LITERATURA

Escritor baiano Diego Cardoso leva histórias sobre amor e relações humanas para a Bienal de São Paulo

Autor de “Em Contos” apresenta seu segundo livro, “Contos & Encontros”, durante a programação do maior evento literário de São Paulo

Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 22:26

Escritor baiano Diego Cardoso apresenta seu segundo livro na Bienal do Livro de São Paulo Crédito: Divulgação

A literatura baiana vai ganhar mais um representante na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Natural de Salvador, o escritor Diego Cardoso desembarca no evento para apresentar seu segundo livro, “Contos & Encontros”, obra que reúne histórias sobre os diferentes caminhos dos relacionamentos.

Com uma escrita voltada para as experiências afetivas, Diego passeia por temas como amor, paixão, desejo, sexo e encontros. A proposta é olhar para as relações humanas a partir de diferentes perspectivas e situações que fazem parte da vida cotidiana.

O lançamento acontece durante a Bienal, que será realizada de 4 a 13 de setembro de 2026, no Distrito Anhembi. Para o escritor, chegar ao evento com uma segunda publicação representa uma nova etapa de sua trajetória.

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“Receber esse convite foi uma surpresa maravilhosa. Poder lançar meu segundo livro na maior Bienal da América Latina representa um momento muito especial da minha trajetória”, conta Diego.

Da Bahia para outras bienais

Antes de chegar à nova edição da Bienal de São Paulo, o escritor já passou por eventos importantes do calendário literário. Diego participou de duas edições da Flipelô, em Salvador, além das Bienais do Livro do Rio de Janeiro, da Bahia e de São Paulo.

Na capital baiana, ele também vem criando uma relação próxima com os leitores por meio de encontros e sessões de autógrafos realizados em diferentes espaços da cidade, entre eles Entre Folhas e Ervas, Pub Casa nº 1, Cantina Volpi, Rooftop 180°, Allê Varanda, Restaurante Porto Brasil e Antique Bistrô.

Agora, com “Contos & Encontros”, o autor amplia esse caminho e leva sua literatura para um público ainda maior.