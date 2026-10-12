NÃO VAI SE POSICIONAR

Esposa de João Gomes revela depressão do cantor após polêmica política e denuncia ameaças aos filhos

Ary Mirelle explicou por que o artista evita declarar seu voto nas eleições de 2026 e relatou que ele enfrenta dificuldades emocionais desde uma polêmica política anterior

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 16:13

João Gomes se apresenta ao lado de Zaynara e Os Garotin em prévia do Rock in Rio, em São Paulo. Crédito: Divulgação

A influenciadora Ary Mirelle, esposa do cantor João Gomes, fez um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (12) ao revelar que o marido enfrenta um quadro de depressão e faz uso de antidepressivos. Ela também denunciou que os dois filhos do casal, Jorge e Joaquim, são alvos de ameaças frequentes.

A manifestação aconteceu após o artista ser cobrado publicamente a declarar seu posicionamento político no segundo turno das eleições presidenciais, disputado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

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Ao responder a uma publicação, Ary explicou que João ainda sofre as consequências da última vez em que se manifestou politicamente durante uma eleição. Segundo ela, a repercussão negativa deixou marcas na saúde emocional do cantor.

"Da última vez que João se posicionou em uma eleição, ele foi extremamente cancelado, tem que ouvir coisas horríveis até hoje, e até hoje também ele toma antidepressivos fortes, por que se não tomar, ele nem consegue levantar para trabalhar", afirmou.

A influenciadora relatou que o marido precisa de acompanhamento profissional e que as dificuldades vão além do que o público imagina. Ela também explicou que a situação se tornou ainda mais delicada depois do nascimento dos filhos. "Recebemos mensagens de pessoas ameaçando nossos filhos (dois bebês) todos os dias", denunciou.

Ary afirmou que a pressão das redes sociais tem provocado momentos de desespero e dificuldades para dormir. Segundo ela, João acompanha constantemente as notícias e os comentários a seu respeito, o que intensifica seu sofrimento.

"Eu não aguento mais ver a pessoa que eu amo entrando em desespero e sem conseguir dormir por que não para de ler as notícias", desabafou.

A esposa do cantor também rebateu interpretações de que o silêncio dele representaria uma rejeição ao Brasil ou ao Nordeste. Ela destacou que João sempre demonstrou orgulho de suas origens e da região onde nasceu.

"João não é uma pessoa ruim, então por favor, não entendam ele mal, ele não está contra nossa nação, mas ele tem um trauma que faz ele ter medo até hoje", declarou.