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Espada de 3.300 anos é encontrada no fundo de lago: piscina formada por vulcão escondeu arma de bronze na Itália

Arma do século XIII a.C. foi descoberta em uma região pouco explorada e pode ajudar arqueólogos a compreender a produção de armamentos na Antiguidade

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 14:30

Espada de bronze foi encontrada durante escavações subaquáticas no Lago Mezzano, na Itália
Espada de bronze foi encontrada durante escavações subaquáticas no Lago Mezzano, na Itália Crédito: Divulgação / SABAP Viterbo

Uma espada de 3.300 anos foi encontrada no fundo de um lago formado na cratera de um antigo vulcão, na Itália. A descoberta ocorreu durante escavações arqueológicas e revelou novos vestígios de comunidades que viveram na região durante a Idade do Bronze.

O artefato estava submerso no Lago Mezzano, localizado na cidade de Valentano, a cerca de 96 quilômetros de Roma. A arma pertence ao século XIII a.C. e foi recuperada durante uma operação conduzida por arqueólogos italianos.

Espada di Mezzano

A lâmina preserva o fio após milênios por Divulgação / SABAP
A espada revela a metalurgia da época por Divulgação / SABAP
A arma foi localizada na margem sul do lago por Divulgação / SABAP
É a terceira espada encontrada no Mezzano por Divulgação / SABAP
A busca ocorreu no fundo do Lago Mezzano por Divulgação / SABAP
Mergulhadores examinam a espada milenar por Divulgação / SABAP
A espada de bronze tem cerca de 3.300 anos por Divulgação / SABAP
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A lâmina preserva o fio após milênios por Divulgação / SABAP

Descoberta da espada

A descoberta ocorreu na margem sul do Lago Mezzano, em uma área pouco explorada por arqueologistas.

Segundo a Superintendência de Arqueologia, Belas Artes e Paisagem de Viterbo e da Etrúria Meridional (SABAP), a espada está entre os resultados mais importantes das pesquisas realizadas no local.

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A instituição também divulgou um vídeo que mostra o trabalho de recuperação da arma. As imagens registram a operação subaquática responsável por retirar o objeto das águas do lago italiano.

O Lago Mezzano ocupa uma antiga cratera vulcânica e fica a aproximadamente 96 quilômetros a noroeste de Roma
O Lago Mezzano ocupa uma antiga cratera vulcânica e fica a aproximadamente 96 quilômetros a noroeste de Roma Crédito: WikiRomaWiki

Outras armas encontradas

Esta não foi a primeira espada descoberta no Lago Mezzano. Desde a década de 1970, arqueólogos já encontraram três armas desse tipo no local, incluindo o exemplar recuperado na investigação mais recente.

Para os pesquisadores, a presença desses objetos fornece informações importantes sobre a produção de armamentos na Itália central durante o período final da Idade do Bronze.

Além disso, as escavações revelaram outros artefatos antigos. Entre eles estão machados, pontas de flechas, adagas, pontas de lanças e vasos que permaneceram intactos.

Os materiais encontrados ajudam os especialistas a investigar as atividades desenvolvidas pelas populações que ocuparam a região há milhares de anos.

Tags:

Espadas Vulcão Itália Artefato Descoberta

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