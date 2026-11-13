ARQUEOLOGIA

Espada de 3.300 anos é encontrada no fundo de lago: piscina formada por vulcão escondeu arma de bronze na Itália

Arma do século XIII a.C. foi descoberta em uma região pouco explorada e pode ajudar arqueólogos a compreender a produção de armamentos na Antiguidade



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 14:30

Espada de bronze foi encontrada durante escavações subaquáticas no Lago Mezzano, na Itália Crédito: Divulgação / SABAP Viterbo

Uma espada de 3.300 anos foi encontrada no fundo de um lago formado na cratera de um antigo vulcão, na Itália. A descoberta ocorreu durante escavações arqueológicas e revelou novos vestígios de comunidades que viveram na região durante a Idade do Bronze.

O artefato estava submerso no Lago Mezzano, localizado na cidade de Valentano, a cerca de 96 quilômetros de Roma. A arma pertence ao século XIII a.C. e foi recuperada durante uma operação conduzida por arqueólogos italianos.

Espada di Mezzano 1 de 7

Descoberta da espada

A descoberta ocorreu na margem sul do Lago Mezzano, em uma área pouco explorada por arqueologistas.

Segundo a Superintendência de Arqueologia, Belas Artes e Paisagem de Viterbo e da Etrúria Meridional (SABAP), a espada está entre os resultados mais importantes das pesquisas realizadas no local.

A instituição também divulgou um vídeo que mostra o trabalho de recuperação da arma. As imagens registram a operação subaquática responsável por retirar o objeto das águas do lago italiano.

O Lago Mezzano ocupa uma antiga cratera vulcânica e fica a aproximadamente 96 quilômetros a noroeste de Roma Crédito: WikiRomaWiki

Outras armas encontradas

Esta não foi a primeira espada descoberta no Lago Mezzano. Desde a década de 1970, arqueólogos já encontraram três armas desse tipo no local, incluindo o exemplar recuperado na investigação mais recente.

Para os pesquisadores, a presença desses objetos fornece informações importantes sobre a produção de armamentos na Itália central durante o período final da Idade do Bronze.

Além disso, as escavações revelaram outros artefatos antigos. Entre eles estão machados, pontas de flechas, adagas, pontas de lanças e vasos que permaneceram intactos.