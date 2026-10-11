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Esposa de João Gomes sai em defesa do cantor após cobrança por posicionamento político

Ary Mirelle revelou que o cantor sofre de depressão por causa de críticas recebidas no passado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 19:18

João Gomes e Ary Mirelle
João Gomes e Ary Mirelle Crédito: Reprodução/Instagram @joaogomescantor

A influenciadora digital e esposa do cantor João Gomes, Ary Mirelle, comentou sobre as cobranças em relação ao posicionamento político do artista. Neste sábado (11), Ary revelou que o cantor sofre de depressão por causa de críticas recebidas no passado.

"Entendo sua frustração e é triste que nosso país precise passar por um momento difícil e assustador como esse. Mas eu não tenho como ver algo assim e não responder mais. João não é uma pessoa ruim", escreveu.

Os seguidores têm questionado a falta de posicionamento de João Gomes às vésperas do segundo turno das Eleições 2026, que ocorre no dia 25 de outubro.

"Quero te explicar que, da última vez que João se posicionou em uma eleição, ele foi extremamente cancelado, tem que ouvir coisas horríveis até hoje, e até hoje também ele toma antidepressivos fortes, porque, se não tomar, ele nem consegue levantar para trabalhar", relatou a influenciadora.

João Gomes e Ary Mirelle

João Gomes e Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
João Gomes e Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge por Reprodução/Instagram
João Gomes emociona público ao subir no palco com o filho durante show por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge por Reprodução/Instagram
Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge por Reprodução/Instagram
Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge por Reprodução/Instagram
Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e filho Jorge por Reprodução
João Gomes, Ary Mirelle e filho Jorge por Reprodução / Redes Sociais
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João Gomes e Ary Mirelle por Reprodução/Instagram

Em 2022, João Gomes recebeu críticas após puxar um coro contra o então presidente Jair Bolsonaro (PL). "Ele não está contra nossa nação, mas ele tem um trauma que faz ele ter medo até hoje", escreveu Ary.

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