REFLEXÃO

'Esperar que tratem você bem por ser uma boa pessoa é como acreditar que um leão não atacará você por ser vegetariano': entenda a reflexão

Frase atribuída a Bruce Lee nas redes sociais fala sobre reciprocidade, frustração e a importância de não transformar a própria bondade em uma garantia sobre o comportamento dos outros

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 23:24

Leão Crédito: Reprodução

Ser gentil, leal e respeitoso com alguém não significa necessariamente receber o mesmo tratamento de volta. Essa é a reflexão por trás de uma frase que circula há anos nas redes sociais e costuma ser atribuída ao ator e mestre das artes marciais Bruce Lee: "Esperar que tratem você bem por ser uma boa pessoa é como acreditar que um leão não atacará você por ser vegetariano".

A autoria da frase, no entanto, não é comprovada. Independentemente de quem tenha criado a comparação, a mensagem ganhou popularidade por traduzir de maneira simples uma situação comum: a frustração provocada quando esperamos que outras pessoas ajam de acordo com os mesmos valores que seguimos.

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A analogia do leão parte justamente dessa diferença. O fato de uma pessoa ser vegetariana diz respeito às escolhas dela, mas não modifica a natureza ou o comportamento do animal. Da mesma maneira, agir com honestidade, generosidade ou respeito define a própria conduta, mas não determina como outra pessoa irá agir.

O que é a norma da reciprocidade?

A reflexão pode ser relacionada à chamada norma da reciprocidade, conceito da psicologia social que descreve a expectativa de retribuir benefícios recebidos de outras pessoas.

Essa lógica está presente em inúmeras relações cotidianas. Quando alguém oferece ajuda, demonstra carinho ou faz um favor, é comum existir a expectativa de que o gesto seja correspondido no futuro.

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O problema aparece quando uma expectativa social passa a ser entendida como uma espécie de garantia. Ser leal não assegura que outra pessoa será leal. Tratar alguém com respeito também não impede que essa pessoa tenha uma atitude desrespeitosa.

Quando essa diferença não é percebida, a expectativa de reciprocidade pode se transformar em frustração.

Bondade não significa aceitar tudo

A mensagem também não sugere que seja necessário abandonar a gentileza ou passar a desconfiar de todos. A ideia é separar aquilo que está sob responsabilidade de cada pessoa daquilo que depende do comportamento alheio.

É possível continuar tratando os outros com respeito e, ao mesmo tempo, estabelecer limites diante de comportamentos prejudiciais. Ser uma boa pessoa não exige tolerar desrespeito, permanecer em relações desgastantes ou aceitar repetidamente atitudes que causam sofrimento.

Nesse sentido, a bondade deixa de funcionar como um "contrato silencioso": fazer algo positivo apenas porque se espera que o outro obrigatoriamente devolva na mesma medida.