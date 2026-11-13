Espada de 3.300 anos é encontrada no fundo de lago: piscina formada por vulcão escondeu arma de bronze na Itália

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 14:30
Uma espada de 3.300 anos foi encontrada no fundo de um lago formado na cratera de um antigo vulcão, na Itália. A descoberta ocorreu durante escavações arqueológicas e revelou novos vestígios de comunidades que viveram na região durante a Idade do Bronze.
O artefato estava submerso no Lago Mezzano, localizado na cidade de Valentano, a cerca de 96 quilômetros de Roma. A arma pertence ao século XIII a.C. e foi recuperada durante uma operação conduzida por arqueólogos italianos.
Espada di Mezzano
A descoberta ocorreu na margem sul do Lago Mezzano, em uma área pouco explorada por arqueologistas.
Segundo a Superintendência de Arqueologia, Belas Artes e Paisagem de Viterbo e da Etrúria Meridional (SABAP), a espada está entre os resultados mais importantes das pesquisas realizadas no local.
A instituição também divulgou um vídeo que mostra o trabalho de recuperação da arma. As imagens registram a operação subaquática responsável por retirar o objeto das águas do lago italiano.
Esta não foi a primeira espada descoberta no Lago Mezzano. Desde a década de 1970, arqueólogos já encontraram três armas desse tipo no local, incluindo o exemplar recuperado na investigação mais recente.
Para os pesquisadores, a presença desses objetos fornece informações importantes sobre a produção de armamentos na Itália central durante o período final da Idade do Bronze.
Além disso, as escavações revelaram outros artefatos antigos. Entre eles estão machados, pontas de flechas, adagas, pontas de lanças e vasos que permaneceram intactos.
Os materiais encontrados ajudam os especialistas a investigar as atividades desenvolvidas pelas populações que ocuparam a região há milhares de anos.