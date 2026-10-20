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Espetáculo sobre a vida de Djavan chega a Concha Acústica; veja data e preço

Com cerca duas horas duração, o musical reúne canções que marcaram a carreira de Djavan e atravessam diferentes momentos de sua produção

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 19:35

Nascido em Divinópolis, em Minas Gerais, Raphael Elias interpreta Djavan
Nascido em Divinópolis, em Minas Gerais, Raphael Elias interpreta Djavan Crédito: Divulgação

Em turnê pelo Brasil, “Djavan - O Musical: Vidas pra Contar” chega em Salvador, nos dias 31 de outubro e 1ª de novembro, para apresentações na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Com cerca duas horas duração, o musical reúne canções que marcaram a carreira de Djavan e atravessam diferentes momentos de sua produção, como Oceano, Um Amor Puro, Meu Bem Querer, Correnteza e Luanda, além de outras composições que ajudam a delinear a identidade de uma obra reconhecida pela diversidade de influências, do samba ao jazz, do pop aos ritmos afro-brasileiros.

'Djavan - O Musical: Vidas pra Contar'

Musical faz turnê pelo Brasil por Divulgação
Musical faz turnê pelo Brasil por André Wanderley
Musical faz turnê pelo Brasil por André Wanderley
Musical faz turnê pelo Brasil por André Wanderley
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Musical faz turnê pelo Brasil por Divulgação

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Idealizado por Gustavo Nunes, com direção artística de João Fonseca e texto de Patrícia Andrade e Rodrigo França, o espetáculo percorre a trajetória e a obra do cantor e compositor alagoano a partir de episódios de sua vida pessoal e artística. A dramaturgia organiza esses momentos tomando a própria criação musical do artista como eixo da narrativa, conectando experiências, encontros e escolhas que marcaram sua história.

Nascido em Divinópolis, em Minas Gerais, Raphael Elias interpreta Djavan. O ator foi selecionado entre mais de 250 candidatos e construiu uma trajetória artística, movido pela música e incentivado pela família, até alcançar seu primeiro papel de protagonismo em uma grande produção nacional.

Millena Mêndonça e Lígia Bié se juntam ao time interpretando Alcione e Gal Costa, respectivamente, enquanto Aline Deluna interpreta Maria Bethânia, Gab Lara dá vida a Chico Buarque, Tom Karabachian interpreta Caetano Veloso; já Milton Filho e surge como Elegbara, entidade simbólica que atravessa a narrativa.

A equipe criativa reúne profissionais de reconhecida atuação nas artes cênicas. A coreografia e a direção de movimento são assinadas por Marcia Rubin; a iluminação, por Daniela Sanchez; a cenografia, por André Cortez; e os figurinos, por Karen Brusttolin. Os arranjos e a preparação vocal ficam a cargo de Jules Vandystadt, ao lado do design de som de João Paulo Pereira. O visagismo é assinado por Sidnei Oliveira.

“Djavan – O Musical: Vidas pra Contar” conquistou o Prêmio Arcanjo de Cultura na categoria Teatro Musical Brasileiro e recebeu indicações ao Prêmio Destaque Imprensa Digital, nas categorias Destaque Direção Musical e Destaque Revelação para Raphael Elias. A produção soma ainda indicações recentes ao Prêmio Shell de Teatro, na categoria Cenografia, e ao Prêmio APTR, concorrendo a Melhor Produção em Teatro Musical e Melhor Ator Coadjuvante para Milton Filho.

Serviço

O quê: Djavan - O Musical: Vidas pra Contar

Quando: 31 de outubro e 1ª de novembro

Quanto: R$ 120 (Inteira) e R$ 60 (meia)

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Tags:

Musical Djavan Concha Acústica do Teatro Castro Alves

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