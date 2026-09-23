DICAS DE CASA

Especialistas em limpeza concordam: se o rejunte do seu banheiro fica preto poucos dias após a limpeza, 'o motivo pode estar no banho, e não na sujeira'

A umidade causada pelo vapor do chuveiro se acumula nas frestas dos azulejos e favorece manchas, bolor e o retorno rápido do escurecimento



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 21:05

Controlar o excesso de vapor ajuda a manter o rejunte claro por mais tempo Crédito: Ilustração gerada por IA

Muita gente acredita que o rejunte escuro do banheiro é resultado apenas de falta de limpeza. Por isso, passa horas esfregando as frestas dos azulejos, troca produtos e tenta diferentes misturas para recuperar a aparência clara. O problema é que, em muitos casos, a mancha volta pouco tempo depois porque a causa está escondida em outro lugar: na umidade acumulada.

Durante um banho quente, o vapor se espalha pelo ambiente e entra em contato com paredes, pisos e superfícies frias. Esse processo cria pequenas gotas de água que ficam presas justamente na região mais vulnerável do banheiro: o rejunte, um material naturalmente poroso e capaz de absorver parte dessa umidade.

O jeito certo de deixar o rejunte branco de novo 1 de 6

Com o passar do tempo, a água retida nas frestas favorece o surgimento de fungos e bolores, responsáveis pelo aspecto escurecido que muitas pessoas confundem com sujeira comum. Por isso, apenas clarear a superfície pode não resolver o problema de forma definitiva.

Por que o rejunte escurece mesmo depois da limpeza?

O rejunte tem pequenos espaços internos que absorvem água com facilidade. Quando o banheiro não consegue eliminar rapidamente o vapor acumulado após o banho, essas áreas permanecem úmidas por mais tempo e criam condições favoráveis para manchas.

A diferença é que uma sujeira comum costuma ficar apenas na parte externa do revestimento. Já o escurecimento provocado pela umidade acontece dentro da própria estrutura do material, fazendo com que a aparência suja retorne mesmo depois de uma limpeza intensa.

Por isso, esfregar com mais força nem sempre significa um resultado melhor. Em alguns casos, o excesso de produtos abrasivos pode até desgastar o rejunte e facilitar ainda mais a entrada de água.

Hábito simples para evitar manchas

A ventilação é uma das principais aliadas para impedir que o problema volte rapidamente. Depois do banho, deixar portas e janelas abertas por alguns minutos ajuda o vapor a sair e acelera a secagem das superfícies.

Em banheiros sem boa circulação de ar, o uso de exaustores ou ventiladores também pode reduzir o tempo em que a umidade permanece concentrada no ambiente.

Outro cuidado importante é evitar que toalhas molhadas fiquem encostadas por longos períodos nas paredes revestidas. O contato constante com a água mantém a região úmida e favorece o aparecimento de manchas.

Como cuidar do rejunte que já ficou escuro?

Quando a alteração de cor ainda está no início, uma limpeza adequada pode ajudar a recuperar parte da aparência original do rejunte. Produtos específicos para remoção de bolor e soluções caseiras utilizadas com cuidado podem auxiliar na limpeza superficial.

No entanto, quando o fungo já penetrou profundamente no material, apenas retirar a camada escura pode não ser suficiente. O problema tende a reaparecer caso a umidade continue presente no banheiro.

Nessas situações, pode ser necessário utilizar produtos específicos ou avaliar a substituição do rejunte por uma opção mais resistente.

Rejuntes mais resistentes podem evitar o problema?

Para banheiros com uso frequente de chuveiro quente ou pouca ventilação, existem rejuntes desenvolvidos com características que dificultam a absorção de água e reduzem a proliferação de fungos.

Mesmo assim, nenhum material elimina completamente a necessidade de cuidados básicos. A combinação entre limpeza, secagem rápida e circulação de ar continua sendo a principal estratégia para manter as frestas dos azulejos claras por mais tempo.