que passa despercebido pode estar influenciando diretamente o seu processo de emagrecimento por Reprodução | Freepik
Hábito tão comum que passa despercebido pode estar influenciando diretamente o seu processo de emagrecimento por Reprodução | Freepik
Hábito tão comum que passa despercebido pode estar influenciando diretamente o seu processo de emagrecimento por Reprodução | Freepik
Hábito tão comum que passa despercebido pode estar influenciando diretamente o seu processo de emagrecimento por Reprodução | Freepik
Hábito tão comum que passa despercebido pode estar influenciando diretamente o seu processo de emagrecimento por Reprodução | Freepik
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Hábito tão comum que passa despercebido pode estar influenciando diretamente o seu processo de emagrecimento por Reprodução | Freepik

Por que a garrafa acumula bactérias?

O problema não está somente na água colocada dentro do recipiente. Sempre que você leva a garrafa para o trabalho, academia ou outros ambientes, a parte externa entra em contato com diferentes superfícies e microrganismos.

Esses micróbios podem chegar ao interior do recipiente. A boca também contribui para esse processo, já que bactérias presentes naturalmente na cavidade oral podem ser transferidas para a água durante cada gole.

A situação pode ficar ainda mais favorável ao crescimento de microrganismos quando a água permanece dentro da garrafa por vários dias. Segundo a professora de microbiologia clínica Primrose Freestone, citada pela reportagem, deixar água parada por esse período pode estimular a multiplicação das bactérias.

Até a mão pode contaminar

Outro ponto está nos hábitos de higiene. Quem não lava as mãos regularmente pode acabar levando bactérias para a garrafa durante o manuseio.

Entre os microrganismos está a E. coli, que pode ser transportada pelas mãos após o uso do banheiro e chegar aos lábios quando a pessoa utiliza o recipiente.

Além disso, compartilhar garrafas com outras pessoas aumenta a possibilidade de transmissão de vírus. O norovírus, é um exemplo de agente que pode ser transmitido dessa maneira.

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Como limpar garrafa de água

A higienização não precisa ser complicada, mas deve fazer parte da rotina. A recomendação apresentada pela professora é utilizar água quente e detergente líquido.

Para limpar a garrafa:

  • Use água quente acima de 60 °C
  • Coloque detergente líquido no recipiente
  • Agite para alcançar as paredes internas
  • Deixe a solução agir por cerca de 10 minutos
  • Enxágue bem com água quente
  • Deixe a garrafa secar completamente ao ar livre

A temperatura acima de 60 °C é indicada porque, segundo a especialista citada, ajuda a eliminar a maioria dos patógenos presentes no recipiente.

Não espere aparecer cheiro

Um dos erros é deixar a limpeza para depois. A recomendação da especialista é higienizar a garrafa depois de cada uso ou, no mínimo, várias vezes por semana.

Também não é indicado esperar o recipiente começar a apresentar mau cheiro para lavá-lo. Quando o odor aparece, o acúmulo de microrganismos já pode estar acontecendo há algum tempo.

Outro cuidado simples é evitar guardar a garrafa ainda úmida. Os microrganismos se desenvolvem melhor em ambientes úmidos, por isso deixar o recipiente secar ao ar livre ajuda a diminuir o acúmulo de bactérias em seu interior.

A rotina faz diferença

A garrafa reutilizável pode ser uma companhia constante durante o dia, mas justamente por isso precisa entrar na rotina de limpeza. Água aparentemente limpa não significa que o recipiente esteja livre de microrganismos.

A melhor estratégia é não esperar sinais visíveis, como cheiro desagradável ou aquela superfície escorregadia, para fazer a higienização. Lavar o recipiente regularmente, enxaguá-lo bem e deixá-lo secar completamente são medidas simples.

Tags:

Limpeza Dicas Bactéria Garrafa Térmica

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