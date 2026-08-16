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Esposa de Eduardo Costa revela por que acredita merecer os luxos do cantor

Mariana Polastreli afirmou que contribui para a prosperidade do marido e destacou a forma como cuida da relação e da família

Heider Sacramento

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 16:01

Esposa de Eduardo Costa diz contribuir para a prosperidade do cantor Crédito: Reprodução

Mariana Polastreli chamou atenção ao responder a uma pergunta sobre os luxos que recebe do marido, Eduardo Costa. Em uma interação nas redes sociais, a empresária afirmou que os benefícios proporcionados pelo cantor também seriam resultado da forma como ela conduz o relacionamento.



“Ele proporciona para mim porque eu proporciono para ele, porque sou abençoada por Deus, porque eu o respeito, o edifico, o faço prosperar, honro nosso lar e nossa família”, declarou.

Na sequência, Mariana afirmou que acredita existir uma relação direta entre a postura dentro do casamento e aquilo que cada pessoa recebe do parceiro.

“Dou tudo de melhor que há em mim para ele. Todos nós recebemos aquilo que merecemos”, escreveu.

Eduardo Costa e Mariana Polastreli 1 de 10

A empresária ainda fez uma declaração sobre o papel da mulher dentro de uma relação. “A mulher tem o poder de fazer um homem reinar e também o poder de levá-lo à ruína”, afirmou.

Mariana Polastreli explicou por que acredita merecer os luxos proporcionados por Eduardo Costa Crédito: Reprodução

Eduardo Costa já falou sobre o dinheiro da esposa

A relação dos dois também já foi marcada por declarações públicas sobre dinheiro. Em 2024, Eduardo contou que recebeu um carro de presente da mulher e destacou que Mariana também contribui financeiramente para a família.

Na ocasião, o cantor afirmou que a esposa chegou a usar recursos próprios em momentos nos quais ele precisou fazer investimentos maiores em negócios e empresas.