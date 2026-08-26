DICAS

Esfregar o xampu no couro cabeludo: por que pode deixar o cabelo mais oleoso, segundo especialistas em beleza

Especialistas explicam que esfregar o xampu diretamente no couro cabeludo pode entupir os poros e deixar o cabelo oleoso muito mais rápido do que o normal

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Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 20:21

Problema quase nunca é falta de higiene, e sim a forma como o xampu é usado no dia a dia Crédito: Foto: Divulgação/Unsplash

Ela lava o cabelo todas as manhãs, às vezes também à noite, sempre com capricho. Ainda assim, poucas horas depois, o cabelo já parece sujo de novo, grudado no couro cabeludo, sem o mesmo viço de logo após o banho. A frustração é comum e, segundo especialistas em dermatologia da Coreia do Sul, o problema quase nunca é falta de higiene, e sim a forma como o xampu é usado no dia a dia.

Um levantamento lista oito passos simples que costumam passar despercebidos na rotina de lavagem, mas que fazem toda a diferença entre um cabelo leve e um cabelo que oleia rápido demais.

Esfregar o xampu no couro cabeludo pode deixar o cabelo mais oleoso 1 de 5

O xampu deve ser aplicado direto no couro cabeludo?

Aqui está um dos erros mais comuns: esfregar o xampu puro diretamente no couro cabeludo. O ideal é fazer como no rosto, espumar o produto nas mãos antes de levá-lo à cabeça, evitando que o produto concentrado se acumule em pontos específicos e cause irritação ou oleosidade.

A quantidade também importa. Uma quantidade do tamanho de uma moeda já é suficiente para limpar o couro cabeludo, usar demais pode, na verdade, obstruir os fios da raiz.

O foco da massagem deve estar sempre no couro cabeludo, e não nos fios, já que é ali que a oleosidade se concentra. Esfregar o produto pelo comprimento do cabelo só resseca as pontas sem limpar o que realmente precisa de atenção.

Por que o cabelo continua oleoso mesmo depois de lavar direito?

Muitas vezes o problema está depois do xampu. Aplicar condicionador ou máscara no couro cabeludo, em vez de apenas nas pontas, é apontado como um dos hábitos que mais contribuem para o cabelo grudado.

Outro ponto crítico é o enxágue: pelo menos dois minutos de água corrente são recomendados para garantir que nenhum resíduo de xampu fique atrás das orelhas, no topo da cabeça ou na nuca, áreas onde o produto costuma ficar acumulado sem que a pessoa perceba.

Por fim, secar bem o couro cabeludo depois do banho evita que a umidade prolongada favoreça o acúmulo de oleosidade e a proliferação de bactérias, que tornam o cabelo sujo com mais rapidez.

E a temperatura da água?

Água quente é ótima para tirar gordura da louça, mas o couro cabeludo é mais sensível do que um prato sujo. A água morna é a escolha ideal, já que a água quente remove óleo natural em excesso e deixa o couro cabeludo ressecado, o que, paradoxalmente, estimula ainda mais produção de oleosidade depois.