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Esposa de cantor gospel morto após encontro com adolescente de 15 anos desabafa: 'Nunca imaginei'

Mulher afirmou que desconhecia o contato do marido com a jovem, que seria sua familiar, e disse que nada justifica o assassinato

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:16

Cantor gospel foi morto a facadas Crédito: Reprodução

A esposa do cantor gospel Luiz Carlos, de 44 anos, se pronunciou após a morte do marido, assassinado a facadas em Porto Ferreira, no interior de São Paulo. O artista teria sido atraído para um imóvel depois de marcar um encontro com uma adolescente de 15 anos, que seria familiar da própria mulher.

Em entrevista ao Balanço Geral, da Record, a viúva afirmou que não sabia que Luiz Carlos mantinha contato com a adolescente e contou que também não imaginava que o marido iria até Porto Ferreira. “Eu nunca imaginei em toda minha vida que ele ia pra Porto Ferreira”, declarou.

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Segundo o relato, ela não mantinha proximidade com os familiares envolvidos no caso. A mulher responsabilizou a adolescente e outro familiar pela situação, mas ressaltou que, independentemente das circunstâncias que antecederam o encontro, nada justificaria o assassinato do marido.

Luiz Carlos foi encontrado morto no dia 30 de agosto, em um imóvel no bairro Pesqueiro. Na ocasião, ele havia saído de casa para trabalhar como motorista de aplicativo. A investigação aponta que o cantor teria combinado previamente um encontro com a adolescente.

Um jovem de 17 anos, apontado como namorado da garota, é investigado por possível envolvimento no homicídio. De acordo com informações reunidas pelas autoridades, Luiz Carlos teria tentado fugir dos ataques correndo em direção a um rio. O carro utilizado por ele foi encontrado posteriormente com danos nas proximidades do imóvel.

A vítima deixou a esposa e cinco filhos.

Investigação apura o que aconteceu

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o caso é investigado como homicídio. A ocorrência foi registrada na Delegacia Seccional de São Carlos e encaminhada ao 1º Distrito Policial de Porto Ferreira.

A adolescente já prestou depoimento. A Polícia Civil tenta determinar a participação de cada pessoa no episódio e qual teria sido a motivação para o crime. Entre as hipóteses investigadas estão uma possível tentativa de extorsão e ameaças anteriores contra a vítima.

A mãe do cantor também relatou que o filho planejava mudar de residência depois de “sofrer ameaças”. Exames periciais foram realizados no imóvel e no corpo de Luiz Carlos, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.