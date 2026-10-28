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Espetáculo 'Nilda: Uma Mulher Retada' estende temporada e ganha sessões extras no Teatro Vila Velha

O musical sobre a vida de Nilda Spencer terá apresentações noturnas e matinês até 8 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 21:56

Espetáculo
Espetáculo "Nilda: Uma Mulher Retada" está em sua segunda temporada e conta a história de Nilda Spencer Crédito: Dominique Meirelles

Quem ainda não conseguiu assistir ao musical “Nilda: Uma Mulher Retada” terá novas oportunidades. A temporada teve sua programação ampliada no recém-reinaugurado Teatro Vila Velha, em Salvador, e seguirá em cartaz até o dia 8 de novembro.

A produção confirmou três sessões adicionais para atender ao público em horários alternativos: uma apresentação no feriado de Finados (segunda-feira, 2 de novembro) e duas matinês nos domingos pela manhã (1º e 8 de novembro).

Espetáculo "Nilda: Uma Mulher Retada" ganha sessões extras no Teatro Vila Velha

Espetáculo "Nilda: Uma Mulher Retada" ganha sessões extras no Teatro Vila Velha por Dominique Meirelles
Espetáculo "Nilda: Uma Mulher Retada" ganha sessões extras no Teatro Vila Velha por Dominique Meirelles
Espetáculo "Nilda: Uma Mulher Retada" ganha sessões extras no Teatro Vila Velha por Dominique Meirelles
Espetáculo "Nilda: Uma Mulher Retada" ganha sessões extras no Teatro Vila Velha por Dominique Meirelles
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Espetáculo "Nilda: Uma Mulher Retada" ganha sessões extras no Teatro Vila Velha por Dominique Meirelles

Com as novas datas, o público soteropolitano terá nove chances para conferir a montagem sobre a memorável vida de Nilda Spencer. As sessões noturnas acontecem às 19h (nos dias 30 e 31 de outubro, e 1º, 2, 6, 7 e 8 de novembro), enquanto as matinês das 11h ocorrem nos domingos de 1º e 8 de novembro.

Dirigido por Marcio Meirelles e com dramaturgia assinada por Marcos Uzel, o espetáculo celebra a trajetória de Nilda Spencer (1923–2008), considerada a “Dama do Teatro Baiano” e uma das personalidades mais marcantes da cena cultural do estado, com mais de setenta peças no currículo ao longo de cinco décadas de carreira dedicadas à atuação.

Esta é a segunda temporada da obra, que viveu um momento marcante ao ser a primeira peça a se apresentar após a reinauguração oficial do Teatro Vila Velha.

Mais sobre a peça “Nilda: Uma Mulher Retada”

Protagonizado pela atriz Andrea Elia, o musical passeia desde a infância de Nilda nos anos 1930 até sua transformação em um ícone das artes de Salvador, quando rompeu com convenções sociais para se dedicar ao teatro sob incentivo do diretor Martim Gonçalves. A trama também traz discussões sobre o machismo da sociedade e os desafios enfrentados pela artista no ambiente acadêmico e cultural durante a ditadura militar no Brasil.

Além de Andrea Elia, o elenco reúne Barbara Borgga, Caio Rodrigo, Cristiane Mendonça, Igor Epifânio, Lucas Valadares, Israel Barretto, Tato Seixas e Pandora, acompanhados ao vivo pelos músicos Felipe Pires e Gabriel Caldas. A direção musical é de Ray Gouveia e a direção de movimento, de Roberto Montenegro.

Espetáculo sobre Nilda Spencer ganha segunda temporada no teatro Vila Velha

Espetáculo "Nilda: Uma Mulher Retada" inaugura programação do novo Teatro Vila Velha por Diney Araújo
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Espetáculo "Nilda: Uma Mulher Retada" inaugura programação do novo Teatro Vila Velha por Diney Araújo
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Espetáculo "Nilda: Uma Mulher Retada" inaugura programação do novo Teatro Vila Velha por Diney Araújo

SERVIÇO

Espetáculo: "Nilda: Uma Mulher Retada"

Local: Teatro Vila Velha

Endereço: Passeio Público – Av. Sete de Setembro, Campo Grande – Salvador/BA

Apresentações: até 08 de novembro (sextas, sábados e domingos)

Horário: às 11h [01 e 08/11] e às 19h [30 e 31/10, 01, 02, 06, 07 e 08/11]

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Venda de ingressos: www.sympla.com.br e bilheteria do teatro

Classificação indicativa: livre

Instagram: @espetaculonilda

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Tags:

Teatro Vila Velha Nilda Spencer Nilda: uma Mulher Retada

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