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Esposa de João Gomes revela depressão do cantor após polêmica política e denuncia ameaças aos filhos

Ary Mirelle explicou por que o artista evita declarar seu voto nas eleições de 2026 e relatou que ele enfrenta dificuldades emocionais desde uma polêmica política anterior

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 16:13

João Gomes se apresenta ao lado de Zaynara e Os Garotin em prévia do Rock in Rio, em São Paulo.
João Gomes se apresenta ao lado de Zaynara e Os Garotin em prévia do Rock in Rio, em São Paulo. Crédito: Divulgação

A influenciadora Ary Mirelle, esposa do cantor João Gomes, fez um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (12) ao revelar que o marido enfrenta um quadro de depressão e faz uso de antidepressivos. Ela também denunciou que os dois filhos do casal, Jorge e Joaquim, são alvos de ameaças frequentes.

A manifestação aconteceu após o artista ser cobrado publicamente a declarar seu posicionamento político no segundo turno das eleições presidenciais, disputado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Confira detalhes da festa de aniversário do filho de João Gomes e Ary Mirelle

João Gomes e Ary Mirelle mostram detalhes da festa de 1 ano do filho Joaquim por Reprodução/Instagram
João Gomes e Ary Mirelle mostram detalhes da festa de 1 ano do filho Joaquim por Reprodução/Instagram
João Gomes e Ary Mirelle mostram detalhes da festa de 1 ano do filho Joaquim por Reprodução/Instagram
João Gomes e Ary Mirelle mostram detalhes da festa de 1 ano do filho Joaquim por Reprodução/Instagram
João Gomes e Ary Mirelle mostram detalhes da festa de 1 ano do filho Joaquim por Reprodução/Instagram
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João Gomes e Ary Mirelle mostram detalhes da festa de 1 ano do filho Joaquim por Reprodução/Instagram

Ao responder a uma publicação, Ary explicou que João ainda sofre as consequências da última vez em que se manifestou politicamente durante uma eleição. Segundo ela, a repercussão negativa deixou marcas na saúde emocional do cantor.

"Da última vez que João se posicionou em uma eleição, ele foi extremamente cancelado, tem que ouvir coisas horríveis até hoje, e até hoje também ele toma antidepressivos fortes, por que se não tomar, ele nem consegue levantar para trabalhar", afirmou.

A influenciadora relatou que o marido precisa de acompanhamento profissional e que as dificuldades vão além do que o público imagina. Ela também explicou que a situação se tornou ainda mais delicada depois do nascimento dos filhos. "Recebemos mensagens de pessoas ameaçando nossos filhos (dois bebês) todos os dias", denunciou.

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Ary afirmou que a pressão das redes sociais tem provocado momentos de desespero e dificuldades para dormir. Segundo ela, João acompanha constantemente as notícias e os comentários a seu respeito, o que intensifica seu sofrimento.

"Eu não aguento mais ver a pessoa que eu amo entrando em desespero e sem conseguir dormir por que não para de ler as notícias", desabafou.

A esposa do cantor também rebateu interpretações de que o silêncio dele representaria uma rejeição ao Brasil ou ao Nordeste. Ela destacou que João sempre demonstrou orgulho de suas origens e da região onde nasceu.

"João não é uma pessoa ruim, então por favor, não entendam ele mal, ele não está contra nossa nação, mas ele tem um trauma que faz ele ter medo até hoje", declarou.

Ao encerrar o relato, Ary pediu compreensão diante da decisão do marido de não se envolver publicamente na disputa eleitoral. João Gomes não declarou apoio a nenhum dos candidatos no segundo turno, segundo as informações apresentadas.

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