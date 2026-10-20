CURIOSIDADE

Escultura de homem escravizado no Brasil há 170 anos foi parar em museu de Paris: Brasil agora quer resgatar sua história através de busto de bronze de valor incalculável

Busto de Horácio, produzido por artista francês no século 19, pode ganhar uma réplica no Rio de Janeiro; obra foi apresentada em exposição na França em 1857



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16:16

Busto de Horácio, homem escravizado no Brasil, foi produzido pelo escultor francês Louis Rochet em 1856 Crédito: Museu do Homem/Divulgação

Um busto de bronze produzido há 170 anos guarda a imagem de um homem escravizado que viveu no Brasil durante o século 19. A escultura de Horácio, atualmente preservada no Museu do Homem, em Paris, pode ganhar uma réplica no Rio de Janeiro. A iniciativa pretende trazer para o espaço público brasileiro uma obra que atravessou o Atlântico e permaneceu por décadas em uma coleção francesa.

Quem trabalha para viabilizar a reprodução é o historiador Paulo Knauss, em articulação com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). A informação foi divulgada pelo jornalista Ancelmo Gois, de O Globo, no sábado (17). Ainda não há previsão para a instalação da peça nem definição do local que poderá recebê-la.

Por trás da escultura está a história de um homem que acompanhou o francês Louis Rochet durante uma temporada no Rio de Janeiro, em 1856. Horácio foi retratado pelo mesmo artista responsável pela execução da estátua equestre de Dom Pedro I, monumento que permanece na Praça Tiradentes, no centro da capital fluminense.

Escravizado virou escultura há 170 anos 1 de 7

Quem foi Horácio, o homem escravizado retratado na França?

Horácio tinha aproximadamente 40 anos quando Louis Rochet produziu seu busto. Documentos históricos analisados por Paulo Knauss indicam que ele nasceu na região de Cassange, território que atualmente pertence a Angola.

Ainda criança, aos cinco anos, Horácio foi comprado por um homem identificado como Desmarais. Anos depois, trabalhava como cozinheiro para negociantes franceses no Rio de Janeiro.

Foi nessa condição que conheceu Rochet. O escultor chegou ao Brasil para estudar elementos que utilizaria na construção de um monumento dedicado ao primeiro imperador brasileiro.

Durante a viagem, Horácio acompanhou o artista e acabou servindo de modelo para uma obra que não fazia parte do projeto original.

As informações sobre sua vida aparecem em registros franceses do século 19, recuperados pelo historiador em uma pesquisa publicada em 2013 na revista acadêmica História. O estudo também examina como artistas europeus representavam pessoas negras e indígenas naquele período.

Escultura foi apresentada em Paris em 1857

Louis Rochet produziu o busto em 1856, durante sua passagem pelo Brasil. No ano seguinte, apresentou a obra no Salão de Paris, uma das principais exposições de arte da França naquele período.

A peça retratava Horácio dos ombros para cima, com atenção às características de seu rosto. O artista também produziu estudos de pessoas indígenas durante a viagem, mas o busto de Horácio foi o único desse conjunto de retratos que chegou à exposição de 1857 em bronze, segundo a pesquisa de Knauss.

Nos registros franceses, a obra recebeu o título Le Nègre Horace, expressão histórica que identifica o homem retratado e reflete a linguagem racial utilizada na época.

O catálogo da coleção de Rochet, publicado em 1878, mencionava tanto a versão em bronze quanto um modelo em gesso.

Ao estudar os documentos, Knauss identificou ainda uma referência de 1869 segundo a qual Charles Rochet, irmão do escultor, teria doado a uma sociedade científica francesa uma representação em gesso de um homem negro.

A pesquisa ajuda a compreender a circulação dessas imagens na Europa, onde esculturas também eram utilizadas em estudos antropológicos marcados pelas concepções raciais do século 19.

Artista também criou monumento de Dom Pedro I

A passagem de Louis Rochet pelo Brasil estava ligada a uma encomenda de grande importância para o Império.

O francês participou da execução da estátua equestre de Dom Pedro I, instalada na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. O monumento foi desenvolvido a partir de um projeto do brasileiro João Maximiano Mafra.

Para realizar o trabalho, Rochet visitou o país em 1856 e estudou figuras indígenas que apareceriam na base da escultura.

Depois, retornou à França, onde trabalhou na produção do monumento. A inauguração ocorreu em 30 de março de 1862, cerca de seis anos após sua viagem ao Brasil.

O conjunto apresenta Dom Pedro I montado a cavalo, acompanhado por figuras alegóricas relacionadas ao território brasileiro.

Enquanto o monumento ao imperador ganhou destaque em uma praça pública, o busto de Horácio permaneceu ligado a coleções francesas. As duas obras nasceram da mesma viagem, mas tiveram destinos diferentes.

Por que o Brasil quer reproduzir o busto?

O projeto articulado por Paulo Knauss pretende instalar uma cópia da escultura no Rio de Janeiro. A proposta, divulgada pelo blog de Ancelmo Gois, conta com a participação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

A reprodução permitiria apresentar ao público brasileiro o rosto de Horácio, preservado em uma obra feita quando a escravidão ainda era legal no país.

O trabalho também abre espaço para discutir a presença de pessoas escravizadas na produção artística do século 19. Embora Horácio tenha servido de modelo para uma escultura apresentada na França, poucos detalhes de sua trajetória individual chegaram aos registros históricos conhecidos.

A iniciativa, porém, ainda está em fase de articulação. Não foram anunciados prazo, orçamento ou local definitivo para receber a réplica.

Caso avance, o projeto poderá aproximar duas histórias ligadas ao mesmo escultor: a construção de um monumento imperial e a representação de um homem escravizado cuja imagem permanece em Paris.