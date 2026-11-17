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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 11:42
A influenciadora Emilly Araújo, esposa de Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, teve sua conta principal no Instagram bloqueada no Brasil na madrugada desta terça-feira (17). Quem tenta entrar na página @emillyaraujjoo encontra um aviso da rede social dizendo que o perfil está fora do ar por uma ordem judicial ligada às apostas.
Confira bastidores do casamento de Davi Brito e Emilly Araujo
Em um vídeo publicado na manhã desta terça-feira em seu perfil reserva, que já conta com cerca de 3,5 mil seguidores, Emilly contou que ficou muito abalada com a perda dao perfil e disse que já tinha parado de fazer divulgação de jogos. "Fiquei arrasada porque são oito anos de construção. Nunca precisei pisar em ninguém para conquistar o meu espaço", desabafou.
Segundo ela, as publicações foram encerradas assim que o governo proibiu as plataformas no país. "Assim que segurou os jogos, eu parei de divulgar. Não cheguei a divulgar nem 20 dias. Minha última publicação, se eu não me engano, foi no dia 3 de outubro", explicou a influenciadora. Ela avisou ainda que vai recomeçar o trabalho do zero na nova conta caso não consiga recuperar a antiga.
O bloqueio acontece poucas horas depois de Raquel Brito, irmã de Davi, passar pelo mesmo problema. Na noite de segunda-feira (16), o Instagram de Raquel saiu do ar depois de ela continuar postando anúncios do "Jogo do Tigrinho".
Raquel Brito
Os dois irmãos baianos já estão na mira da Justiça desde outubro, quando o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) abriu uma investigação sobre a divulgação de cassinos ilegais na internet. Na época, Davi chegou a criticar o fim das plataformas, mas disse que não apoia apostas irregulares. "Quem tem problema com jogo, meu irmão, precisa se tratar, precisa ter limite", declarou o ex-BBB nas redes sociais.
Em setembro, o Governo Federal assinou uma Medida Provisória mandando fechar as empresas das chamadas bets no Brasil. Na última quarta-feira (11), o Congresso Nacional decidiu manter a proibição até março de 2027.
Para a lei funcionar na internet, o Ministério da Justiça pediu à Meta, empresa dona do Instagram e do Facebook, para tirar do ar 348 perfis que continuavam fazendo propaganda de jogos de azar.