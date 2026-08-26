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Espetáculo sobre Moraes Moreira tem ingressos por R$ 1 neste domingo (30); veja regras

Exibição encerra temporada no Teatro Castro Alves com venda presencial

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:28

Espetáculo ‘Moraes Musical Moreira’
Espetáculo ‘Moraes Musical Moreira’ Crédito: Caio Lírio

O espetáculo Moraes Musical Moreira encerra sua passagem por Salvador com uma apresentação a preço popular no dia 30 de agosto, às 11h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA). A sessão de despedida faz parte do projeto Domingo no TCA e terá ingressos vendidos a R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia-entrada).

Espetáculo Moraes Musical Moreira

Espetáculo ‘Moraes Musical Moreira’ por Caio Lírio
Espetáculo ‘Moraes Musical Moreira’ por Caio Lírio
Espetáculo ‘Moraes Musical Moreira’ por Caio Lírio
Espetáculo ‘Moraes Musical Moreira’ por Caio Lírio
Espetáculo ‘Moraes Musical Moreira’ por Caio Lírio
Espetáculo ‘Moraes Musical Moreira’ por Caio Lírio
Espetáculo ‘Moraes Musical Moreira’ por Caio Lírio
Espetáculo ‘Moraes Musical Moreira’ por Caio Lírio
Espetáculo ‘Moraes Musical Moreira’ por Caio Lírio
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Espetáculo ‘Moraes Musical Moreira’ por Caio Lírio

A comercialização das entradas será realizada exclusivamente na bilheteria física do TCA, localizada no Campo Grande, a partir das 9h do próprio dia 30 de agosto. Para garantir a organização da fila, a produção estabeleceu regras:

Limite: Cada pessoa terá direito a adquirir apenas um ingresso.

Forma de pagamento: Aceito exclusivamente em dinheiro em espécie (não haverá pagamento via Pix ou cartão).

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Troco: A bilheteria terá troco facilitado para cédulas de até R$ 5.

O espetáculo revisita as memórias e a obra do cantor e compositor baiano, retratando desde a infância no sertão até a revolução cultural dos Novos Baianos e a consagração no Carnaval sobre os trios elétricos. Além da apresentação especial de domingo, a obra conta com sessões nos dias 28 e 29 de agosto, com ingressos a partir de R$ 25.

Após a despedida em Salvador, a turnê nacional de Moraes Musical Moreira segue viagem pelo país, com paradas já confirmadas em Recife (Teatro Luiz Mendonça), Brasília (Teatro Nacional Cláudio Santoro) e Rio de Janeiro (Teatro Carlos Gomes).

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Teatro Espetáculo Musical Tca Moraes Moreira Teatro Castro Alves

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