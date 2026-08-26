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Espetáculo sobre Moraes Moreira tem ingressos por R$ 1 neste domingo (30); veja regras

Exibição encerra temporada no Teatro Castro Alves com venda presencial

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:28

Espetáculo ‘Moraes Musical Moreira’ Crédito: Caio Lírio

O espetáculo Moraes Musical Moreira encerra sua passagem por Salvador com uma apresentação a preço popular no dia 30 de agosto, às 11h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA). A sessão de despedida faz parte do projeto Domingo no TCA e terá ingressos vendidos a R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia-entrada).

Espetáculo Moraes Musical Moreira 1 de 9

A comercialização das entradas será realizada exclusivamente na bilheteria física do TCA, localizada no Campo Grande, a partir das 9h do próprio dia 30 de agosto. Para garantir a organização da fila, a produção estabeleceu regras:

Limite: Cada pessoa terá direito a adquirir apenas um ingresso.

Forma de pagamento: Aceito exclusivamente em dinheiro em espécie (não haverá pagamento via Pix ou cartão).

Troco: A bilheteria terá troco facilitado para cédulas de até R$ 5.

O espetáculo revisita as memórias e a obra do cantor e compositor baiano, retratando desde a infância no sertão até a revolução cultural dos Novos Baianos e a consagração no Carnaval sobre os trios elétricos. Além da apresentação especial de domingo, a obra conta com sessões nos dias 28 e 29 de agosto, com ingressos a partir de R$ 25.