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Esposa de João Gomes sai em defesa do cantor após cobrança por posicionamento político

Ary Mirelle revelou que o cantor sofre de depressão por causa de críticas recebidas no passado

Millena Marques

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 19:18

João Gomes e Ary Mirelle Crédito: Reprodução/Instagram @joaogomescantor

A influenciadora digital e esposa do cantor João Gomes, Ary Mirelle, comentou sobre as cobranças em relação ao posicionamento político do artista. Neste sábado (11), Ary revelou que o cantor sofre de depressão por causa de críticas recebidas no passado.

"Entendo sua frustração e é triste que nosso país precise passar por um momento difícil e assustador como esse. Mas eu não tenho como ver algo assim e não responder mais. João não é uma pessoa ruim", escreveu.

Os seguidores têm questionado a falta de posicionamento de João Gomes às vésperas do segundo turno das Eleições 2026, que ocorre no dia 25 de outubro.

"Quero te explicar que, da última vez que João se posicionou em uma eleição, ele foi extremamente cancelado, tem que ouvir coisas horríveis até hoje, e até hoje também ele toma antidepressivos fortes, porque, se não tomar, ele nem consegue levantar para trabalhar", relatou a influenciadora.

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