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Esposa de Davi Brito tem Instagram derrubado após divulgação de bets e desabafa: 'Fiquei arrasada'

Irmã do campeão do BBB 24, Raquel Brito, também teve a conta bloqueada horas antes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 11:42

Emilly Araújo, influenciadora e esposa de Davi Brito Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Emilly Araújo, esposa de Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, teve sua conta principal no Instagram bloqueada no Brasil na madrugada desta terça-feira (17). Quem tenta entrar na página @emillyaraujjoo encontra um aviso da rede social dizendo que o perfil está fora do ar por uma ordem judicial ligada às apostas.

Confira bastidores do casamento de Davi Brito e Emilly Araujo 1 de 68

Em um vídeo publicado na manhã desta terça-feira em seu perfil reserva, que já conta com cerca de 3,5 mil seguidores, Emilly contou que ficou muito abalada com a perda dao perfil e disse que já tinha parado de fazer divulgação de jogos. "Fiquei arrasada porque são oito anos de construção. Nunca precisei pisar em ninguém para conquistar o meu espaço", desabafou.

Segundo ela, as publicações foram encerradas assim que o governo proibiu as plataformas no país. "Assim que segurou os jogos, eu parei de divulgar. Não cheguei a divulgar nem 20 dias. Minha última publicação, se eu não me engano, foi no dia 3 de outubro", explicou a influenciadora. Ela avisou ainda que vai recomeçar o trabalho do zero na nova conta caso não consiga recuperar a antiga.

Cunhada também foi bloqueada

O bloqueio acontece poucas horas depois de Raquel Brito, irmã de Davi, passar pelo mesmo problema. Na noite de segunda-feira (16), o Instagram de Raquel saiu do ar depois de ela continuar postando anúncios do "Jogo do Tigrinho".

Raquel Brito 1 de 15

Os dois irmãos baianos já estão na mira da Justiça desde outubro, quando o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) abriu uma investigação sobre a divulgação de cassinos ilegais na internet. Na época, Davi chegou a criticar o fim das plataformas, mas disse que não apoia apostas irregulares. "Quem tem problema com jogo, meu irmão, precisa se tratar, precisa ter limite", declarou o ex-BBB nas redes sociais.

Em setembro, o Governo Federal assinou uma Medida Provisória mandando fechar as empresas das chamadas bets no Brasil. Na última quarta-feira (11), o Congresso Nacional decidiu manter a proibição até março de 2027.