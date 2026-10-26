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Especialistas fazem alerta sobre uso de ecobags: o risco invisível à saúde nas sacolas de levar compras do mercado

Resíduos de alimentos podem permanecer no tecido entre uma ida e outra ao mercado; veja como lavar, secar e guardar a bolsa reutilizável

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 10:38

Ecobags precisam de lavagem frequente para remover resíduos deixados pelo transporte de alimentos
Ecobags precisam de lavagem frequente para remover resíduos deixados pelo transporte de alimentos Crédito: Ilustração gerada por IA

Depois de guardar as compras, muita gente dobra a ecobag e a deixa pronta para a próxima ida ao mercado. A limpeza da sacola, porém, também precisa fazer parte dessa rotina. Resíduos dos alimentos podem permanecer no material e entrar em contato com o que será transportado depois.

Segundo orientações do órgão de saúde do Canadá, Health Canada, bolsas reutilizáveis devem passar por lavagens frequentes, principalmente quando carregam frutas, verduras, carnes e pescados. Se algum líquido vazar, a higienização precisa acontecer antes do próximo uso.

Cidades em que mercados vão fechar aos domingos

Afonso Cláudio (ES) por REprodução
Água Doce do Norte (ES) por Divulgaçao
Águia Branca (ES) por Divulgaçao
Alegre (ES) por Divulgação
Alfredo Chaves (ES) por Divulgação
Alto Rio Novo (ES) por Divulgação
Anchieta (ES) por Reprodução
Apiacá (ES) por Divulgação
Aracruz (ES) por Divulgação
Atílio Vivácqua (ES) por Reprodução
Baixo Guandu (ES) por Reprodução
Barra de São Francisco (ES) por Reprodução
Boa Esperança (ES) por Divulgacão
Bom Jesus do Norte (ES) por Divulgação
Ibitirama (ES) por Reprodução
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Cariacica (ES) por Divulgação
Castelo (ES) por Divulgação
Cachoeiro de Itapemirim (ES) por Divulgação
Colatina (ES) por Reprodução
Conceição da Barra (ES) por Divulgação
Conceição do Castelo por Divulgação
Divino de São Lourenço (ES) por Divulgação
Domingos Martins (ES) por R
Dores do Rio Preto (ES) por Reprodução
Ecoporanga (ES) por Reprodução
Fundão (ES) por Divulgação
Governador Lindenberg (ES) por Divulgação
Guaçuí (ES) por Divulgação
Guarapari (ES) por Divulgação
Ibatiba (ES) por Divulgação
Ibiraçu (ES) por Reprodução
Iconha (ES) por Divulgação
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Itaguaçu (ES) por Divulgação
Itapemirim (ES) por Divulgação
Itarana (ES) por Divulgação
Iúna (ES) por Divulgação
Jaguaré (ES) por Divulgação
Jerônimo Monteiro (ES) por Divulgação
João Neiva (ES) por Divulgação
Laranja da Terra (ES) por Divulgação
Linhares (ES) por Divulgação
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Nova Venécia (ES) por Divulgação
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Rio Novo do Sul (ES) por Reprodução
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Santa Teresa (ES) por Reprodução
São Domingos do Norte (ES) por Divulgação
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São Mateus (ES) por Reprodução
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Vargem Alta (ES) por Reprodução
Venda Nova do Imigrante (ES) por Reprodução
Viana (ES) por Reprodução
Vila Pavão (ES) por Reprodução
Vila Valério (ES) por Reprodução
Vila Velha (ES) por Reprodução
Vitória (ES) por Reprodução
1 de 78
Afonso Cláudio (ES) por REprodução

Mesmo uma sacola sem manchas aparentes merece atenção. O cuidado envolve tanto a lavagem quanto a maneira de organizar os produtos, já que microrganismos presentes em um alimento podem alcançar outros durante o transporte. Essa transferência recebe o nome de contaminação cruzada.

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O que o estudo encontrou

Uma pesquisa publicada em 2011, com participação da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, analisou sacolas reutilizáveis de consumidores na Califórnia e no Arizona. Os pesquisadores encontraram bactérias do grupo dos coliformes em metade das amostras e identificaram Escherichia coli em 8% delas.

Há uma diferença importante entre esses resultados: o estudo não encontrou E. coli em metade das sacolas. Esse percentual corresponde aos coliformes, um grupo mais amplo de bactérias. Os dados também retratam as amostras daquela pesquisa, sem representar todas as ecobags em circulação.

Nos testes realizados pelos autores, a lavagem reduziu a quantidade de bactérias em mais de 99,9%. O resultado reforça a importância de incluir a sacola entre os itens que precisam de limpeza depois de entrar em contato com as compras.

Como higienizar a ecobag

Antes de começar, confira as instruções de conservação do fabricante. Elas ajudam a escolher um método compatível com o material e a preservar a sacola durante as lavagens.

Para bolsas de tecido que permitem lavagem na máquina, esse processo facilita a manutenção. Já os modelos que não podem ir ao equipamento exigem limpeza manual. O Health Canada orienta virar essas sacolas do avesso e lavá-las com água quente e sabão, respeitando as limitações do produto.

Após a lavagem, deixe secar completamente antes de guardar. Se a ecobag tiver transportado objetos que não sejam alimentos, a orientação do órgão canadense é higienizá-la antes de voltar a usá-la nas compras do mercado.

Cuidados ao organizar as compras

Na hora de embalar os produtos, mantenha carnes, aves e pescados em embalagens que contenham possíveis vazamentos. Separe esses itens das frutas e verduras e reserve outras sacolas para alimentos secos e enlatados, conforme recomenda o Health Canada.

Também vale destinar uma bolsa exclusivamente às compras de alimentos. A extensão universitária Virginia Cooperative Extension recomenda evitar o uso dessas sacolas para carregar roupas de academia, calçados e equipamentos esportivos, reduzindo as oportunidades de contaminação.

Por fim, guarde as ecobags limpas em um local seco. Evite deixá-las permanentemente no porta-malas, onde podem entrar em contato com sujeira e ficar expostas ao calor, condição que favorece a multiplicação de bactérias.

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