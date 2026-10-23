EDUCAÇÃO

Esposa de Jacaré, do É O Tchan, impressiona ao mostrar escola pública onde a filha estuda no Canadá

Empresária foi ao local à convite da escola para conhecer melhor o espaço

Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 19:04

Jacaré reside em Vancouver, no Canadá, há 10 anos Crédito: Reprodução | Instagram

Gabriela Mesquita, casada com o dançarino do É O Tchan, Jacaré, repercutiu nas redes sociais nesta sexta-feira (23) ao mostrar a escola pública em que a filha do casal estuda na Colúmbia Britânica, província candense onde a família está radicada.

No Stories do Instagram, a empresária compartilhou registros em vídeo do colégio. “"É linda, enorme, superorganizada e fica pertinho da nossa casa. Sou verdadeiramente apaixonada pela educação daqui e, acima de tudo, muito grata por ter a oportunidade de proporcionar essa experiência e qualidade de vida aos meus filhos. São essas pequenas coisas do cotidiano que me fazem lembrar o quanto vale a pena viver aqui”.

Esposa de Jacaré mostra escola em que a filha estuda no Canadá 1 de 8

Após mostrar um pouco da escola, a empresária ainda elogiou a grade curricular da instituição pública. "Além das matérias tradicionais, minha filha também aprende francês, tem aulas de música, incluindo instrumentos musicais, e de atividades esportivas, como basquete ou voleibol. E sabe o que é mais incrível? Essa escola é pública!", falou ela, com animação.