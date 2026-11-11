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Especial de Ney Matogrosso na TV Globo terá duas participações especiais; veja quem

Encontro vai ao ar no próximo domingo (15) logo após o 'Fantástico'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 12:56

Ney Matogrosso é o segundo a se apresentar no FV 2026
Ney Matogrosso é o segundo a se apresentar no FV 2026 Crédito: Lucas Leawry/Divulgação

Dois dos nomes mais conhecidos da MPB estarão juntos na telinha da TV Globo no próximo domingo (15). A cantora Marisa Monte divide o palco com o cantor Ney Matogrosso no especial de televisão 'Por dentro: Ney Matogrosso'. O programa entra na programação logo depois do 'Fantástico'.

Marisa Monte na turnê 'Phônica'

Marisa Monte na turnê 'Phônica' por Divulgação/Redes sociais
Marisa Monte na turnê 'Phônica' por Divulgação/Redes sociais
Marisa Monte na turnê 'Phônica' por Divulgação/Redes sociais
Marisa Monte na turnê 'Phônica' por Divulgação/Redes sociais
Marisa Monte na turnê 'Phônica' por Divulgação/Redes sociais
Marisa Monte na turnê 'Phônica' por Divulgação/Redes sociais
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Marisa Monte na turnê 'Phônica' por Divulgação/Redes sociais

O dueto resgata dois grandes sucessos da banda Secos & Molhados, grupo dos anos 1970 que lançou Ney para a fama nacional. Juntos cantam a canção 'Fala' e 'O Vira', que marcaram a história da música brasileira.

Aniversário de 23 anos do cantor João Gomes

João Gomes completa 23 anos por Reprodução/Instagram
João Gomes completa 23 anos por Reprodução/Instagram
João Gomes completa 23 anos por Reprodução/Instagram
João Gomes completa 23 anos por Reprodução/Instagram
João Gomes completa 23 anos por Reprodução/Instagram
João Gomes completa 23 anos por Reprodução/Instagram
Neymar e João Gomes por Reprodução/Instagram
João Gomes completa 23 anos por Reprodução/Instagram
João Gomes comemora aniversário com bolo temático de Neymar por Reprodução/Instagram
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João Gomes completa 23 anos por Reprodução/Instagram

O repertório do especial faz um passeio por várias épocas da carreira de Ney, recordando canções marcantes e passagens da sua vida pessoal e artística. Além de Marisa Monte, o cantor pernambucano João Gomes, um dos grandes nomes do piseiro também divide os microfones com o artista.

Entre as apresentações musicais, o público acompanha depoimentos diretos de Ney, que relembra fatos curiosos da carreira e detalhes de sua vida e intimidade. 

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Tags:

tv Globo ney Matogrosso João Gomes Globo Globoplay Rede Globo Novelas da Rede Globo Marisa Monte

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