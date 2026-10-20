Espetáculo sobre a vida de Djavan chega a Concha Acústica; veja data e preço

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Felipe Sena
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 19:35
Em turnê pelo Brasil, “Djavan - O Musical: Vidas pra Contar” chega em Salvador, nos dias 31 de outubro e 1ª de novembro, para apresentações na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.
Com cerca duas horas duração, o musical reúne canções que marcaram a carreira de Djavan e atravessam diferentes momentos de sua produção, como Oceano, Um Amor Puro, Meu Bem Querer, Correnteza e Luanda, além de outras composições que ajudam a delinear a identidade de uma obra reconhecida pela diversidade de influências, do samba ao jazz, do pop aos ritmos afro-brasileiros.
'Djavan - O Musical: Vidas pra Contar'
Idealizado por Gustavo Nunes, com direção artística de João Fonseca e texto de Patrícia Andrade e Rodrigo França, o espetáculo percorre a trajetória e a obra do cantor e compositor alagoano a partir de episódios de sua vida pessoal e artística. A dramaturgia organiza esses momentos tomando a própria criação musical do artista como eixo da narrativa, conectando experiências, encontros e escolhas que marcaram sua história.
Nascido em Divinópolis, em Minas Gerais, Raphael Elias interpreta Djavan. O ator foi selecionado entre mais de 250 candidatos e construiu uma trajetória artística, movido pela música e incentivado pela família, até alcançar seu primeiro papel de protagonismo em uma grande produção nacional.
Millena Mêndonça e Lígia Bié se juntam ao time interpretando Alcione e Gal Costa, respectivamente, enquanto Aline Deluna interpreta Maria Bethânia, Gab Lara dá vida a Chico Buarque, Tom Karabachian interpreta Caetano Veloso; já Milton Filho e surge como Elegbara, entidade simbólica que atravessa a narrativa.
A equipe criativa reúne profissionais de reconhecida atuação nas artes cênicas. A coreografia e a direção de movimento são assinadas por Marcia Rubin; a iluminação, por Daniela Sanchez; a cenografia, por André Cortez; e os figurinos, por Karen Brusttolin. Os arranjos e a preparação vocal ficam a cargo de Jules Vandystadt, ao lado do design de som de João Paulo Pereira. O visagismo é assinado por Sidnei Oliveira.
“Djavan – O Musical: Vidas pra Contar” conquistou o Prêmio Arcanjo de Cultura na categoria Teatro Musical Brasileiro e recebeu indicações ao Prêmio Destaque Imprensa Digital, nas categorias Destaque Direção Musical e Destaque Revelação para Raphael Elias. A produção soma ainda indicações recentes ao Prêmio Shell de Teatro, na categoria Cenografia, e ao Prêmio APTR, concorrendo a Melhor Produção em Teatro Musical e Melhor Ator Coadjuvante para Milton Filho.
O quê: Djavan - O Musical: Vidas pra Contar
Quando: 31 de outubro e 1ª de novembro
Quanto: R$ 120 (Inteira) e R$ 60 (meia)
Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves